https://sarabic.ae/20250522/أداة-جديدة-للذكاء-الاصطناعي-للطقس-تتفوق-على-مراكز-الأرصاد-الجوية-العالمية-1100838653.html
أداة جديدة للذكاء الاصطناعي للطقس تتفوق على مراكز الأرصاد الجوية العالمية
أداة جديدة للذكاء الاصطناعي للطقس تتفوق على مراكز الأرصاد الجوية العالمية
سبوتنيك عربي
طورت شركة "مايكروسوفت" نموذج ذكاء اصطناعي، يتفوق على أساليب التنبؤ الجوي الحالية في تتبع جودة الهواء، وأنماط الطقس، والعواصف المدارية المتأثرة بالتغيرات... 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T04:36+0000
2025-05-22T04:36+0000
2025-05-22T04:44+0000
مجتمع
علوم
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وأفاد باحثون في مجلة "نيتشر" أن النظام الجديد، الذي أُطلق عليه اسم "أورورا"، والذي لم يطرح تجاريا بعد، أنتج تنبؤات جوية لمدة 10 أيام، وتوقع مسارات الأعاصير بدقة وسرعة أكبر من التنبؤات التقليدية، وبتكاليف أقل.وقال الباحث الرئيسي باريس بيرديكاريس، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية بجامعة بنسلفانيا: "لأول مرة، يمكن لنظام ذكاء اصطناعي أن يتفوق على جميع المراكز التشغيلية للتنبؤ بالأعاصير"، حسبما ذكرت مجلة "ساينس أليرت".وصُممت نماذج التنبؤ بالطقس التقليدية بناءً على مبادئ فيزيائية أساسية - مثل حفظ الكتلة والزخم والطاقة - وتتطلب قوة حاسوبية هائلة، بينما ذكرت الدراسة أن التكاليف الحسابية لـ "أورورا" كانت أقل بمئات المرات.وقال بيرديكاريس في عرض فيديو وزعته مجلة "نيتشر": "أعتقد أننا في بداية عصر تحول في علوم أنظمة الهواء".ووفقًا لمصمميه، يُعد "أورورا" أول نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق باستمرار على سبعة مراكز تنبؤ في التنبؤ بمسار الأعاصير المدمرة لمدة خمسة أيام، في محاكاتها، على سبيل المثال، تنبأت أورورا بشكل صحيح قبل أربعة أيام بمكان وزمان إعصار دوكسوري في المحيط الهادئ، والذي ضرب الفلبين، حيث كانت التوقعات الرسمية آنذاك، في عام 2023، تشير إلى أنه سيتجه شمال تايوان.علماء روس يفكون شيفرة أطياف الإشعاع الكوني بمساعدة الذكاء الاصطناعي
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علوم
أداة جديدة للذكاء الاصطناعي للطقس تتفوق على مراكز الأرصاد الجوية العالمية
04:36 GMT 22.05.2025 (تم التحديث: 04:44 GMT 22.05.2025)
طورت شركة "مايكروسوفت" نموذج ذكاء اصطناعي، يتفوق على أساليب التنبؤ الجوي الحالية في تتبع جودة الهواء، وأنماط الطقس، والعواصف المدارية المتأثرة بالتغيرات المناخية.
وأفاد باحثون في مجلة "نيتشر" أن النظام الجديد، الذي أُطلق عليه اسم "أورورا"، والذي لم يطرح تجاريا بعد، أنتج تنبؤات جوية لمدة 10 أيام، وتوقع مسارات الأعاصير بدقة وسرعة أكبر من التنبؤات التقليدية، وبتكاليف أقل.
وقال الباحث الرئيسي باريس بيرديكاريس، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية بجامعة بنسلفانيا: "لأول مرة، يمكن لنظام ذكاء اصطناعي أن يتفوق على جميع المراكز التشغيلية للتنبؤ بالأعاصير"، حسبما ذكرت مجلة "ساينس أليرت
".
بتدريبه على البيانات التاريخية فقط، تمكن "أورورا" من التنبؤ بشكل صحيح بجميع الأعاصير في عام 2023 بدقة أكبر من مراكز التنبؤ التشغيلية، مثل المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.
وصُممت نماذج التنبؤ بالطقس التقليدية بناءً على مبادئ فيزيائية أساسية - مثل حفظ الكتلة والزخم والطاقة - وتتطلب قوة حاسوبية هائلة، بينما ذكرت الدراسة أن التكاليف الحسابية لـ "أورورا" كانت أقل بمئات المرات.
وقال بيرديكاريس في عرض فيديو وزعته مجلة "نيتشر": "أعتقد أننا في بداية عصر تحول في علوم أنظمة الهواء".
وأضاف: في السنوات الخمس إلى العشر القادمة، يتمثل الهدف المنشود في كيفية بناء أنظمة يمكنها العمل مباشرة مع بيانات الرصد من مصادر الاستشعار عن بعد، مثل الأقمار الصناعية ومحطات الأرصاد الجوية، لتوليد تنبؤات عالية الدقة في أي مكان نريده.
ووفقًا لمصمميه، يُعد "أورورا" أول نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق باستمرار على سبعة مراكز تنبؤ في التنبؤ بمسار الأعاصير المدمرة لمدة خمسة أيام، في محاكاتها، على سبيل المثال، تنبأت أورورا بشكل صحيح قبل أربعة أيام بمكان وزمان إعصار دوكسوري في المحيط الهادئ، والذي ضرب الفلبين، حيث كانت التوقعات الرسمية آنذاك، في عام 2023، تشير إلى أنه سيتجه شمال تايوان.