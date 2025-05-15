ترامب يبدأ زيارته لأبوظبي بجولة داخل مسجد الشيخ زايد... صور وفيديو
© Getty Images / Win McNamee / Staffالرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
© Getty Images / Win McNamee / Staff
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن صداقة الإماراتيين تجعله يشعر بالفخر، مشيرا إلى أن ثقافتهم رائعة.
وزار ترامب مسجد الشيخ زايد الكبير، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال زيارته للإمارات، اليوم الخميس، ضمن جولة خليجية تشمل قطر والسعودية.
الرئيس ترامب يصل إلى جامع الشيخ زايد الكبير في الإمارات العربية المتحدة— Mohammed Taqi (@MohdTaqi11) May 15, 2025
السلام .. من عاصمة السلام والتسامح العالمي
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وأشاد ترامب بمسجد الشيخ زايد الكبير، الذي زاره برفقة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ووصف المسجد بأنه جميل جدا، مضيفا: "إنها ثقافة مذهلة".
الرئيس الأميركي دونالد ترامب علّق بعد جولته في جامع الشيخ زايد الكبير بالقول: "هذا الجامع جميل جدًا، أنا فخور جدًا بأصدقائي، إنها ثقافة رائعة." pic.twitter.com/1c7S6jvDkh— فوربس الشرق الأوسط (@ForbesME) May 15, 2025
كما وصف ترامب ما تم من إجراءات لزيارته لمسجد الشيخ زايد بأنه "تكريم عظيم".
ترامب يطل على الهندسة المعمارية الجميلة لقاعة النور داخل مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي— الأحداث العالمية (@NewsNow4USA) May 15, 2025
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وتفقد الرئيس الأمريكي الساحة الخارجية للمسجد والممر الخارجي الخاص به، وأبدى إعجابه ببهو النور وقاعة الصلاة الرئيسية، إضافة إلى سجادة تقليدية منقوشة، تعد أكبر سجادة مصنوعة يدويا في العالم.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة هي آخر محطات جولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، بعد أن زار المملكة العربية السعودية في البداية، ثم قطر.