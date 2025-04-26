https://sarabic.ae/20250426/الرئيس-الصيني-الذكاء-الاصطناعي-فيه-مخاطر-وتحديات-غير-مسبوقة-1099905553.html
الرئيس الصيني: الذكاء الاصطناعي فيه مخاطر وتحديات غير مسبوقة
الرئيس الصيني: الذكاء الاصطناعي فيه مخاطر وتحديات غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم أمس الجمعة، أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي توفر فرصًا كبيرة، محذّرًا في الوقت ذاته، من أنها تحمل أيضا مخاطر وتحديات غير... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T04:49+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال الرئيس الصيني في تصريحات نقلتها قناة "الصين المركزية": "الذكاء الاصطناعي يجلب معه فرصا تنموية غير مسبوقة، لكنه يجلب معه أيضا مخاطر وتحديات غير مسبوقة".وأضاف أن "تقنيات الذكاء الاصطناعي ستغير الإنتاج وأسلوب الحياة البشرية بشكل جذري"، مشددًا على "ضرورة تسريع تطوير وتحسين القوانين واللوائح ذات الصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المبادئ الأخلاقية في البلاد".وأوضح أنه "من أجل أن تستحوذ الصين على المبادرة وتحصل على المزايا في مجال الذكاء الاصطناعي، من الضروري تحقيق اختراق في النظريات والأساليب والأدوات الأساسية".وبحسب الرئيس الصيني، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح أيضًا "منفعة عامة دولية تعود بالنفع على البشرية"، داعيًا أيضًا إلى تعاون دولي واسع النطاق في مجال الذكاء الاصطناعي.الصين تطلب من خبراء الذكاء الاصطناعي تجنب السفر إلى الولايات المتحدة
https://sarabic.ae/20250129/ديب-سيك-ثورة-ذكاء-اصطناعي-صيني-تتحدى-هيمنة-التكنولوجيا-الأمريكية-1097288109.html
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الصين, العالم
الرئيس الصيني: الذكاء الاصطناعي فيه مخاطر وتحديات غير مسبوقة
04:49 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 05:20 GMT 26.04.2025)
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم أمس الجمعة، أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي توفر فرصًا كبيرة، محذّرًا في الوقت ذاته، من أنها تحمل أيضا مخاطر وتحديات غير مسبوقة.
بكين - سبوتنيك. وقال الرئيس الصيني في تصريحات نقلتها قناة "الصين المركزية": "الذكاء الاصطناعي يجلب معه فرصا تنموية غير مسبوقة، لكنه يجلب معه أيضا مخاطر وتحديات غير مسبوقة".
وأضاف أن "تقنيات الذكاء الاصطناعي ستغير الإنتاج وأسلوب الحياة البشرية بشكل جذري"، مشددًا على "ضرورة تسريع تطوير وتحسين القوانين واللوائح ذات الصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المبادئ الأخلاقية في البلاد".
وأشار شي جين بينغ إلى أهمية إنشاء نظام لمراقبة التكنولوجيات والتحذير من المخاطر والاستجابة لحالات الطوارئ، فضلًا عن ضمان سلامة وموثوقية وإمكانية التحكم في الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أنه "من أجل أن تستحوذ الصين على المبادرة وتحصل على المزايا في مجال الذكاء الاصطناعي، من الضروري تحقيق اختراق في النظريات والأساليب والأدوات الأساسية".
وتابع الرئيس الصيني: "يتعين علينا مواصلة تعزيز البحث الأساسي، والتركيز على إتقان الرقائق عالية الأداء، والبرمجيات الأساسية وغيرها من التقنيات الرئيسية، وبناء نظام مستقل ومنظم ومنسق للأجهزة والبرمجيات الأساسية للذكاء الاصطناعي".
وبحسب الرئيس الصيني، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح أيضًا "منفعة عامة دولية تعود بالنفع على البشرية"، داعيًا أيضًا إلى تعاون دولي واسع النطاق في مجال الذكاء الاصطناعي.