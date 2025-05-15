https://sarabic.ae/20250515/خلال-زيارة-ترامب-الإمارات-تعلن-استثمار-14-تريليون-دولار-في-أمريكا-1100582684.html
خلال زيارة ترامب.. الإمارات تعلن استثمار 1.4 تريليون دولار في أمريكا
خلال زيارة ترامب.. الإمارات تعلن استثمار 1.4 تريليون دولار في أمريكا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده ستستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T18:06+0000
2025-05-15T18:06+0000
2025-05-15T18:06+0000
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واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي للرئيس الإماراتي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإمارات، اليوم الخميس.وأعلن الرئيس الإماراتي أن الاستثمارات الإماراتية في أمريكا ستشمل قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة، وستتم من خلال سندات استثمارية أمريكية بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.وفي وقت سابق، اليوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صداقة الإماراتيين تجعله يشعر بالفخر، مشيرا إلى أن ثقافتهم رائعة.وتعتبر الإمارات العربية المتحدة هي آخر محطات جولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، بعد أن زار المملكة العربية السعودية في البداية، ثم قطر.
https://sarabic.ae/20210122/في-آخر-أيام-ترامب-الإمارات-تعقد-صفقة-أسلحة-مع-أمريكا-بقيمة-23-مليار-دولار-1047884098.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, دونالد ترامب, أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, دونالد ترامب, أخبار الإمارات العربية المتحدة
خلال زيارة ترامب.. الإمارات تعلن استثمار 1.4 تريليون دولار في أمريكا
أعلن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده ستستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل.
واشنطن - سبوتنيك
. جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي للرئيس الإماراتي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإمارات، اليوم الخميس.
وأعلن الرئيس الإماراتي أن الاستثمارات الإماراتية في أمريكا ستشمل قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة
، وستتم من خلال سندات استثمارية أمريكية بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وفي وقت سابق، اليوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صداقة الإماراتيين تجعله يشعر بالفخر، مشيرا إلى أن ثقافتهم رائعة.
وتعتبر الإمارات
العربية المتحدة هي آخر محطات جولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، بعد أن زار المملكة العربية السعودية في البداية، ثم قطر.