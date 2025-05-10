https://sarabic.ae/20250510/نجم-يحطم-عظما-مجريا-في-الفضاء-مشهد-يجسد-سرعة-لا-توصف-فيديو-1100375711.html

نجم يحطم "عظم ثعبان" كوني في الفضاء... مشهد يجسد سرعة لا توصف... فيديو

نجم يحطم "عظم ثعبان" كوني في الفضاء... مشهد يجسد سرعة لا توصف... فيديو

سبوتنيك عربي

اكتشفت دراسة حديثة حادثة "دهس كوني"، أدت إلى كسر "عظمة" في مجرة درب التبانة، حسب وصف العلماء. 10.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-10T12:47+0000

2025-05-10T12:47+0000

2025-05-10T12:58+0000

مجتمع

علوم

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وأوضح العلماء أن الجسم قيد الدراسة بالطبع، ليس عظما على الإطلاق، بل خيط غازي ممغنط ضخم للغاية، في مركز مجرة ​​درب التبانة، يُعرف باسم "الثعبان"، يمتد بطول 230 سنة ضوئية.ومن الأمور المثيرة للاهتمام في هذا الخيط أنه أملس نسبيا، باستثناء انحناءتين بارزتين، أو "كسرين"، مما جعلاه يشبه العظم.كان أصل الكسور في "الثعبان" (جي 359.13) غامضا بعض الشيء؛ فقد كشفت عمليات الرصد باستخدام مرصد تشاندرا للأشعة السينية وتلسكوب ميركات الراديوي عن السبب في أحدها، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".وحسب ساينس أليرت، فهذا ليس بالأمر الغريب على النجوم النابضة، ذلك لأن النجوم النابضة نجوم ميتة، النوى المنهارة لنجوم ضخمة وصلت إلى نهاية عمرها ونفثت مادتها الخارجية في مستعر أعظم عنيف، ينهار قلب النجم، الذي لم يعد مدعوما بالضغط الخارجي الناتج عن الاندماج، تحت تأثير الجاذبية ليشكل نجمًا نيوترونيا، والذي عندما ينبض بالضوء، نسميه نجمًا نابضًا.وإذا كان هذا المستعر الأعظم غير متوازن، يمكن دفع النجم النيوتروني بلا مبالاة عبر المجرة بسرعات عالية، وهو ما يسميه علماء الفلك "ركلة الولادة".لا نعرف أصل النجم النابض الذي اخترق خيط ​"الأفعى"، ولكن يبدو أنه يفعل ذلك بقوةٍ كبيرة، ويتكون هذا الخيط من مجالات مغناطيسية، تتسارع على طولها الجسيمات الحلزونية، مما يتسبب في توهجه.عالم روسي يحذر من زيادة العواصف المغناطيسية على الأرض

https://sarabic.ae/20250505/كيف-رأى-المصريون-القدماء-مجرة-درب-التبانة-1100173661.html

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علوم