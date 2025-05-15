https://sarabic.ae/20250515/الشيباني-يبحث-مع-روبيو-تفاصيل-رفع-العقوبات-عن-سوريا-وتحسين-العلاقات-1100581176.html
الشيباني يبحث مع روبيو تفاصيل رفع العقوبات عن سوريا وتحسين العلاقات
الشيباني يبحث مع روبيو تفاصيل رفع العقوبات عن سوريا وتحسين العلاقات
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، سبل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، إلى جانب... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T16:47+0000
2025-05-15T16:47+0000
2025-05-15T16:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
العالم العربي
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جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الشيباني وروبيو في مدينة أنطاليا التركية، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وفقا لبيان من وزارة الخارجية السورية.كما تناولت المحادثات إمكانية بناء علاقة استراتيجية بين البلدين في ظل التطورات الإقليمية والدولية.وكان ترامب قد أعلن من السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من أربعة عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.وأمس الأربعاء، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأول مرة وبحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في العاصمة السعودية الرياض، على هامش اجتماع ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي.
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم العربي
الشيباني يبحث مع روبيو تفاصيل رفع العقوبات عن سوريا وتحسين العلاقات
بحث وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، سبل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، إلى جانب مناقشة آفاق تحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الشيباني وروبيو في مدينة أنطاليا التركية، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وفقا لبيان من وزارة الخارجية السورية.
كما تناولت المحادثات إمكانية بناء علاقة استراتيجية بين البلدين في ظل التطورات الإقليمية والدولية.
وكان ترامب قد أعلن من السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا
، بعد أكثر من أربعة عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.
وأمس الأربعاء، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأول مرة وبحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في العاصمة السعودية الرياض، على هامش اجتماع ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي.