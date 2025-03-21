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https://sarabic.ae/20250321/روسيا-تكشف-عن-منصة-ذكية-لإدارة-ملفات-الطلاب-الأجانب-في-جامعاتها-1098831587.html
روسيا تكشف عن منصة ذكية لإدارة ملفات الطلاب الأجانب في جامعاتها
روسيا تكشف عن منصة ذكية لإدارة ملفات الطلاب الأجانب في جامعاتها
سبوتنيك عربي
قال فاليري فالكوف، وزير التعليم والعلوم الروسي، أن وزارته ستقوم بإنشاء ملف تعريف رقمي واحد للطالب الأجنبي، والذي سيحتوي على جميع المعلومات حول الشخص الذي يدرس... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T10:12+0000
2025-03-21T10:12+0000
روسيا
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وقال الوزير خلال الجلسة العامة "الوضع الدولي للتعليم الروسي": "من أجل فهم أفضل للمسارات التعليمية للطلاب الأجانب، بالتعاون مع وزارة التنمية الرقمية، سنقوم بإنشاء ملف تعريف رقمي واحد للطالب الأجنبي".وأضاف فالكوف: "سيتم تصميم (المنصة) لضمان العمل المنهجي مع الطلاب الأجانب".والآن، وفقا للوزارة، يدرس أكثر من 395 ألف طالب أجنبي في الجامعات الروسية، وينص مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على زيادة عدد الطلاب الأجانب في الجامعات الروسية إلى 500 ألف على الأقل بحلول عام 2030.بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة
https://sarabic.ae/20250124/طلاب-بالكوفية-يوقفون-درس-تاريخ-إسرائيل-الحديثة-في-جامعة-كولومبيا-فيديو-1097100663.html
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روسيا
روسيا

روسيا تكشف عن منصة ذكية لإدارة ملفات الطلاب الأجانب في جامعاتها

10:12 GMT 21.03.2025
© AP Photo / Sergey Ponomarevجامعة موسكو الحكومية
جامعة موسكو الحكومية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Sergey Ponomarev
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قال فاليري فالكوف، وزير التعليم والعلوم الروسي، أن وزارته ستقوم بإنشاء ملف تعريف رقمي واحد للطالب الأجنبي، والذي سيحتوي على جميع المعلومات حول الشخص الذي يدرس في روسيا.
وقال الوزير خلال الجلسة العامة "الوضع الدولي للتعليم الروسي": "من أجل فهم أفضل للمسارات التعليمية للطلاب الأجانب، بالتعاون مع وزارة التنمية الرقمية، سنقوم بإنشاء ملف تعريف رقمي واحد للطالب الأجنبي".
وأوضح أن المنصة ستحتوي على معلومات حول تقدم الطالب الأجنبي، الذي يدرس في إحدى الجامعات الروسية.
تظاهرة سلمية للتضامن مع فلسطين وضد الإبادة الجماعية (الحرب) في قطاع غزة، في جامعة كولومبيا في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 29 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
طلاب بالكوفية يوقفون درس "تاريخ إسرائيل الحديثة" في جامعة كولومبيا... فيديو
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وأضاف فالكوف: "سيتم تصميم (المنصة) لضمان العمل المنهجي مع الطلاب الأجانب".
والآن، وفقا للوزارة، يدرس أكثر من 395 ألف طالب أجنبي في الجامعات الروسية، وينص مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على زيادة عدد الطلاب الأجانب في الجامعات الروسية إلى 500 ألف على الأقل بحلول عام 2030.
بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة
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