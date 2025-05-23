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https://sarabic.ae/20250523/ستارغيت-الإمارات-تطلق-مشروعا-لإنشاء-بنية-تحتية-متطورة-للذكاء-الاصطناعي-1100893819.html
"ستارغيت"... الإمارات تطلق مشروعا لإنشاء بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي
"ستارغيت"... الإمارات تطلق مشروعا لإنشاء بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "أوبن إيه آي" إطلاق"ستارغيت الإمارات" وهو أول توسع دولي لمنصة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي "ستارغيت" التابعة للشركة، بالتعاون مع مجموعة "جي 42"... 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T12:47+0000
2025-05-23T12:47+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار الذكاء الاصطناعي
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ونقلت وسائل إعلام عن بيان للشركة، أن "المشروع يمثل استثمارا متبادلا، يتضمن إنشاء مركز حوسبة متطور في أبوظبي بقدرة 1 غيغاواط، وتمويل إماراتي لمنشآت حوسبة متقدمة في الولايات المتحدة، في سياق شراكة أوسع لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بين البلدين، والتي أُعلن عنها خلال زيارة الرئيس ترمب الأسبوع الماضي".من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، سام ألتمان: "تضمن هذه الخطوة ظهور بعض من أهم الابتكارات في هذا العصر، مثل الأدوية الأكثر أمانا والتعليم المخصص والطاقة الحديثة، من مزيد من الدول لتعود بالنفع على البشرية".وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ستكون "المنشأة المرتقبة هي الأكبر من نوعها خارج الولايات المتحدة، وستقام ضمن مجمع ذكاء اصطناعي إماراتي-أميركي في أبوظبي، وسيزود المجمع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وموارد الحوسبة الإقليمية بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط، يمتد على مساحة 10 أميال مربعة، ويعتمد على مزيج من الطاقة النووية والشمسية والغاز الطبيعي، لتشغيل منشآته، في خطوة تهدف إلى خفض البصمة الكربونية للمشروع".وأبرز ما تكشف عنه الاتفاقية، وفقا لـ"وام" هو أن "الإمارات ستكون أول دولة تفعل "تشات جي بي تي" على نطاق وطني، ما يتيح لسكانها استخدام تقنيات "أوبن إيه آي" في مجالات حيوية تشمل الحوكمة، والرعاية الصحية، والطاقة، والتعليم، والنقل".ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تأكيد الإمارات التزامها باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، ما يعزز من سياق المشروع ضمن شبكة أوسع من العلاقات الاقتصادية والتقنية بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250521/إطلاق-أول-نموذج-ذكاء-اصطناعي-باللغة-العربية---1100823747.html
https://sarabic.ae/20250522/أداة-جديدة-للذكاء-الاصطناعي-للطقس-تتفوق-على-مراكز-الأرصاد-الجوية-العالمية-1100838653.html
https://sarabic.ae/20250519/ماغنوس-الإمارات-تكشف-عن-أول-مركبة-أمنية-متطورة-محلية-الصنع-1100746805.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم العربي

"ستارغيت"... الإمارات تطلق مشروعا لإنشاء بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي

12:47 GMT 23.05.2025
© YouTube.comبرج خليفة
برج خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
© YouTube.com
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أعلنت شركة "أوبن إيه آي" إطلاق"ستارغيت الإمارات" وهو أول توسع دولي لمنصة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي "ستارغيت" التابعة للشركة، بالتعاون مع مجموعة "جي 42" الإماراتية، وبدعم من الحكومة الأميركية.
ونقلت وسائل إعلام عن بيان للشركة، أن "المشروع يمثل استثمارا متبادلا، يتضمن إنشاء مركز حوسبة متطور في أبوظبي بقدرة 1 غيغاواط، وتمويل إماراتي لمنشآت حوسبة متقدمة في الولايات المتحدة، في سياق شراكة أوسع لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بين البلدين، والتي أُعلن عنها خلال زيارة الرئيس ترمب الأسبوع الماضي".
وقال الرئيس التنفيذي لـ"جي 42"، بنغ شياو: "يعزز المشروع نقل فوائد الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصادات والمجتمعات في العالم، كما أنه يمثل خطوة مهمة في الشراكة الإماراتية الأميركية في هذا المجال".
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من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، سام ألتمان: "تضمن هذه الخطوة ظهور بعض من أهم الابتكارات في هذا العصر، مثل الأدوية الأكثر أمانا والتعليم المخصص والطاقة الحديثة، من مزيد من الدول لتعود بالنفع على البشرية".

ومن المتوقع أن توفر "ستارغيت الإمارات"، بنية تحتية للذكاء الاصطناعي وقدرات حوسبة تغطي دائرة نصف قطرها 2000 ميل، بما يصل إلى نصف سكان العالم.

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ستكون "المنشأة المرتقبة هي الأكبر من نوعها خارج الولايات المتحدة، وستقام ضمن مجمع ذكاء اصطناعي إماراتي-أميركي في أبوظبي، وسيزود المجمع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وموارد الحوسبة الإقليمية بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط، يمتد على مساحة 10 أميال مربعة، ويعتمد على مزيج من الطاقة النووية والشمسية والغاز الطبيعي، لتشغيل منشآته، في خطوة تهدف إلى خفض البصمة الكربونية للمشروع".
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أمس, 04:36 GMT
ومن المتوقع "بدء تشغيل أول تجمع حوسبي بسعة 200 ميغاواط في عام 2026، بينما تتولى "أوبن إيه آي" و"أوراكل" إدارة عمليات التشغيل، مع تولي "جي 42" مسؤولية البناء".
وأبرز ما تكشف عنه الاتفاقية، وفقا لـ"وام" هو أن "الإمارات ستكون أول دولة تفعل "تشات جي بي تي" على نطاق وطني، ما يتيح لسكانها استخدام تقنيات "أوبن إيه آي" في مجالات حيوية تشمل الحوكمة، والرعاية الصحية، والطاقة، والتعليم، والنقل".
ماغنوس.. الإمارات تكشف عن أول مركبة أمنية متطورة محلية الصنع - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
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وأوضحت أنه "يشارك في تطوير مركز البيانات عدد من الشركات العالمية، من بينها "سوفت بنك"، و"أوراكل"، و"إنفيديا"، و"سيسكو سيستمز"، ما يعكس حجم التعاون الدولي الواسع الذي يحظى به المشروع".
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تأكيد الإمارات التزامها باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، ما يعزز من سياق المشروع ضمن شبكة أوسع من العلاقات الاقتصادية والتقنية بين البلدين.
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