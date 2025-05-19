https://sarabic.ae/20250519/سانت-بطرسبورغ-تستضيف-المنتدى-القانوني-الدولي-بمشاركة-أكثر-من-80-دولة-1100723622.html

سانت بطرسبورغ تستضيف المنتدى القانوني الدولي بمشاركة أكثر من 80 دولة

سانت بطرسبورغ تستضيف المنتدى القانوني الدولي بمشاركة أكثر من 80 دولة

سبوتنيك عربي

يبدأ منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي الـ13 أعماله، اليوم الاثنين، والذي سيعقد تحت شعار: "القانون: دروس الماضي لعالم المستقبل"، ويختتم أعماله في 21 من مايو/... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T08:37+0000

2025-05-19T08:37+0000

2025-05-19T08:37+0000

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ومن المقرر أن يشارك في الحدث ممثلون من أكثر من 80 دولة، وعن أهمية موعد انعقاد المنتدى، قال وزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشنكو: "يصادف عام 2025، الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وفي هذا السياق، يبدو موضوع المنتدى المقبل ذا أهمية خاصة. علينا أن نتذكر أهم أحداث تاريخنا المشترك، وأن ننظر إليها بموضوعية، وأن نمنع تحريف الحقائق التاريخية".وأضاف تشويتشنكو أن "المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، التي أقرها المجتمع الدولي منذ عقود من الزمن، يجب أن تبقى الآن شروطًا أساسية للتعاون المتساوي والتنمية المتوازنة للبشرية جمعاء".برنامج الأعماليتضمن برنامج أعمال المنتدى أكثر من 120 فعالية، موزعة على 10 مسارات موضوعية. ويشمل البرنامج جلسات وعروضا تقديمية ومحاضرات ووجبات إفطار عمل واجتماعات وجلسات ستصبح منصة لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا القانونية الحالية. ومن المقرر أيضًا عقد اجتماع لوزراء العدل على هامش المنتدى.وللمرة الأولى، سيستضيف المنتدى ندوة حوارية بعنوان "التنظيم القانوني للأنشطة الإعلامية: التحديات الحديثة". وسيجمع المؤتمر ممثلين عن أكبر شركات الإعلام في البلاد والهيئات الحكومية والجمعيات العامة والخبراء في مجال الدعم القانوني لوسائل الإعلام والتقنيات الرقمية.ويعكس برنامج أعمال منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي 2025، عمق وحجم التحديات القانونية التي يواجهها المجتمع الحديث. وقد حرص منظموه على هيكلة جدول الأعمال بحيث يغطي القضايا الأساسية المتعلقة بالنظرية والممارسة القانونية، بالإضافة إلى الجوانب التطبيقية المتعلقة بالتقنيات الرقمية والعلاقات الدولية والثقافة وتطور مهنة المحاماة، وفقًا لما ذكره المستشار الرئاسي أنطون كوبياكوف.حول المنتدىتأسس منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي في عام 2011. وعلى مر السنين، أصبح أكبر منصة للحوار بين ممثلي المجتمعات القانونية والتجارية وإنفاذ القانون بشأن القضايا القانونية، التي تخدم مصالح المواطنين وقطاع الأعمال، وتحسين ممارسات إنفاذ القانون وتعزيز المبادرات التشريعية لتطوير الثقافة القانونية وتنظيم المجال الاجتماعي والاقتصادي في الظروف الحديثة.ويقام المنتدى بالتعاون بين وزارة العدل الروسية ومؤسسة "روسكونغرس"، كما هو الحال في السنوات السابقة، وستقام فعاليات المنتدى في مركز المؤتمرات والمعارض "إكسبو فوروم" في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية تعرض ابتكاراتها بمعرض "جيتكس-2024" في دبيدبي... افتتاح معرض "صنع في روسيا" ضمن فعاليات "ويتيكس-2024"

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https://sarabic.ae/20241121/انعقاد-اجتماع-الجنة-المنظمة-لـمنتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2025-في-موسكو-1095059622.html

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