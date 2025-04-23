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القوات الروسية تحرر بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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المؤتمر الوزاري بصيغة "روسيا-أفريقيا" سيعقد في الخريف والاستعدادات جارية
المؤتمر الوزاري بصيغة "روسيا-أفريقيا" سيعقد في الخريف والاستعدادات جارية
سبوتنيك عربي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر الوزاري الثاني بصيغة "روسيا-أفريقيا" سيعقد في الخريف ،مشيرا الى ان الاستعدادات... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T09:15+0000
2025-04-23T09:15+0000
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وقال بوغدانوف مخاطبا المشاركين في المنتدى الرابع "روسيا وأفريقيا": ماذا بعد ؟"ومنتدى روسيا وأفريقيا للدبلوماسيين الشباب: "نأمل أن يعطي حدث اليوم في جامعة موسكو "إم غي مو" دفعة جديدة لتعزيز التعاون الشبابي الروسي الأفريقي وبالتالي المساهمة في التحضير للمؤتمر الوزاري بصيغة "روسيا-أفريقيا" هذا الخريف، ونحن نُعِدّ له".وقالت المؤسسة في بيان: "قبل شهرين من بدء منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أكد ممثلون من أكثر من 92 دولة ومنطقة مشاركتهم - وهذا يزيد بنسبة 5% عن نفس الفترة من العام الماضي".وكما أشار أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إلى أن هذا يوضح بوضوح الأهمية العالمية المتزايدة للمنتدى كمنصة رائدة لتشكيل علاقات اقتصادية جديدة في سياق عالم متعدد الأقطاب.وقال كوبياكوف: "تجدر الإشارة بشكل خاص إلى المشاركة النشطة لبلدان الجنوب العالمي، وهي منطقة يتنامى دورها في الاقتصاد العالمي بسرعة. ونرى هذا العام، أكثر من أي وقت مضى، اهتمامًا بجدول أعمال المنتدى من جانب الدول الآسيوية والأفريقية والأمريكية اللاتينية".وأشار إلى أن مملكة البحرين ستشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 كبلد ضيف.من المقرر أن يعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 18 إلى 21 حزيران/يونيو 2025.ملتقى "أفريقيا للاستثمار" بالجزائر... يبحث تعزيز التعاون بمشاركة روسية هامةشركات موسكو تزيد شحناتها إلى الدول العربية بأكثر من 25%
https://sarabic.ae/20250219/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-أفريقيا-مهتمة-بالتعاون-مع-روسيا-1097970357.html
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روسيا, أفريقيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أفريقيا, العالم, العالم العربي

المؤتمر الوزاري بصيغة "روسيا-أفريقيا" سيعقد في الخريف والاستعدادات جارية

09:15 GMT 23.04.2025
© Sputnik . Alexandr Galperin / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "روسيا - أفريقيا" في سان بطرسبورع، روسيا
منتدى روسيا - أفريقيا في سان بطرسبورع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Sputnik . Alexandr Galperin
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر الوزاري الثاني بصيغة "روسيا-أفريقيا" سيعقد في الخريف ،مشيرا الى ان الاستعدادات جارية.
وقال بوغدانوف مخاطبا المشاركين في المنتدى الرابع "روسيا وأفريقيا": ماذا بعد ؟"ومنتدى روسيا وأفريقيا للدبلوماسيين الشباب: "نأمل أن يعطي حدث اليوم في جامعة موسكو "إم غي مو" دفعة جديدة لتعزيز التعاون الشبابي الروسي الأفريقي وبالتالي المساهمة في التحضير للمؤتمر الوزاري بصيغة "روسيا-أفريقيا" هذا الخريف، ونحن نُعِدّ له".

وأعلنت مؤسسة "روس كونغرس" أن أكثر من 92 دولة ومنطقة أكدت مشاركتها في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي حتى الآن.

وقالت المؤسسة في بيان: "قبل شهرين من بدء منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أكد ممثلون من أكثر من 92 دولة ومنطقة مشاركتهم - وهذا يزيد بنسبة 5% عن نفس الفترة من العام الماضي".
وكما أشار أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إلى أن هذا يوضح بوضوح الأهمية العالمية المتزايدة للمنتدى كمنصة رائدة لتشكيل علاقات اقتصادية جديدة في سياق عالم متعدد الأقطاب.
افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة سبوتنيك في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا، التي تضم وكالة الأنباء الدولية سبوتنيك، دميتري كيسيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: أفريقيا مهتمة بالتعاون مع روسيا
19 فبراير, 18:26 GMT
وقال كوبياكوف: "تجدر الإشارة بشكل خاص إلى المشاركة النشطة لبلدان الجنوب العالمي، وهي منطقة يتنامى دورها في الاقتصاد العالمي بسرعة. ونرى هذا العام، أكثر من أي وقت مضى، اهتمامًا بجدول أعمال المنتدى من جانب الدول الآسيوية والأفريقية والأمريكية اللاتينية".

و أفاد بيان للمكتب الصحفي للمؤسسة بأن مستشار الرئيس الروسي، السكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أنطون كوبياكوف بحث مشاركة المملكة في المنتدى مع سفير البحرين لدى روسيا أحمد عبد الرحمن الساعاتي.

وأشار إلى أن مملكة البحرين ستشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 كبلد ضيف.
من المقرر أن يعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 18 إلى 21 حزيران/يونيو 2025.
ملتقى "أفريقيا للاستثمار" بالجزائر... يبحث تعزيز التعاون بمشاركة روسية هامة
شركات موسكو تزيد شحناتها إلى الدول العربية بأكثر من 25%
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