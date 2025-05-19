https://sarabic.ae/20250519/سانت-بطرسبورغ-تستضيف-المنتدى-القانوني-الدولي-بمشاركة-أكثر-من-80-دولة-1100723622.html
سانت بطرسبورغ تستضيف المنتدى القانوني الدولي بمشاركة أكثر من 80 دولة
سانت بطرسبورغ تستضيف المنتدى القانوني الدولي بمشاركة أكثر من 80 دولة
سبوتنيك عربي
يبدأ منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي الـ13 أعماله، اليوم الاثنين، والذي سيعقد تحت شعار: "القانون: دروس الماضي لعالم المستقبل"، ويختتم أعماله في 21 من مايو/... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T08:37+0000
2025-05-19T08:37+0000
2025-05-19T08:37+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الأخبار
العالم
سانت بطرسبورغ
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101599/90/1015999041_258:0:3239:1677_1920x0_80_0_0_5afc09df42228dc01616af23d78545aa.jpg
ومن المقرر أن يشارك في الحدث ممثلون من أكثر من 80 دولة، وعن أهمية موعد انعقاد المنتدى، قال وزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشنكو: "يصادف عام 2025، الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وفي هذا السياق، يبدو موضوع المنتدى المقبل ذا أهمية خاصة. علينا أن نتذكر أهم أحداث تاريخنا المشترك، وأن ننظر إليها بموضوعية، وأن نمنع تحريف الحقائق التاريخية".وأضاف تشويتشنكو أن "المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، التي أقرها المجتمع الدولي منذ عقود من الزمن، يجب أن تبقى الآن شروطًا أساسية للتعاون المتساوي والتنمية المتوازنة للبشرية جمعاء".برنامج الأعماليتضمن برنامج أعمال المنتدى أكثر من 120 فعالية، موزعة على 10 مسارات موضوعية. ويشمل البرنامج جلسات وعروضا تقديمية ومحاضرات ووجبات إفطار عمل واجتماعات وجلسات ستصبح منصة لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا القانونية الحالية. ومن المقرر أيضًا عقد اجتماع لوزراء العدل على هامش المنتدى.وللمرة الأولى، سيستضيف المنتدى ندوة حوارية بعنوان "التنظيم القانوني للأنشطة الإعلامية: التحديات الحديثة". وسيجمع المؤتمر ممثلين عن أكبر شركات الإعلام في البلاد والهيئات الحكومية والجمعيات العامة والخبراء في مجال الدعم القانوني لوسائل الإعلام والتقنيات الرقمية.ويعكس برنامج أعمال منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي 2025، عمق وحجم التحديات القانونية التي يواجهها المجتمع الحديث. وقد حرص منظموه على هيكلة جدول الأعمال بحيث يغطي القضايا الأساسية المتعلقة بالنظرية والممارسة القانونية، بالإضافة إلى الجوانب التطبيقية المتعلقة بالتقنيات الرقمية والعلاقات الدولية والثقافة وتطور مهنة المحاماة، وفقًا لما ذكره المستشار الرئاسي أنطون كوبياكوف.حول المنتدىتأسس منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي في عام 2011. وعلى مر السنين، أصبح أكبر منصة للحوار بين ممثلي المجتمعات القانونية والتجارية وإنفاذ القانون بشأن القضايا القانونية، التي تخدم مصالح المواطنين وقطاع الأعمال، وتحسين ممارسات إنفاذ القانون وتعزيز المبادرات التشريعية لتطوير الثقافة القانونية وتنظيم المجال الاجتماعي والاقتصادي في الظروف الحديثة.ويقام المنتدى بالتعاون بين وزارة العدل الروسية ومؤسسة "روسكونغرس"، كما هو الحال في السنوات السابقة، وستقام فعاليات المنتدى في مركز المؤتمرات والمعارض "إكسبو فوروم" في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية تعرض ابتكاراتها بمعرض "جيتكس-2024" في دبيدبي... افتتاح معرض "صنع في روسيا" ضمن فعاليات "ويتيكس-2024"
https://sarabic.ae/20250423/المؤتمر-الوزاري-بصيغة-روسيا-أفريقيا-سيعقد-في-الخريف-والاستعدادات-جارية-1099816172.html
https://sarabic.ae/20241202/نتائج-المؤتمر-الرابع-للعلماء-الشباب--1095413254.html
https://sarabic.ae/20241121/انعقاد-اجتماع-الجنة-المنظمة-لـمنتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2025-في-موسكو-1095059622.html
سانت بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101599/90/1015999041_631:0:2867:1677_1920x0_80_0_0_4c6d9a1b6dc56e00943c194235d8dae6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم, سانت بطرسبورغ
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم, سانت بطرسبورغ
سانت بطرسبورغ تستضيف المنتدى القانوني الدولي بمشاركة أكثر من 80 دولة
يبدأ منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي الـ13 أعماله، اليوم الاثنين، والذي سيعقد تحت شعار: "القانون: دروس الماضي لعالم المستقبل"، ويختتم أعماله في 21 من مايو/ أيار الجاري.
ومن المقرر أن يشارك في الحدث ممثلون من أكثر من 80 دولة، وعن أهمية موعد انعقاد المنتدى، قال وزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشنكو: "يصادف عام 2025، الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وفي هذا السياق، يبدو موضوع المنتدى المقبل ذا أهمية خاصة. علينا أن نتذكر أهم أحداث تاريخنا المشترك، وأن ننظر إليها بموضوعية، وأن نمنع تحريف الحقائق التاريخية".
وأضاف تشويتشنكو أن "المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، التي أقرها المجتمع الدولي منذ عقود من الزمن، يجب أن تبقى الآن شروطًا أساسية للتعاون المتساوي والتنمية المتوازنة للبشرية جمعاء".
وسيشارك في المؤتمر ممثلون من أكثر من 80 دولة، وسيبلغ العدد الإجمالي للمشاركين نحو 4 آلاف شخص. وسيتناول المنتدى مجموعة من القضايا القانونية في عصرنا، من تطوير التشريعات الوطنية والرقمنة إلى التعاون الدولي وحل النزاعات وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتعزيز الثقافة القانونية.
يتضمن برنامج أعمال المنتدى أكثر من 120 فعالية، موزعة على 10 مسارات موضوعية. ويشمل البرنامج جلسات وعروضا تقديمية ومحاضرات ووجبات إفطار عمل واجتماعات وجلسات ستصبح منصة لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا القانونية الحالية.
ومن المقرر أيضًا عقد اجتماع لوزراء العدل على هامش المنتدى.
وسيناقش المشاركون في المنتدى التحديات والفرص التي يفرضها اقتصاد المنصات، وكيف تؤثر التقنيات الجديدة على حالة الجريمة، وأدوات العدالة الرقمية والتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، وغير ذلك.
وللمرة الأولى، سيستضيف المنتدى ندوة حوارية بعنوان "التنظيم القانوني للأنشطة الإعلامية: التحديات الحديثة". وسيجمع المؤتمر ممثلين عن أكبر شركات الإعلام في البلاد والهيئات الحكومية والجمعيات العامة والخبراء في مجال الدعم القانوني لوسائل الإعلام والتقنيات الرقمية.
وسيناقش المشاركون في الجلسة القضايا ذات الصلة بمجال الإعلام مثل حماية حقوق النشر والأدوات القانونية والتنظيمية للتحقق من الحقائق ومكافحة التزييف، وتنظيم المدونات والشبكات الاجتماعية، ودور الذكاء الاصطناعي في عمل وسائل الإعلام.
ويعكس برنامج أعمال منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي 2025، عمق وحجم التحديات القانونية التي يواجهها المجتمع الحديث. وقد حرص منظموه على هيكلة جدول الأعمال بحيث يغطي القضايا الأساسية المتعلقة بالنظرية والممارسة القانونية، بالإضافة إلى الجوانب التطبيقية المتعلقة بالتقنيات الرقمية والعلاقات الدولية
والثقافة وتطور مهنة المحاماة، وفقًا لما ذكره المستشار الرئاسي أنطون كوبياكوف.
21 نوفمبر 2024, 15:31 GMT
تأسس منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي في عام 2011. وعلى مر السنين، أصبح أكبر منصة للحوار بين ممثلي المجتمعات القانونية والتجارية وإنفاذ القانون بشأن القضايا القانونية، التي تخدم مصالح المواطنين وقطاع الأعمال،
وتحسين ممارسات إنفاذ القانون وتعزيز المبادرات التشريعية لتطوير الثقافة القانونية وتنظيم المجال الاجتماعي والاقتصادي في الظروف الحديثة.
ويقام المنتدى بالتعاون بين وزارة العدل الروسية ومؤسسة "روسكونغرس"، كما هو الحال في السنوات السابقة، وستقام فعاليات المنتدى في مركز المؤتمرات والمعارض "إكسبو فوروم" في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.