https://sarabic.ae/20241121/انعقاد-اجتماع-الجنة-المنظمة-لـمنتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2025-في-موسكو-1095059622.html
انعقاد اجتماع الجنة المنظمة لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في موسكو
انعقاد اجتماع الجنة المنظمة لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في موسكو
سبوتنيك عربي
عقد اجتماع للجنة المنظمة لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في موسكو برئاسة مكسيم أوريشكين، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس اللجنة المنظمة... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T15:31+0000
2024-11-21T15:31+0000
2024-11-21T15:31+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وقال أوريشكين: "يغطي المنتدى جميع المجالات الرئيسية، بما في ذلك التكنولوجيا والتعليم والخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار والتمويل، وتعد المشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من قبل الجمعيات الدولية مثل "بريكس" ومنظمة "شانغهاي" للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي ذات أهمية خاصة".وأكد مستشار الرئيس الروسي، الأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، أنطون كوبياكوف، خلال اللقاء، أن العمل النشط جار بالفعل للترويج لـ "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، بما في ذلك عقد جلسات في الهند والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وتايلاند وأفريقيا، كما يظل المنتدى أحد المنصات الدولية الرائدة لمناقشة قضايا التنمية المستدامة والرقمنة والتعاون العالمي.وأشار إلى أن يوم التعاون الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة، المخصص لتنمية التفاعل بين الشركاء الروس والأجانب، يحظى باهتمام كبير من قبل الجمهور الدولي، بما في ذلك ممثلو الصين والهند والدول العربية.وصدرت تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات الروسية للمشاركين في المنتدى، وكذلك تسهيل جذب المسؤولين وممثلي دوائر الأعمال في الدول الأجنبية.وفي إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، سيتم أيضًا تنظيم المهرجان الثقافي "مواسم سانت بطرسبورغ"، الذي يتم تنظيمه بالاشتراك مع إدارة سانت بطرسبورغ ووزارة الثقافة الروسية.وسيعقد منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/حزيران 2025.
https://sarabic.ae/20240711/الرئاسة-الروسية-لـبريكس-6-أشهر-من-العمل-الدؤوب-والمثمر-1090704605.html
https://sarabic.ae/20240608/اللجنة-المنظمة-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-سجل-حضور-أكثر-من-21-ألف-مشارك-من-139-دولة-1089638504.html
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
انعقاد اجتماع الجنة المنظمة لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في موسكو
عقد اجتماع للجنة المنظمة لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في موسكو برئاسة مكسيم أوريشكين، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس اللجنة المنظمة لـ"منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي".
وقال أوريشكين: "يغطي المنتدى جميع المجالات الرئيسية، بما في ذلك التكنولوجيا
والتعليم والخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار والتمويل، وتعد المشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من قبل الجمعيات الدولية مثل "بريكس" ومنظمة "شانغهاي" للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي ذات أهمية خاصة".
وتابع: "إن وجودهم يتيح لنا بناء تفاعل فعال مع الشركاء وتعميق التعاون الاقتصادي وصياغة استراتيجيات مشتركة تهدف إلى التغلب على التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد مستشار الرئيس الروسي، الأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، أنطون كوبياكوف، خلال اللقاء، أن العمل النشط جار بالفعل للترويج لـ "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، بما في ذلك عقد جلسات في الهند والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وتايلاند وأفريقيا، كما يظل المنتدى أحد المنصات الدولية الرائدة لمناقشة قضايا التنمية المستدامة والرقمنة والتعاون العالمي.
وأشار إلى أن يوم التعاون الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة، المخصص لتنمية التفاعل بين الشركاء الروس والأجانب، يحظى باهتمام كبير من قبل الجمهور الدولي، بما في ذلك ممثلو الصين والهند والدول العربية.
وأوضح: "جزء لا يتجزأ من البرنامج سيكون المنتدى الدولي للشباب الذي يقام تحت شعار "يوم المستقبل" ويعكس هذا الحدث الأولويات الإستراتيجية لتنمية روسيا للسنوات القادمة، وتشكيل مستقبل البلاد والمجتمع من خلال دعم أنشطة العلماء الشباب والمتخصصين ورجال الأعمال".
وصدرت تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات الروسية للمشاركين في المنتدى، وكذلك تسهيل جذب المسؤولين وممثلي دوائر الأعمال في الدول الأجنبية.
وفي إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، سيتم أيضًا تنظيم المهرجان الثقافي "مواسم سانت بطرسبورغ"، الذي يتم تنظيمه بالاشتراك مع إدارة سانت بطرسبورغ ووزارة الثقافة الروسية.
وسيعقد منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ
في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/حزيران 2025.