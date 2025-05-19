https://sarabic.ae/20250519/الإمارات-توقع-خطاب-نوايا-مع-واشنطن-لتأسيس-شراكة-دفاعية-كبرى-فيديو-1100739160.html

الإمارات توقع "خطاب نوايا" مع واشنطن لتأسيس شراكة دفاعية كبرى.. فيديو

الإمارات توقع "خطاب نوايا" مع واشنطن لتأسيس شراكة دفاعية كبرى.. فيديو

سبوتنيك عربي

وقعَّت الإمارات العربية المتحدة "خطاب نوايا" مع الولايات المتحدة الأمريكية، لشراكة دفاعية موسّعة بين البلدين، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في مقر وزارة الدفاع... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T12:41+0000

2025-05-19T12:41+0000

2025-05-19T12:41+0000

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ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين، بيانا أكدت من خلاله أن "الخطاب وقّع عليه كل من محمد المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع في الإمارات، وبيت هيغسيث، وزير الدفاع الأمريكي، وذلك في سياق العلاقات الاستراتيجية والدفاعية بين الجانبين".وأفادت الدفاع الإماراتية بأن "الاتفاق يهدف إلى تطوير خريطة طريق منظمة لتعزيز التعاون العسكري، وبناء قدرات دفاعية مشتركة وتحقيق مواءمة استراتيجية طويلة المدى، بما يعزز الجاهزية الثنائية والقدرة على العمل المشترك، ويرسخ التعاون القائم على الابتكار وتبادل الخبرات".ويأتي هذا الإعلان، في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إطلاق "مبادرة استراتيجية" جديدة بين وحدة الابتكار الدفاعي الأمريكية ومجلس التوازن الإماراتي، يعود الهدف منها إلى "توسيع مجالات البحث والتطوير المشترك، وتحفيز الشراكات الصناعية والاستثمارية في القطاع الدفاعي بين البلدين".وذكر البيان أن "هذه المبادرات تُعزز مكانة الإمارات، شريكا دفاعيًا رئيسيًا للولايات المتحدة، في ضوء علاقات تمتد لعقود من التعاون المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والمساهمة في استقرار مناطق النزاع، وضمان أمن وازدهار منطقة الشرق الأوسط".

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