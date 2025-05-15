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سوريا توقع مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس
سوريا توقع مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، أمس الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار، وذلك لتطوير ميناء طرطوس... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T22:57+0000
2025-05-15T22:57+0000
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان رسمي عن الهيئة أنه في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ واللوجستيات في سوريا، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار أمريكي.وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم تتضمن استثمارا شاملا في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزز من دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.وبحسب البيان، اتفق الجانبان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل الجمهورية العربية السورية، مما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل.وخلص البيان بالقول إن هذه المذكرة تأتي في إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، خلال زيارته إلى السعودية الثلاثاء الماضي، رفع العقوبات عن سوريا، مشيرا إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشته مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت فرضت على النظام السابق، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011.
https://sarabic.ae/20250515/الشيباني-يبحث-مع-روبيو-تفاصيل-رفع-العقوبات-عن-سوريا-وتحسين-العلاقات-1100581176.html
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أخبار سوريا اليوم, طرطوس, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي
أخبار سوريا اليوم, طرطوس, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي

سوريا توقع مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس

22:57 GMT 15.05.2025
© Photo / Sevastopol State Universityعلماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد.
علماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Photo / Sevastopol State University
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أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، أمس الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار، وذلك لتطوير ميناء طرطوس ومناطق لوجستية أخرى في البلاد.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان رسمي عن الهيئة أنه في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ واللوجستيات في سوريا، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار أمريكي.
وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
الشيباني يبحث مع روبيو تفاصيل رفع العقوبات عن سوريا وتحسين العلاقات
16:47 GMT
وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم تتضمن استثمارا شاملا في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزز من دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.
وبحسب البيان، اتفق الجانبان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل الجمهورية العربية السورية، مما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل.
وخلص البيان بالقول إن هذه المذكرة تأتي في إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، خلال زيارته إلى السعودية الثلاثاء الماضي، رفع العقوبات عن سوريا، مشيرا إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشته مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت فرضت على النظام السابق، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011.
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