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https://sarabic.ae/20250427/الصين-الأولى-عالميا-في-إجمالي-الطاقة-النووية-لأول-مرة-على-الإطلاق-1099924610.html
الصين الأولى عالميا في إجمالي الطاقة النووية لأول مرة على الإطلاق
الصين الأولى عالميا في إجمالي الطاقة النووية لأول مرة على الإطلاق
سبوتنيك عربي
أصبحت الصين ولأول مرة على الإطلاق، الرائدة عالميا من حيث الحجم الإجمالي للطاقة النووية، وذلك وفقا لتقرير أصدرته إدارة الطاقة النووية الصينية، اليوم الأحد. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وأشار التقرير إلى أن الصين تمتلك حاليا 102 وحدة طاقة نووية قيد التشغيل والإنشاء والمعتمدة، بقدرة إجمالية تبلغ 113 مليون كيلو واط، ومن حيث الحجم الإجمالي للطاقة النووية، فقد أصبحت الصين أول منتج للطاقة النووية في العالم لأول مرة.وأضافت الإدارة في تقريرها أن الصين تمتلك حاليا 28 وحدة طاقة نووية قيد الإنشاء بقدرة إجمالية تبلغ 33.65 مليون كيلو واط، مضيفة أن بكين احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث سعة وحدات الطاقة قيد الإنشاء لمدة 18 عاما متتالية.وأضاف التقرير: "تمتلك الصين 58 وحدة طاقة نووية قيد التشغيل التجاري، بقدرة إجمالية تبلغ 60.96 مليون كيلوواط، وإلى جانب ذلك، يواصل توليد الطاقة النووية في بلادنا النمو".وفي العام الماضي 2024، بلغ إجمالي إنتاج الطاقة من محطات الطاقة العاملة في الصين إلى 444.7 مليون كيلوواط/ ساعة، ما يمثل 4.72% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد، لتحتل الصين المرتبة الثانية عالميا من حيث إجمالي إنتاج الطاقة النووية، وفقا للهيئة الوطنية للطاقة النووية الصينية.
https://sarabic.ae/20250424/الصين-تكشف-عن-خطط-لبناء-مفاعل-نووي-على-القمر-1099861798.html
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين الأولى عالميا في إجمالي الطاقة النووية لأول مرة على الإطلاق

05:32 GMT 27.04.2025
© Sputnik . Uliana Solovyovaمحطة الطاقة النووية
محطة الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
محطة الطاقة النووية
© Sputnik . Uliana Solovyova
تابعنا عبر
أصبحت الصين ولأول مرة على الإطلاق، الرائدة عالميا من حيث الحجم الإجمالي للطاقة النووية، وذلك وفقا لتقرير أصدرته إدارة الطاقة النووية الصينية، اليوم الأحد.
موسكو - سبوتنيك. وأشار التقرير إلى أن الصين تمتلك حاليا 102 وحدة طاقة نووية قيد التشغيل والإنشاء والمعتمدة، بقدرة إجمالية تبلغ 113 مليون كيلو واط، ومن حيث الحجم الإجمالي للطاقة النووية، فقد أصبحت الصين أول منتج للطاقة النووية في العالم لأول مرة.
وأضافت الإدارة في تقريرها أن الصين تمتلك حاليا 28 وحدة طاقة نووية قيد الإنشاء بقدرة إجمالية تبلغ 33.65 مليون كيلو واط، مضيفة أن بكين احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث سعة وحدات الطاقة قيد الإنشاء لمدة 18 عاما متتالية.
وأضاف التقرير: "تمتلك الصين 58 وحدة طاقة نووية قيد التشغيل التجاري، بقدرة إجمالية تبلغ 60.96 مليون كيلوواط، وإلى جانب ذلك، يواصل توليد الطاقة النووية في بلادنا النمو".
سطح القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
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الصين تكشف عن خطط لبناء مفاعل نووي على القمر
24 أبريل, 14:57 GMT
وفي العام الماضي 2024، بلغ إجمالي إنتاج الطاقة من محطات الطاقة العاملة في الصين إلى 444.7 مليون كيلوواط/ ساعة، ما يمثل 4.72% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد، لتحتل الصين المرتبة الثانية عالميا من حيث إجمالي إنتاج الطاقة النووية، وفقا للهيئة الوطنية للطاقة النووية الصينية.
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