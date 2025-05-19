الإمارات توقع "خطاب نوايا" مع واشنطن لتأسيس شراكة دفاعية كبرى.. فيديو
© Getty Images / Win McNamee / Staffالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإماراتي محمد بن زايد
© Getty Images / Win McNamee / Staff
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وقعَّت الإمارات العربية المتحدة "خطاب نوايا" مع الولايات المتحدة الأمريكية، لشراكة دفاعية موسّعة بين البلدين، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في مقر وزارة الدفاع الإماراتية في العاصمة أبوظبي.
ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين، بيانا أكدت من خلاله أن "الخطاب وقّع عليه كل من محمد المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع في الإمارات، وبيت هيغسيث، وزير الدفاع الأمريكي، وذلك في سياق العلاقات الاستراتيجية والدفاعية بين الجانبين".
وزارة الدفاع توقع خطاب نوايا مع الولايات المتحدة— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 19, 2025
أبوظبي، في أثناء مراسم رسمية أقيمت في مقر وزارة الدفاع بأبوظبي، وقع معالي محمد بن مبارك المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي بيت هيغسيث، وزير الدفاع الأمريكي، خطاب نوايا بشأن إقامة شراكة… pic.twitter.com/XECRDo3zu6
وأفادت الدفاع الإماراتية بأن "الاتفاق يهدف إلى تطوير خريطة طريق منظمة لتعزيز التعاون العسكري، وبناء قدرات دفاعية مشتركة وتحقيق مواءمة استراتيجية طويلة المدى، بما يعزز الجاهزية الثنائية والقدرة على العمل المشترك، ويرسخ التعاون القائم على الابتكار وتبادل الخبرات".
16 مايو, 06:59 GMT
ويأتي هذا الإعلان، في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إطلاق "مبادرة استراتيجية" جديدة بين وحدة الابتكار الدفاعي الأمريكية ومجلس التوازن الإماراتي، يعود الهدف منها إلى "توسيع مجالات البحث والتطوير المشترك، وتحفيز الشراكات الصناعية والاستثمارية في القطاع الدفاعي بين البلدين".
كما شهدت المناسبة الإعلان عن انضمام الإمارات إلى برنامج الشراكة مع الحرس الوطني الأمريكي، عبر شراكة مع الحرس الوطني لولاية تكساس، وتعني هذه الخطوة تعزيز جهود التحديث الدفاعي في الإمارات، وتطوير القدرات في مجالات مختلفة أخرى، مثل الدفاع الجوي والصاروخي والأمن السيبراني، والاستجابة للطوارئ والتخطيط العملياتي، بحسب الدفاع الإماراتية.
وذكر البيان أن "هذه المبادرات تُعزز مكانة الإمارات، شريكا دفاعيًا رئيسيًا للولايات المتحدة، في ضوء علاقات تمتد لعقود من التعاون المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والمساهمة في استقرار مناطق النزاع، وضمان أمن وازدهار منطقة الشرق الأوسط".