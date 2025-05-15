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ترامب يبدأ زيارته لأبوظبي بجولة داخل مسجد الشيخ زايد... صور وفيديو
ترامب يبدأ زيارته لأبوظبي بجولة داخل مسجد الشيخ زايد... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن صداقة الإماراتيين تجعله يشعر بالفخر، مشيرا إلى أن ثقافتهم رائعة. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T17:10+0000
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وزار ترامب مسجد الشيخ زايد الكبير، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال زيارته للإمارات، اليوم الخميس، ضمن جولة خليجية تشمل قطر والسعودية.وأشاد ترامب بمسجد الشيخ زايد الكبير، الذي زاره برفقة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ووصف المسجد بأنه جميل جدا، مضيفا: "إنها ثقافة مذهلة".كما وصف ترامب ما تم من إجراءات لزيارته لمسجد الشيخ زايد بأنه "تكريم عظيم".وتفقد الرئيس الأمريكي الساحة الخارجية للمسجد والممر الخارجي الخاص به، وأبدى إعجابه ببهو النور وقاعة الصلاة الرئيسية، إضافة إلى سجادة تقليدية منقوشة، تعد أكبر سجادة مصنوعة يدويا في العالم.وتعتبر الإمارات العربية المتحدة هي آخر محطات جولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، بعد أن زار المملكة العربية السعودية في البداية، ثم قطر.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, دونالد ترامب, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر, السعودية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, دونالد ترامب, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر, السعودية

ترامب يبدأ زيارته لأبوظبي بجولة داخل مسجد الشيخ زايد... صور وفيديو

17:10 GMT 15.05.2025
© Getty Images / Win McNamee / Staffالرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Getty Images / Win McNamee / Staff
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن صداقة الإماراتيين تجعله يشعر بالفخر، مشيرا إلى أن ثقافتهم رائعة.
وزار ترامب مسجد الشيخ زايد الكبير، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال زيارته للإمارات، اليوم الخميس، ضمن جولة خليجية تشمل قطر والسعودية.
وأشاد ترامب بمسجد الشيخ زايد الكبير، الذي زاره برفقة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ووصف المسجد بأنه جميل جدا، مضيفا: "إنها ثقافة مذهلة".
كما وصف ترامب ما تم من إجراءات لزيارته لمسجد الشيخ زايد بأنه "تكريم عظيم".
وتفقد الرئيس الأمريكي الساحة الخارجية للمسجد والممر الخارجي الخاص به، وأبدى إعجابه ببهو النور وقاعة الصلاة الرئيسية، إضافة إلى سجادة تقليدية منقوشة، تعد أكبر سجادة مصنوعة يدويا في العالم.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة هي آخر محطات جولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، بعد أن زار المملكة العربية السعودية في البداية، ثم قطر.
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