https://sarabic.ae/20250513/الجامعة-الروسية-للصداقة-بين-الشعوب-تطلق-برنامجا-دوليا-مشتركا-في-علوم-الفضاء-والذكاء-الاصطناعي-1100492532.html
الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب تطلق برنامجا دوليا مشتركا في علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي
الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب تطلق برنامجا دوليا مشتركا في علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أعلنت جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا (RUDN University) عن فتح باب القبول في برامج الدرجات المزدوجة الدولية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، بالتعاون مع عدد... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T14:49+0000
2025-05-13T14:49+0000
2025-05-13T14:59+0000
جامعة الصداقة
روسيا
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار الذكاء الاصطناعي
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وقال مدير أكاديمية الهندسة (كلية الهندسة) لدى جامعة الصداقة بين الشعوب، البروفيسور يوري رازومني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الجامعة لتأهيل جيل جديد من الخبراء العالميين في تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي".وشاركت الجامعة بجناح خاص في معرض "إكسبو الشرق الأوسط في دبي"، حيث قدم ممثلوها شرحا تفصيليا حول برامج البكالوريوس والماجستير، واستعرضوا مزايا الدراسة في إطار شراكة دولية مع جامعات مرموقة. وقد حظي الجناح باهتمام كبير من الزوار والمختصين في مجالات التعليم والتقنية والفضاء.برنامج البكالوريوس: علوم البيانات والأنظمة الفضائيةيستمر البرنامج لمدة أربع سنوات، يتوزع خلالها الطالب بين عامين دراسيين في إحدى الجامعات الشريكة في الدول التالية: الهند، البرازيل، إثيوبيا، تنزانيا، نيجيريا أو زيمبابوي، ثم ينتقل لقضاء العامين المتبقيين في الحرم الجامعي لجامعة RUDN في العاصمة الروسية موسكو.برنامج الماجستير: الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وعلوم الفضاءيمتد هذا البرنامج إلى سنتين، يقضي الطالب السنة الأولى منها في جامعة شريكة في إحدى الدول المذكورة، ويستكمل السنة الثانية في موسكو بجامعة RUDN، حيث يتلقى تدريبا متقدما يجمع بين النظريات الحديثة والتطبيقات العملية.الجامعات الشريكة في البرنامج: جامعة سيمبيوسيس الدولية (الهند)، جامعة أديس أبابا (إثيوبيا)، الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو (البرازيل)، معهد دار السلام للتكنولوجيا (تنزانيا)، جامعة غريغوري أوتورو (نيجيريا)، جامعة زيمبابوي (زيمبابوي).وتهدف هذه البرامج إلى إيجاد بيئة تعليمية مبتكرة تدعم تطلعات الدول النامية نحو امتلاك القدرات الفضائية وتعزيز التنمية من خلال المعرفة والتكنولوجيا.
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جامعة الصداقة, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار الذكاء الاصطناعي
جامعة الصداقة, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار الذكاء الاصطناعي
الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب تطلق برنامجا دوليا مشتركا في علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي
14:49 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 14:59 GMT 13.05.2025)
حصري
أعلنت جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا (RUDN University) عن فتح باب القبول في برامج الدرجات المزدوجة الدولية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، بالتعاون مع عدد من الجامعات في دول آسيوية وأفريقية وأمريكا الجنوبية، وذلك ضمن جهودها لتوسيع آفاق التعليم العالمي ودعم البحث العلمي في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي.
وقال مدير أكاديمية الهندسة (كلية الهندسة) لدى جامعة الصداقة بين الشعوب، البروفيسور يوري رازومني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الجامعة لتأهيل جيل جديد من الخبراء العالميين
في تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي".
وأضاف: "نعمل على دمج التعليم والبحث والتطوير في منظومة واحدة، ما يتيح للطلبة من مختلف دول العالم فرصا حقيقية للإسهام في بناء صناعات فضائية وطنية متقدمة، بالتعاون مع شركائنا الأكاديميين في دول عدة".
وشاركت الجامعة بجناح خاص في معرض "إكسبو الشرق الأوسط في دبي"، حيث قدم ممثلوها شرحا تفصيليا حول برامج البكالوريوس والماجستير، واستعرضوا مزايا الدراسة في إطار شراكة دولية مع جامعات مرموقة.
وقد حظي الجناح باهتمام كبير من الزوار والمختصين في مجالات التعليم والتقنية والفضاء.
برنامج البكالوريوس: علوم البيانات والأنظمة الفضائية
يستمر البرنامج لمدة أربع سنوات، يتوزع خلالها الطالب بين عامين دراسيين في إحدى الجامعات الشريكة في الدول التالية: الهند، البرازيل، إثيوبيا، تنزانيا، نيجيريا أو زيمبابوي، ثم ينتقل لقضاء العامين المتبقيين في الحرم الجامعي لجامعة RUDN في العاصمة الروسية موسكو.
برنامج الماجستير: الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وعلوم الفضاء
يمتد هذا البرنامج إلى سنتين، يقضي الطالب السنة الأولى منها في جامعة شريكة
في إحدى الدول المذكورة، ويستكمل السنة الثانية في موسكو بجامعة RUDN، حيث يتلقى تدريبا متقدما يجمع بين النظريات الحديثة والتطبيقات العملية.
الجامعات الشريكة في البرنامج:
جامعة سيمبيوسيس الدولية (الهند)، جامعة أديس أبابا (إثيوبيا)، الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو (البرازيل)، معهد دار السلام للتكنولوجيا (تنزانيا)، جامعة غريغوري أوتورو (نيجيريا)، جامعة زيمبابوي (زيمبابوي).
وتهدف هذه البرامج إلى إيجاد بيئة تعليمية مبتكر
ة تدعم تطلعات الدول النامية نحو امتلاك القدرات الفضائية وتعزيز التنمية من خلال المعرفة والتكنولوجيا.