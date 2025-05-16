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ميدينسكي: الوفد الروسي ذكر المفاوضين الأوكرانيين في إسطنبول بشروط الاتفاقيات المتبادلة عام 2022
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ذكاء يشبه الدماغ البشري.. ثورة روسية في عالم الذكاء الاصطناعي.. صور وفيديو
ذكاء يشبه الدماغ البشري.. ثورة روسية في عالم الذكاء الاصطناعي.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
يتشابه الذكاء الاصطناعي العصبي مع الدماغ في السرعة وكفاءة استهلاك الطاقة، ويخطو خطوة جديدة نحو التطور، حيث يقترب من طريقة عمل الدماغ البشري الحقيقي. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T15:46+0000
2025-05-16T15:46+0000
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ويعد معهد علوم الأعصاب في جامعة لوباتشيفسكي الوطنية بمدينة نيجني نوفغورود، ومركز الحوسبة العصبية الشكلية في مجمع التكنولوجيا المعلوماتية "نيمارك"، من بين المراكز البارزة في روسيا في هذا المجال.وفي عام 2023، حصلت مديرة معهد أبحاث علوم الدماغ في جامعة نيجني نوفغورود الروسية، سوزانا غوردلييفا، على جائزة من الرئاسة الروسية للعلماء الشباب عن تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي قائمة على نماذج تحاكي خلايا الدماغ الحقيقية.وعن هذا الإنجاز ومستقبل الذكاء الاصطناعي الشبيه بالدماغ، قالت غوردلييفا، في مقابلة مع موقع "ساينتفك راشا. رو" إن هذا العلم الذي يعرف اختصارا بـ "النيورومورفي"، هو نوع من الذكاء الاصطناعي يحاكي طريقة عمل الدماغ البشري، وليس فقط مجرد تقليد سطحي.ولفتت إلى أن هناك اختلاف بين الذكاء الاصطناعي التقليدي والعصبي:الذكاء الاصطناعي التقليدييعتمد على برامج ومعادلات رياضية، لا تشبه وظائف الدماغ، ويتطلب طاقة كبيرة لتخزين وتشغيل البيانات.الذكاء الاصطناعي العصبي "النيورومورفي"يستخدم شبكات عصبية تشبه إلى حد كبير الخلايا العصبية الحقيقية، ويعتمد على إشارات كهربائية قصيرة جدا ولا يحتاج إلى حفظ مستمر للبيانات، مما يجعله أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، كما أنه يتعلم بطريقة أقرب لتعلم الإنسان: من خلال التجربة، وليس فقط بتكرار نفس البيانات مرات كثيرة.وعن مزايا المشروع الروسي الذي تقوده سوزانا غوردلييفا، قالت العالمة الروسية: "قمنا بإضافة مكون جديد لم يكن يُستخدم من قبل: "الأستروسيتات"، وهي خلايا مساعدة في الدماغ كانت تعتبر سابقا فقط للخدمة والدعم. لكن تبين أن لها دورا في تنظيم الإشارات العصبية. وعندما أدخلناها في الشبكة العصبية الرقمية، زادت فعالية الذكاء الاصطناعي بنسبة 15 في المئة".وتابعت: "لا نزال في مرحلة البحث الأساسي، وقد طورنا نماذج أولية وأجرينا اختبارات على مهام مثل تصنيف الصور. ونعمل الآن على تطوير خوارزميات تعليمية تشبه التعليم الطبيعي للدماغ، وهو أمر معقد جدا ويتطلب الكثير من التعاون مع علماء الأحياء والفيزيائيين".وعن الفائدة الحقيقية من هذا النوع من الذكاء الاصطناعي، أكدت أنه يتميز بأداء أسرع وأكثر ذكاء وهو في ذات الوقت أقل استهلاكا للطاقة، ويمكنه التعلم أثناء الاستخدام وليس فقط أثناء التدريب، كما يمكن استخدامه في الأجهزة المحمولة والسيارات الذاتية القيادة والأجهزة الطبية المتطورة وحتى في الأغراض العسكرية.وعن مخاطر المشروع، أوضحت أنه لا يوجد مخاطر في الوقت الحالي، وأنه، على العكس، فإن تطوير هذه التقنية ضروري لامتلاك "السيادة التكنولوجية"، مضيفة: "إذا لم نطور تقنيات موفرة للطاقة، سنواجه مستقبلا فجوة تكنولوجية هائلة لأن القدرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي المتطور ستقتصر على الدول الغنية فقط".وعن التجارب التطبيقية للمشروع، قالت سوزانا غوردلييفا: "نقوم حاليا بتجارب على تحفيز الدماغ باستخدام مغناطيس خارجي (تحفيز مغناطيسي عبر الجمجمة) لمعرفة كيف يمكن تحسين الوظائف الإدراكية لدى كبار السن، كتحسين سرعة الاستجابة أو الذاكرة".وأكدت غوردلييفا أن روسيا أصبحت متقدمة في هذا المجال لأن لديها مدارس علمية قديمة وقوية في مجالات مثل علم الأعصاب والفيزياء النظرية ومعالجة الإشارات، والعلماء الروس من الرواد عالميا في هذه المجالات، وهذا ما سمح لنا بتحقيق هذا التقدم.وتابعت: "أعتقد أن هذه التقنية ستدخل حياتنا قريبا جدا، وستكون أساسا في تطوير أجهزة أكثر ذكاء وكفاءة، وسنرى خلال السنوات المقبلة انتقالا من الأبحاث النظرية إلى المنتجات الفعلية التي نستخدمها في حياتنا اليومية".
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أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي

ذكاء يشبه الدماغ البشري.. ثورة روسية في عالم الذكاء الاصطناعي.. صور وفيديو

15:46 GMT 16.05.2025
© Sputnikالباحثون في المختبر العلمي لبحوث الديناميكا العصبية والتقنيات المعرفية في جامعة نيجني نوفغورود أثناء أداء عملهم.
الباحثون في المختبر العلمي لبحوث الديناميكا العصبية والتقنيات المعرفية في جامعة نيجني نوفغورود أثناء أداء عملهم. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Sputnik
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يتشابه الذكاء الاصطناعي العصبي مع الدماغ في السرعة وكفاءة استهلاك الطاقة، ويخطو خطوة جديدة نحو التطور، حيث يقترب من طريقة عمل الدماغ البشري الحقيقي.
ويعد معهد علوم الأعصاب في جامعة لوباتشيفسكي الوطنية بمدينة نيجني نوفغورود، ومركز الحوسبة العصبية الشكلية في مجمع التكنولوجيا المعلوماتية "نيمارك"، من بين المراكز البارزة في روسيا في هذا المجال.
© Sputnikالباحثون في المختبر العلمي لبحوث الديناميكا العصبية والتقنيات المعرفية في جامعة نيجني نوفغورود أثناء أداء عملهم.
الباحثون في المختبر العلمي لبحوث الديناميكا العصبية والتقنيات المعرفية في جامعة نيجني نوفغورود أثناء أداء عملهم. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
الباحثون في المختبر العلمي لبحوث الديناميكا العصبية والتقنيات المعرفية في جامعة نيجني نوفغورود أثناء أداء عملهم.
© Sputnik
وفي عام 2023، حصلت مديرة معهد أبحاث علوم الدماغ في جامعة نيجني نوفغورود الروسية، سوزانا غوردلييفا، على جائزة من الرئاسة الروسية للعلماء الشباب عن تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي قائمة على نماذج تحاكي خلايا الدماغ الحقيقية.
وعن هذا الإنجاز ومستقبل الذكاء الاصطناعي الشبيه بالدماغ، قالت غوردلييفا، في مقابلة مع موقع "ساينتفك راشا. رو" إن هذا العلم الذي يعرف اختصارا بـ "النيورومورفي"، هو نوع من الذكاء الاصطناعي يحاكي طريقة عمل الدماغ البشري، وليس فقط مجرد تقليد سطحي.

ولفتت إلى أن هناك اختلاف بين الذكاء الاصطناعي التقليدي والعصبي:

الذكاء الاصطناعي التقليدي

يعتمد على برامج ومعادلات رياضية، لا تشبه وظائف الدماغ، ويتطلب طاقة كبيرة لتخزين وتشغيل البيانات.

الذكاء الاصطناعي العصبي "النيورومورفي"

يستخدم شبكات عصبية تشبه إلى حد كبير الخلايا العصبية الحقيقية، ويعتمد على إشارات كهربائية قصيرة جدا ولا يحتاج إلى حفظ مستمر للبيانات، مما يجعله أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، كما أنه يتعلم بطريقة أقرب لتعلم الإنسان: من خلال التجربة، وليس فقط بتكرار نفس البيانات مرات كثيرة.
© Sputnikالباحثون في المختبر العلمي لبحوث الديناميكا العصبية والتقنيات المعرفية في جامعة نيجني نوفغورود أثناء أداء عملهم.
الباحثون في المختبر العلمي لبحوث الديناميكا العصبية والتقنيات المعرفية في جامعة نيجني نوفغورود أثناء أداء عملهم. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
الباحثون في المختبر العلمي لبحوث الديناميكا العصبية والتقنيات المعرفية في جامعة نيجني نوفغورود أثناء أداء عملهم.
© Sputnik
وعن مزايا المشروع الروسي الذي تقوده سوزانا غوردلييفا، قالت العالمة الروسية: "قمنا بإضافة مكون جديد لم يكن يُستخدم من قبل: "الأستروسيتات"، وهي خلايا مساعدة في الدماغ كانت تعتبر سابقا فقط للخدمة والدعم. لكن تبين أن لها دورا في تنظيم الإشارات العصبية. وعندما أدخلناها في الشبكة العصبية الرقمية، زادت فعالية الذكاء الاصطناعي بنسبة 15 في المئة".
وتابعت: "لا نزال في مرحلة البحث الأساسي، وقد طورنا نماذج أولية وأجرينا اختبارات على مهام مثل تصنيف الصور. ونعمل الآن على تطوير خوارزميات تعليمية تشبه التعليم الطبيعي للدماغ، وهو أمر معقد جدا ويتطلب الكثير من التعاون مع علماء الأحياء والفيزيائيين".
© Sputnikمديرة معهد أبحاث علوم الدماغ في جامعة نيجني نوفغورود الروسية، سوزانا غوردلييفا
مديرة معهد أبحاث علوم الدماغ في جامعة نيجني نوفغورود الروسية، سوزانا غوردلييفا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
مديرة معهد أبحاث علوم الدماغ في جامعة نيجني نوفغورود الروسية، سوزانا غوردلييفا
© Sputnik
وعن الفائدة الحقيقية من هذا النوع من الذكاء الاصطناعي، أكدت أنه يتميز بأداء أسرع وأكثر ذكاء وهو في ذات الوقت أقل استهلاكا للطاقة، ويمكنه التعلم أثناء الاستخدام وليس فقط أثناء التدريب، كما يمكن استخدامه في الأجهزة المحمولة والسيارات الذاتية القيادة والأجهزة الطبية المتطورة وحتى في الأغراض العسكرية.
© Sputnikالباحثون في المختبر العلمي لبحوث الديناميكا العصبية والتقنيات المعرفية في جامعة نيجني نوفغورود أثناء أداء عملهم.
الباحثون في المختبر العلمي لبحوث الديناميكا العصبية والتقنيات المعرفية في جامعة نيجني نوفغورود أثناء أداء عملهم. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
الباحثون في المختبر العلمي لبحوث الديناميكا العصبية والتقنيات المعرفية في جامعة نيجني نوفغورود أثناء أداء عملهم.
© Sputnik
وعن مخاطر المشروع، أوضحت أنه لا يوجد مخاطر في الوقت الحالي، وأنه، على العكس، فإن تطوير هذه التقنية ضروري لامتلاك "السيادة التكنولوجية"، مضيفة: "إذا لم نطور تقنيات موفرة للطاقة، سنواجه مستقبلا فجوة تكنولوجية هائلة لأن القدرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي المتطور ستقتصر على الدول الغنية فقط".
© Sputnikالباحثون في المختبر العلمي لبحوث الديناميكا العصبية والتقنيات المعرفية في جامعة نيجني نوفغورود أثناء أداء عملهم.
الباحثون في المختبر العلمي لبحوث الديناميكا العصبية والتقنيات المعرفية في جامعة نيجني نوفغورود أثناء أداء عملهم. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
الباحثون في المختبر العلمي لبحوث الديناميكا العصبية والتقنيات المعرفية في جامعة نيجني نوفغورود أثناء أداء عملهم.
© Sputnik
وعن التجارب التطبيقية للمشروع، قالت سوزانا غوردلييفا: "نقوم حاليا بتجارب على تحفيز الدماغ باستخدام مغناطيس خارجي (تحفيز مغناطيسي عبر الجمجمة) لمعرفة كيف يمكن تحسين الوظائف الإدراكية لدى كبار السن، كتحسين سرعة الاستجابة أو الذاكرة".
وأكدت غوردلييفا أن روسيا أصبحت متقدمة في هذا المجال لأن لديها مدارس علمية قديمة وقوية في مجالات مثل علم الأعصاب والفيزياء النظرية ومعالجة الإشارات، والعلماء الروس من الرواد عالميا في هذه المجالات، وهذا ما سمح لنا بتحقيق هذا التقدم.
وتابعت: "أعتقد أن هذه التقنية ستدخل حياتنا قريبا جدا، وستكون أساسا في تطوير أجهزة أكثر ذكاء وكفاءة، وسنرى خلال السنوات المقبلة انتقالا من الأبحاث النظرية إلى المنتجات الفعلية التي نستخدمها في حياتنا اليومية".
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- سبوتنيك عربيانتهاء مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول... فيدان: الوفدان توصلا لاتفاق مبدئي لعقد اجتماع جديد05:54 GMT
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