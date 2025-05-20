https://sarabic.ae/20250520/مستشار-لدى-وزارة-العدل-الإماراتية-يتحدث-عن-استخدام-الذكاء-الاصطناعي-في-محاكم-بلاده-1100786380.html
مستشار لدى وزارة العدل الإماراتية يتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في محاكم بلاده
مستشار لدى وزارة العدل الإماراتية يتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في محاكم بلاده
سبوتنيك عربي
تحدث المستشار بوزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، سعود المنصوري، عن تجربة بلاده في استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم، وإنجاز المعاملات القانونية... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T13:22+0000
2025-05-20T13:22+0000
2025-05-20T13:22+0000
حصري
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وجاء حديث المنصوري في تصريح لـ"سبوتنيك"، على هامش منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، مشيرا إلى أن "الإمارات تعتمد على إجراء المعاملات القانونية عن بعد من خلال منصة خاصة تابعة للوزارة".وبالنسبة لمجال المحاماة ومكاتبها المهنية، أوضح المنصوري أنه تم تطوير قانون المحاماة في البلاد وأصبح القانون يتيح لمكاتب المحاماة الأجنبية أينما كانت في العالم أن تفتح فرعا لها في دولة الإمارات، وكذلك القانون سمح للمحامين الأجانب بالترافع أمام المحاكمة في الإمارات، معتبرا أن هذا القانون يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار على مستوى العالم.ودعا المستشار زوار المعرض لزيارة منصة وزارة العدل والاطلاع على أبرز هذه الخدمات، معتبرًا أن هذه المعارض لها دور تشاركي في تبادل الخبرات، ودعم القرار وتوحيد مبادئ العمل القضائي، الذي يقوم على مبدأ واحد هو مبدأ العدالة.ويذكر أن مدينة سان بطرسبورغ استضافت، أمس الاثنين، منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي الـ13، تحت شعار: "القانون: دروس الماضي لعالم المستقبل"، وسيختتم أعماله غدا 21 مايو/ أيار الجاري.ويتضمن برنامج أعمال المنتدى أكثر من 120 فعالية، موزعة على 10 مسارات موضوعية، وسيناقش المشاركون في المنتدى التحديات والفرص التي يفرضها اقتصاد المنصات، وكيف تؤثر التقنيات الجديدة على حالة الجريمة، وأدوات العدالة الرقمية والتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، وغير ذلك.
https://sarabic.ae/20250519/سانت-بطرسبورغ-تستضيف-المنتدى-القانوني-الدولي-بمشاركة-أكثر-من-80-دولة-1100723622.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار الأمارات
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار الأمارات
مستشار لدى وزارة العدل الإماراتية يتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في محاكم بلاده
حصري
تحدث المستشار بوزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، سعود المنصوري، عن تجربة بلاده في استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم، وإنجاز المعاملات القانونية من دون التدخل البشري.
وجاء حديث المنصوري في تصريح لـ"سبوتنيك"، على هامش منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، مشيرا إلى أن "الإمارات تعتمد على إجراء المعاملات القانونية عن بعد من خلال منصة خاصة تابعة للوزارة".
وتابع المنصوري: "إن تجربة المحاكمات عن بعد في الإمارات هي تجربة فريدة وناجحة، حيث أصبحت 95% من المحاكمات تتم عن بعد في وزارة العدل الإماراتية، حيث يستطيع المتقاضون أن يحضرون للجلسات أينما كانوا سواء داخل الإمارات أو خارجها".
وأضاف أن الإمارات تمتلك منصة ذكية تحتوي على ما لا يزيد على 4.000 قانون وأكثر من 59.000 مادة قانونية تجيب على جميع الاستفسارات المتعلقة في أي موضوع من المواضيع المرتبطة بقوانين دولة الإمارات.
وبالنسبة لمجال المحاماة ومكاتبها المهنية، أوضح المنصوري أنه تم تطوير قانون المحاماة في البلاد وأصبح القانون يتيح لمكاتب المحاماة الأجنبية أينما كانت في العالم أن تفتح فرعا لها في دولة الإمارات، وكذلك القانون سمح للمحامين الأجانب بالترافع أمام المحاكمة في الإمارات، معتبرا أن هذا القانون يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار على مستوى العالم.
ودعا المستشار زوار المعرض
لزيارة منصة وزارة العدل والاطلاع على أبرز هذه الخدمات، معتبرًا أن هذه المعارض لها دور تشاركي في تبادل الخبرات، ودعم القرار وتوحيد مبادئ العمل القضائي، الذي يقوم على مبدأ واحد هو مبدأ العدالة.
ويذكر أن مدينة سان بطرسبورغ استضافت، أمس الاثنين، منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي الـ13، تحت شعار: "القانون: دروس الماضي لعالم المستقبل"، وسيختتم أعماله غدا 21 مايو/ أيار الجاري.
ويتضمن برنامج أعمال المنتدى أكثر من 120 فعالية، موزعة على 10 مسارات موضوعية، وسيناقش المشاركون في المنتدى التحديات والفرص التي يفرضها اقتصاد المنصات، وكيف تؤثر التقنيات الجديدة على حالة الجريمة، وأدوات العدالة الرقمية والتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان
، وغير ذلك.