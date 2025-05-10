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بوتين يؤكد أهمية التحول إلى استخدام العملات الوطنية في التسويات المالية بين روسيا وفيتنام
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https://sarabic.ae/20250510/نجم-يحطم-عظما-مجريا-في-الفضاء-مشهد-يجسد-سرعة-لا-توصف-فيديو-1100375711.html
نجم يحطم "عظم ثعبان" كوني في الفضاء... مشهد يجسد سرعة لا توصف... فيديو
نجم يحطم "عظم ثعبان" كوني في الفضاء... مشهد يجسد سرعة لا توصف... فيديو
سبوتنيك عربي
اكتشفت دراسة حديثة حادثة "دهس كوني"، أدت إلى كسر "عظمة" في مجرة درب التبانة، حسب وصف العلماء. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T12:47+0000
2025-05-10T12:58+0000
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علوم
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وأوضح العلماء أن الجسم قيد الدراسة بالطبع، ليس عظما على الإطلاق، بل خيط غازي ممغنط ضخم للغاية، في مركز مجرة ​​درب التبانة، يُعرف باسم "الثعبان"، يمتد بطول 230 سنة ضوئية.ومن الأمور المثيرة للاهتمام في هذا الخيط أنه أملس نسبيا، باستثناء انحناءتين بارزتين، أو "كسرين"، مما جعلاه يشبه العظم.كان أصل الكسور في "الثعبان" (جي 359.13) غامضا بعض الشيء؛ فقد كشفت عمليات الرصد باستخدام مرصد تشاندرا للأشعة السينية وتلسكوب ميركات الراديوي عن السبب في أحدها، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".وحسب ساينس أليرت، فهذا ليس بالأمر الغريب على النجوم النابضة، ذلك لأن النجوم النابضة نجوم ميتة، النوى المنهارة لنجوم ضخمة وصلت إلى نهاية عمرها ونفثت مادتها الخارجية في مستعر أعظم عنيف، ينهار قلب النجم، الذي لم يعد مدعوما بالضغط الخارجي الناتج عن الاندماج، تحت تأثير الجاذبية ليشكل نجمًا نيوترونيا، والذي عندما ينبض بالضوء، نسميه نجمًا نابضًا.وإذا كان هذا المستعر الأعظم غير متوازن، يمكن دفع النجم النيوتروني بلا مبالاة عبر المجرة بسرعات عالية، وهو ما يسميه علماء الفلك "ركلة الولادة".لا نعرف أصل النجم النابض الذي اخترق خيط ​"الأفعى"، ولكن يبدو أنه يفعل ذلك بقوةٍ كبيرة، ويتكون هذا الخيط من مجالات مغناطيسية، تتسارع على طولها الجسيمات الحلزونية، مما يتسبب في توهجه.عالم روسي يحذر من زيادة العواصف المغناطيسية على الأرض
https://sarabic.ae/20250505/كيف-رأى-المصريون-القدماء-مجرة-درب-التبانة-1100173661.html
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علوم
علوم

نجم يحطم "عظم ثعبان" كوني في الفضاء... مشهد يجسد سرعة لا توصف... فيديو

12:47 GMT 10.05.2025 (تم التحديث: 12:58 GMT 10.05.2025)
© Photo / NASA/ESA/J. Lee (California Institute of Technology)/A. Filippenko (University of California – Berkeley)كالدويل 45، أو "إن جي إس 5248"، عبارة عن مجرة حلزونية تقع في كوكبة العواء، وتشتهر ببنية الحلقة حول نواتها.
كالدويل 45، أو إن جي إس 5248، عبارة عن مجرة حلزونية تقع في كوكبة العواء، وتشتهر ببنية الحلقة حول نواتها. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© Photo / NASA/ESA/J. Lee (California Institute of Technology)/A. Filippenko (University of California – Berkeley)
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اكتشفت دراسة حديثة حادثة "دهس كوني"، أدت إلى كسر "عظمة" في مجرة درب التبانة، حسب وصف العلماء.
وأوضح العلماء أن الجسم قيد الدراسة بالطبع، ليس عظما على الإطلاق، بل خيط غازي ممغنط ضخم للغاية، في مركز مجرة ​​درب التبانة، يُعرف باسم "الثعبان"، يمتد بطول 230 سنة ضوئية.
ومن الأمور المثيرة للاهتمام في هذا الخيط أنه أملس نسبيا، باستثناء انحناءتين بارزتين، أو "كسرين"، مما جعلاه يشبه العظم.
كان أصل الكسور في "الثعبان" (جي 359.13) غامضا بعض الشيء؛ فقد كشفت عمليات الرصد باستخدام مرصد تشاندرا للأشعة السينية وتلسكوب ميركات الراديوي عن السبب في أحدها، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".
وبالتكبير على أحد الكسور، تم تحديد مصدر بارز يشبه النقطة للأشعة السينية والموجات الراديوية، ويعتقد فريق من علماء الفلك، بقيادة فرهاد يوسف زاده من جامعة نورث وسترن في الولايات المتحدة، أنه لا يمكن أن يكون سوى نجم نابض راديوي اخترق الخيط بسرعة فائقة تتراوح بين 500 و1000 كيلومتر (310 إلى 620 ميلاً) في الثانية.
وحسب ساينس أليرت، فهذا ليس بالأمر الغريب على النجوم النابضة، ذلك لأن النجوم النابضة نجوم ميتة، النوى المنهارة لنجوم ضخمة وصلت إلى نهاية عمرها ونفثت مادتها الخارجية في مستعر أعظم عنيف، ينهار قلب النجم، الذي لم يعد مدعوما بالضغط الخارجي الناتج عن الاندماج، تحت تأثير الجاذبية ليشكل نجمًا نيوترونيا، والذي عندما ينبض بالضوء، نسميه نجمًا نابضًا.
وإذا كان هذا المستعر الأعظم غير متوازن، يمكن دفع النجم النيوتروني بلا مبالاة عبر المجرة بسرعات عالية، وهو ما يسميه علماء الفلك "ركلة الولادة".
مشهد افتراضي لمركز درب التبانة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
مجتمع
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5 مايو, 09:58 GMT
ويُعتقد أن النجم النابض الشهير "قذيفة المدفع" قد تلقى دفعةً ولادة؛ وتُظهر النجوم عالية السرعة الأخرى مدى قوة هذه الضربة.
لا نعرف أصل النجم النابض الذي اخترق خيط ​"الأفعى"، ولكن يبدو أنه يفعل ذلك بقوةٍ كبيرة، ويتكون هذا الخيط من مجالات مغناطيسية، تتسارع على طولها الجسيمات الحلزونية، مما يتسبب في توهجه.
عالم روسي يحذر من زيادة العواصف المغناطيسية على الأرض
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