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الصين تكشف عن أول نظام ذكاء اصطناعي في العالم لتحديد الرؤوس النووية الحقيقية
الصين تكشف عن أول نظام ذكاء اصطناعي في العالم لتحديد الرؤوس النووية الحقيقية
سبوتنيك عربي
طورت الصين أول نظام ذكاء اصطناعي في العالم، قادر على التمييز بين الرؤوس الحربية النووية الحقيقية والوهمية، في تقدم كبير على صعيد التحقق من ضبط الأسلحة، بحسب ما... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T15:48+0000
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وتم تطوير النظام في معهد الصين للطاقة الذرية، التابع للمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، وورد وصفه في ورقة بحثية محكّمة نُشرت في شهر نيسان/ أبريل 2025.ويعتمد النظام على بروتوكول تحقق اقترحه علماء صينيون وأمريكيون قبل أكثر من 10 سنوات، لكنه يواجه تحديات داخلية متعلقة باحتمالية كشف معلومات سرية، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست".وأوضح الباحثون الصينيون أن البيانات التفصيلية المتعلقة بتصميم الرؤوس الحربية لا يمكن نشرها علنا، بسبب طبيعتها الحساسة.وأوضح البحث المنشور في مجلة "علوم وتكنولوجيا الطاقة الذرية"، أن السرية الأمنية تمنع الكشف عن تفاصيل تصميم الرؤوس النووية، ما يفرض توازنا بين الشفافية العلمية ومتطلبات الأمن.ويستخدم البروتوكول تقنية "مخطط التحقق التقني" التي تجمع بين التشفير والفيزياء النووية، وتعتمد على محاكاة "مونت كارلو" لإنشاء ملايين النماذج الافتراضية، بعضها يحتوي على مواد نووية حقيقية وأخرى مضللة.ويعد معهد الصين للطاقة الذرية أحد المراكز البحثية الرئيسية في بكين، في مجال تكنولوجيا الأسلحة النووية.وفي سياق ذي صلة، دعت الصين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون إلى التعاون في إنشاء مركز لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تبادل المعرفة والخدمات المفتوحة المصدر.
https://sarabic.ae/20250427/الصين-الأولى-عالميا-في-إجمالي-الطاقة-النووية-لأول-مرة-على-الإطلاق-1099924610.html
https://sarabic.ae/20250424/الصين-تكشف-عن-خطط-لبناء-مفاعل-نووي-على-القمر-1099861798.html
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين تكشف عن أول نظام ذكاء اصطناعي في العالم لتحديد الرؤوس النووية الحقيقية

15:48 GMT 30.05.2025
© Sputnik . Sergei Kazakرأس نووي
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
رأس نووي
© Sputnik . Sergei Kazak
تابعنا عبر
طورت الصين أول نظام ذكاء اصطناعي في العالم، قادر على التمييز بين الرؤوس الحربية النووية الحقيقية والوهمية، في تقدم كبير على صعيد التحقق من ضبط الأسلحة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة.
وتم تطوير النظام في معهد الصين للطاقة الذرية، التابع للمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، وورد وصفه في ورقة بحثية محكّمة نُشرت في شهر نيسان/ أبريل 2025.
ويعتمد النظام على بروتوكول تحقق اقترحه علماء صينيون وأمريكيون قبل أكثر من 10 سنوات، لكنه يواجه تحديات داخلية متعلقة باحتمالية كشف معلومات سرية، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست".
وأوضح الباحثون الصينيون أن البيانات التفصيلية المتعلقة بتصميم الرؤوس الحربية لا يمكن نشرها علنا، بسبب طبيعتها الحساسة.
محطة الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
الصين الأولى عالميا في إجمالي الطاقة النووية لأول مرة على الإطلاق
27 أبريل, 05:32 GMT
وأوضح البحث المنشور في مجلة "علوم وتكنولوجيا الطاقة الذرية"، أن السرية الأمنية تمنع الكشف عن تفاصيل تصميم الرؤوس النووية، ما يفرض توازنا بين الشفافية العلمية ومتطلبات الأمن.
ويستخدم البروتوكول تقنية "مخطط التحقق التقني" التي تجمع بين التشفير والفيزياء النووية، وتعتمد على محاكاة "مونت كارلو" لإنشاء ملايين النماذج الافتراضية، بعضها يحتوي على مواد نووية حقيقية وأخرى مضللة.
سطح القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
مجتمع
الصين تكشف عن خطط لبناء مفاعل نووي على القمر
24 أبريل, 14:57 GMT
ويعد معهد الصين للطاقة الذرية أحد المراكز البحثية الرئيسية في بكين، في مجال تكنولوجيا الأسلحة النووية.
وفي سياق ذي صلة، دعت الصين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون إلى التعاون في إنشاء مركز لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تبادل المعرفة والخدمات المفتوحة المصدر.
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