https://sarabic.ae/20250427/الصين-الأولى-عالميا-في-إجمالي-الطاقة-النووية-لأول-مرة-على-الإطلاق-1099924610.html
الصين الأولى عالميا في إجمالي الطاقة النووية لأول مرة على الإطلاق
الصين الأولى عالميا في إجمالي الطاقة النووية لأول مرة على الإطلاق
سبوتنيك عربي
أصبحت الصين ولأول مرة على الإطلاق، الرائدة عالميا من حيث الحجم الإجمالي للطاقة النووية، وذلك وفقا لتقرير أصدرته إدارة الطاقة النووية الصينية، اليوم الأحد. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T05:32+0000
2025-04-27T05:32+0000
2025-04-27T05:32+0000
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102469/21/1024692172_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8c763e592fe04d24a34c0466d02fec99.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأشار التقرير إلى أن الصين تمتلك حاليا 102 وحدة طاقة نووية قيد التشغيل والإنشاء والمعتمدة، بقدرة إجمالية تبلغ 113 مليون كيلو واط، ومن حيث الحجم الإجمالي للطاقة النووية، فقد أصبحت الصين أول منتج للطاقة النووية في العالم لأول مرة.وأضافت الإدارة في تقريرها أن الصين تمتلك حاليا 28 وحدة طاقة نووية قيد الإنشاء بقدرة إجمالية تبلغ 33.65 مليون كيلو واط، مضيفة أن بكين احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث سعة وحدات الطاقة قيد الإنشاء لمدة 18 عاما متتالية.وأضاف التقرير: "تمتلك الصين 58 وحدة طاقة نووية قيد التشغيل التجاري، بقدرة إجمالية تبلغ 60.96 مليون كيلوواط، وإلى جانب ذلك، يواصل توليد الطاقة النووية في بلادنا النمو".وفي العام الماضي 2024، بلغ إجمالي إنتاج الطاقة من محطات الطاقة العاملة في الصين إلى 444.7 مليون كيلوواط/ ساعة، ما يمثل 4.72% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد، لتحتل الصين المرتبة الثانية عالميا من حيث إجمالي إنتاج الطاقة النووية، وفقا للهيئة الوطنية للطاقة النووية الصينية.
https://sarabic.ae/20250424/الصين-تكشف-عن-خطط-لبناء-مفاعل-نووي-على-القمر-1099861798.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102469/21/1024692172_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4a230fc391fdd89eea4156b24663bf98.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين الأولى عالميا في إجمالي الطاقة النووية لأول مرة على الإطلاق
أصبحت الصين ولأول مرة على الإطلاق، الرائدة عالميا من حيث الحجم الإجمالي للطاقة النووية، وذلك وفقا لتقرير أصدرته إدارة الطاقة النووية الصينية، اليوم الأحد.
موسكو - سبوتنيك. وأشار التقرير إلى أن الصين تمتلك حاليا 102 وحدة طاقة نووية قيد التشغيل والإنشاء والمعتمدة، بقدرة إجمالية تبلغ 113 مليون كيلو واط، ومن حيث الحجم الإجمالي للطاقة النووية، فقد أصبحت الصين أول منتج للطاقة النووية في العالم لأول مرة.
وأضافت الإدارة في تقريرها أن الصين تمتلك حاليا 28 وحدة طاقة نووية قيد الإنشاء بقدرة إجمالية تبلغ 33.65 مليون كيلو واط، مضيفة أن بكين احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث سعة وحدات الطاقة قيد الإنشاء لمدة 18 عاما متتالية.
وأضاف التقرير: "تمتلك الصين 58 وحدة طاقة نووية قيد التشغيل التجاري، بقدرة إجمالية تبلغ 60.96 مليون كيلوواط، وإلى جانب ذلك، يواصل توليد الطاقة النووية في بلادنا النمو".
وفي العام الماضي 2024، بلغ إجمالي إنتاج الطاقة من محطات الطاقة العاملة في الصين إلى 444.7 مليون كيلوواط/ ساعة، ما يمثل 4.72% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد، لتحتل الصين المرتبة الثانية عالميا من حيث إجمالي إنتاج الطاقة النووية، وفقا للهيئة الوطنية للطاقة النووية الصينية.