طلاب بالكوفية يوقفون درس "تاريخ إسرائيل الحديثة" في جامعة كولومبيا... فيديو

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة تيموفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
13:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: العالم ينتظر من ترامب أن يقود السلام في هذه المعركة التي فرضت على روسيا ولم تختارها
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أعداد النازحين السودانيين تزداد جراء الحرب في البلاد... فهل من منقذ؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:07 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250124/طلاب-بالكوفية-يوقفون-درس-تاريخ-إسرائيل-الحديثة-في-جامعة-كولومبيا-فيديو-1097100663.html
طلاب بالكوفية يوقفون درس "تاريخ إسرائيل الحديثة" في جامعة كولومبيا... فيديو
طلاب بالكوفية يوقفون درس "تاريخ إسرائيل الحديثة" في جامعة كولومبيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تم تداول مقطع فيديو لطلاب متظاهرين ملثمين بالكوفية، في اليوم الأول للفصل الدراسي، قاموا بمنع درس تاريخ إسرائيل الحديثة في جامعة كولومبيا. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T08:21+0000
2025-01-24T08:21+0000
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
نادي الفيديو
قطاع
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/03/1088487227_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abaec2cb2e1fc6a886e43e29b72f1e36.jpg
وأعلنت الجامعة أنها تجري تحقيقا سريعا وتنشر قوات أمنية في الفصول الدراسية التي قد تكون مستهدفة أيضا. وقالت جامعة كولومبيا إنها تكثف تحقيقاتها بشأن المجموعة التي عطلت الفصل الدراسي، وتعدّل إجراءاتها الأمنية.وأضافت الجامعة في بيان إن المتظاهرين وزعوا منشورات تحتوي على "صور عنيفة" على الطلاب الذين حضروا درس تاريخ إسرائيل الحديثة يوم الثلاثاء .كان ذلك اليوم الأول من دورة الأستاذ آفي شيلون، وكان الطلاب قد بدأوا للتو في التعرف على الدورة التدريبية عندما دخل المتظاهرون الذين كانت وجوههم مغطاة ويبدو أنهم يرتدون الكوفية، وهو غطاء تقليدي في الشرق الأوسط غالبًا ما يتم تحديده كرمز للهوية الفلسطينية ووزعوا منشورات معادية لإسرائيل.قالت رئيسة الجامعة المؤقتة كاترينا أرمسترونغ في بيان : "لا يحق لأي مجموعة من الطلاب إزعاج مجموعة أخرى من الطلاب في فصل دراسي في جامعة كولومبيا".وتابعت: "نريد أن نكون واضحين تمامًا في أن أي عمل من أعمال معاداة السامية، أو أي شكل آخر من أشكال التمييز أو المضايقة أو الترهيب ضد أعضاء مجتمعنا أمر غير مقبول ولن يتم التسامح معه".يأتي هذا بعد عام مضطرب من الحوادث البارزة في حرم جامعة كولومبيا، منذ بدء حرب إسرائيل و"حماس" في غزة، ما أدى إلى اعتقال أكثر من 100 متظاهر واستقالة رئيس الجامعة في بداية الفصل الدراسي للخريف.قيادية في حركة فتح لـ "سبوتنيك": جرائم إسرائيل في جنين ترتبط بإبادة غزةاستئناف الحرب بعد تحرير المحتجزين... تقرير يكشف نوايا إسرائيل تجاه غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/03/1088487227_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d49ccb55a7fcc3998c173717f17f5c5e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, نادي الفيديو, قطاع, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, نادي الفيديو, قطاع, إسرائيل

طلاب بالكوفية يوقفون درس "تاريخ إسرائيل الحديثة" في جامعة كولومبيا... فيديو

08:21 GMT 24.01.2025
© AFP 2023 / Timothy A. Claryتظاهرة سلمية للتضامن مع فلسطين وضد الإبادة الجماعية (الحرب) في قطاع غزة، في جامعة كولومبيا في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 29 أبريل 2024
تظاهرة سلمية للتضامن مع فلسطين وضد الإبادة الجماعية (الحرب) في قطاع غزة، في جامعة كولومبيا في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 29 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AFP 2023 / Timothy A. Clary
تابعنا عبر
تم تداول مقطع فيديو لطلاب متظاهرين ملثمين بالكوفية، في اليوم الأول للفصل الدراسي، قاموا بمنع درس تاريخ إسرائيل الحديثة في جامعة كولومبيا.
وأعلنت الجامعة أنها تجري تحقيقا سريعا وتنشر قوات أمنية في الفصول الدراسية التي قد تكون مستهدفة أيضا. وقالت جامعة كولومبيا إنها تكثف تحقيقاتها بشأن المجموعة التي عطلت الفصل الدراسي، وتعدّل إجراءاتها الأمنية.

وأكدت جامعة كولومبيا أنها أوقفت طالبًا عن الدراسة بعد "تسريع" تحقيقاتها بشأن مجموعة عطلت محاضرة عن التاريخ الإسرائيلي.

وأضافت الجامعة في بيان إن المتظاهرين وزعوا منشورات تحتوي على "صور عنيفة" على الطلاب الذين حضروا درس تاريخ إسرائيل الحديثة يوم الثلاثاء .

وبحسب الجامعة، فإنها حددت هوية أحد الطلاب المتورطين وأوقفته، في انتظار المراجعة الكاملة، وإن تحقيقاتها لا تزال جارية. ولم يكشف مسؤولو الجامعة عن هوية الطالب.

كان ذلك اليوم الأول من دورة الأستاذ آفي شيلون، وكان الطلاب قد بدأوا للتو في التعرف على الدورة التدريبية عندما دخل المتظاهرون الذين كانت وجوههم مغطاة ويبدو أنهم يرتدون الكوفية، وهو غطاء تقليدي في الشرق الأوسط غالبًا ما يتم تحديده كرمز للهوية الفلسطينية ووزعوا منشورات معادية لإسرائيل.
قالت رئيسة الجامعة المؤقتة كاترينا أرمسترونغ في بيان : "لا يحق لأي مجموعة من الطلاب إزعاج مجموعة أخرى من الطلاب في فصل دراسي في جامعة كولومبيا".
وتابعت: "نريد أن نكون واضحين تمامًا في أن أي عمل من أعمال معاداة السامية، أو أي شكل آخر من أشكال التمييز أو المضايقة أو الترهيب ضد أعضاء مجتمعنا أمر غير مقبول ولن يتم التسامح معه".
يأتي هذا بعد عام مضطرب من الحوادث البارزة في حرم جامعة كولومبيا، منذ بدء حرب إسرائيل و"حماس" في غزة، ما أدى إلى اعتقال أكثر من 100 متظاهر واستقالة رئيس الجامعة في بداية الفصل الدراسي للخريف.
قيادية في حركة فتح لـ "سبوتنيك": جرائم إسرائيل في جنين ترتبط بإبادة غزة
استئناف الحرب بعد تحرير المحتجزين... تقرير يكشف نوايا إسرائيل تجاه غزة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала