https://sarabic.ae/20250523/ستارغيت-الإمارات-تطلق-مشروعا-لإنشاء-بنية-تحتية-متطورة-للذكاء-الاصطناعي-1100893819.html

"ستارغيت"... الإمارات تطلق مشروعا لإنشاء بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي

"ستارغيت"... الإمارات تطلق مشروعا لإنشاء بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" إطلاق"ستارغيت الإمارات" وهو أول توسع دولي لمنصة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي "ستارغيت" التابعة للشركة، بالتعاون مع مجموعة "جي 42"... 23.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-23T12:47+0000

2025-05-23T12:47+0000

2025-05-23T12:47+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار الذكاء الاصطناعي

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101799/04/1017990469_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_647252d7da2d1786a01c185b02f01e78.jpg

ونقلت وسائل إعلام عن بيان للشركة، أن "المشروع يمثل استثمارا متبادلا، يتضمن إنشاء مركز حوسبة متطور في أبوظبي بقدرة 1 غيغاواط، وتمويل إماراتي لمنشآت حوسبة متقدمة في الولايات المتحدة، في سياق شراكة أوسع لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بين البلدين، والتي أُعلن عنها خلال زيارة الرئيس ترمب الأسبوع الماضي".من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، سام ألتمان: "تضمن هذه الخطوة ظهور بعض من أهم الابتكارات في هذا العصر، مثل الأدوية الأكثر أمانا والتعليم المخصص والطاقة الحديثة، من مزيد من الدول لتعود بالنفع على البشرية".وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ستكون "المنشأة المرتقبة هي الأكبر من نوعها خارج الولايات المتحدة، وستقام ضمن مجمع ذكاء اصطناعي إماراتي-أميركي في أبوظبي، وسيزود المجمع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وموارد الحوسبة الإقليمية بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط، يمتد على مساحة 10 أميال مربعة، ويعتمد على مزيج من الطاقة النووية والشمسية والغاز الطبيعي، لتشغيل منشآته، في خطوة تهدف إلى خفض البصمة الكربونية للمشروع".وأبرز ما تكشف عنه الاتفاقية، وفقا لـ"وام" هو أن "الإمارات ستكون أول دولة تفعل "تشات جي بي تي" على نطاق وطني، ما يتيح لسكانها استخدام تقنيات "أوبن إيه آي" في مجالات حيوية تشمل الحوكمة، والرعاية الصحية، والطاقة، والتعليم، والنقل".ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تأكيد الإمارات التزامها باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، ما يعزز من سياق المشروع ضمن شبكة أوسع من العلاقات الاقتصادية والتقنية بين البلدين.

https://sarabic.ae/20250521/إطلاق-أول-نموذج-ذكاء-اصطناعي-باللغة-العربية---1100823747.html

https://sarabic.ae/20250522/أداة-جديدة-للذكاء-الاصطناعي-للطقس-تتفوق-على-مراكز-الأرصاد-الجوية-العالمية-1100838653.html

https://sarabic.ae/20250519/ماغنوس-الإمارات-تكشف-عن-أول-مركبة-أمنية-متطورة-محلية-الصنع-1100746805.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم العربي