https://sarabic.ae/20250514/ترامب-أتطلع-إلى-مساعدة-دولة-قطر-لنا-في-معالجة-الوضع-مع-إيران-1100546665.html
ترامب: أتطلع إلى مساعدة دولة قطر لنا في معالجة الوضع مع إيران
ترامب: أتطلع إلى مساعدة دولة قطر لنا في معالجة الوضع مع إيران
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعقيلته على الترحيب الحار الذي قوبل به خلال زيارته للدوحة، مؤكدًا... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T19:51+0000
2025-05-14T19:51+0000
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وخلال أول زيارة خليجية له، أشاد ترامب بالإنجازات التي حققتها الدولة تحت قيادة أميرها، واصفًا إياه بـ"القائد العظيم" الذي جعل قطر مصدر فخر لشعبها، ممتدحًا الأسرة الحاكمة.وأشار ترامب إلى نجاح قطر في التفاوض لإطلاق سراح آخر أسير أمريكي على قيد الحياة، عيدان ألكسندر، مؤكدًا أن العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر وصلت إلى أعلى مستوياتها في التاريخ، مع توقعات بتعزيزها أكثر.وأبدى ترامب تطلعه إلى إسهام قطر في معالجة التوترات مع إيران، معربًا عن أمله في أن تسهم جهود الدوحة في التوصل إلى اتفاق يجنب العالم نزاعًا قد يودي بملايين الأرواح، كما أكد أن إيران بحاجة إلى تسريع المفاوضات لتجنب خروج الأمور عن السيطرة.وختم ترامب تصريحاته بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز التعاون مع قطر، مشيرًا إلى أن واشنطن ستتخذ خطوات تسر الدوحة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وأكد البيت الأبيض في بيان له على موقعه الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس ترامب وقع مع قطر اتفاقية تبادل اقتصادي بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل، معلنا عن صفقات اقتصادية بين الولايات المتحدة وقطر بقيمة إجمالية تتجاوز 243.5 مليار دولار.ومن بين ذلك التوقيع على اتفاقية لشراء 160 طائرة من شركة "بوينغ" الأمريكية لصالح الخطوط الجوية القطرية، بقيمة 200 مليار دولار، حيث علق ترامب على الصفقة، قائلا: "قيمتها أكثر من 200 مليار دولار و160 على صعيد عدد الطائرات، هذا رائع".وكان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، كان في استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمستهل زيارته للعاصمة القطرية المحطة الثانية من جولته الخليجية، حيث عقدا جلسة مشاورات مغلقة استمرت لساعتين وشهدا توقيع عدد من الاتفاقيات.
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار
ترامب: أتطلع إلى مساعدة دولة قطر لنا في معالجة الوضع مع إيران
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعقيلته على الترحيب الحار الذي قوبل به خلال زيارته للدوحة، مؤكدًا أنه يتشرف بكونه أول رئيس أمريكي يزور قطر.
وخلال أول زيارة خليجية له، أشاد ترامب بالإنجازات التي حققتها الدولة تحت قيادة أميرها، واصفًا إياه بـ"القائد العظيم" الذي جعل قطر مصدر فخر لشعبها، ممتدحًا الأسرة الحاكمة.
وأشار ترامب إلى نجاح قطر في التفاوض لإطلاق سراح آخر أسير أمريكي على قيد الحياة، عيدان ألكسندر، مؤكدًا أن العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر وصلت إلى أعلى مستوياتها في التاريخ، مع توقعات بتعزيزها أكثر.
وأبدى ترامب تطلعه إلى إسهام قطر في معالجة التوترات مع إيران، معربًا عن أمله في أن تسهم جهود الدوحة في التوصل إلى اتفاق يجنب العالم نزاعًا قد يودي بملايين الأرواح، كما أكد أن إيران بحاجة إلى تسريع المفاوضات لتجنب خروج الأمور عن السيطرة.
وختم ترامب تصريحاته بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز التعاون مع قطر، مشيرًا إلى أن واشنطن ستتخذ خطوات تسر الدوحة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وفي وقت سابق، وقّع ترامب، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع قطر تتضمن تعهدات باستثمارات بقيمة 1.2 تريليون دولار، خلال زيارته إلى الدوحة.
وأكد البيت الأبيض في بيان له على موقعه
الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس ترامب وقع مع قطر اتفاقية تبادل اقتصادي بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل، معلنا عن صفقات اقتصادية بين الولايات المتحدة وقطر بقيمة إجمالية تتجاوز 243.5 مليار دولار.
ومن بين ذلك التوقيع على اتفاقية لشراء 160 طائرة من شركة "بوينغ" الأمريكية لصالح الخطوط الجوية القطرية، بقيمة 200 مليار دولار، حيث علق ترامب على الصفقة، قائلا: "قيمتها أكثر من 200 مليار دولار و160 على صعيد عدد الطائرات، هذا رائع".
وكان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، كان في استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمستهل زيارته للعاصمة القطرية المحطة الثانية من جولته الخليجية، حيث عقدا جلسة مشاورات مغلقة استمرت لساعتين وشهدا توقيع عدد من الاتفاقيات.