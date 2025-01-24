طلاب بالكوفية يوقفون درس "تاريخ إسرائيل الحديثة" في جامعة كولومبيا... فيديو
© AFP 2023 / Timothy A. Claryتظاهرة سلمية للتضامن مع فلسطين وضد الإبادة الجماعية (الحرب) في قطاع غزة، في جامعة كولومبيا في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 29 أبريل 2024
© AFP 2023 / Timothy A. Clary
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تم تداول مقطع فيديو لطلاب متظاهرين ملثمين بالكوفية، في اليوم الأول للفصل الدراسي، قاموا بمنع درس تاريخ إسرائيل الحديثة في جامعة كولومبيا.
وأعلنت الجامعة أنها تجري تحقيقا سريعا وتنشر قوات أمنية في الفصول الدراسية التي قد تكون مستهدفة أيضا. وقالت جامعة كولومبيا إنها تكثف تحقيقاتها بشأن المجموعة التي عطلت الفصل الدراسي، وتعدّل إجراءاتها الأمنية.
وأكدت جامعة كولومبيا أنها أوقفت طالبًا عن الدراسة بعد "تسريع" تحقيقاتها بشأن مجموعة عطلت محاضرة عن التاريخ الإسرائيلي.
وأضافت الجامعة في بيان إن المتظاهرين وزعوا منشورات تحتوي على "صور عنيفة" على الطلاب الذين حضروا درس تاريخ إسرائيل الحديثة يوم الثلاثاء .
وبحسب الجامعة، فإنها حددت هوية أحد الطلاب المتورطين وأوقفته، في انتظار المراجعة الكاملة، وإن تحقيقاتها لا تزال جارية. ولم يكشف مسؤولو الجامعة عن هوية الطالب.
It’s day 1 of Prof. @shilonavi History of Modern Israel @Columbia and masked protestors just barged in to intimidate and disrupt. So much for “academic freedom.”— Elisha (Lishi) Baker (@LishiBaker) January 21, 2025
Welcome to Columbia, 2025! pic.twitter.com/S6GbzKFqut
كان ذلك اليوم الأول من دورة الأستاذ آفي شيلون، وكان الطلاب قد بدأوا للتو في التعرف على الدورة التدريبية عندما دخل المتظاهرون الذين كانت وجوههم مغطاة ويبدو أنهم يرتدون الكوفية، وهو غطاء تقليدي في الشرق الأوسط غالبًا ما يتم تحديده كرمز للهوية الفلسطينية ووزعوا منشورات معادية لإسرائيل.
قالت رئيسة الجامعة المؤقتة كاترينا أرمسترونغ في بيان : "لا يحق لأي مجموعة من الطلاب إزعاج مجموعة أخرى من الطلاب في فصل دراسي في جامعة كولومبيا".
It’s day 1 of Prof. @shilonavi History of Modern Israel @Columbia and masked protestors just barged in to intimidate and disrupt. So much for “academic freedom.”— Elisha (Lishi) Baker (@LishiBaker) January 21, 2025
Welcome to Columbia, 2025! pic.twitter.com/S6GbzKFqut
وتابعت: "نريد أن نكون واضحين تمامًا في أن أي عمل من أعمال معاداة السامية، أو أي شكل آخر من أشكال التمييز أو المضايقة أو الترهيب ضد أعضاء مجتمعنا أمر غير مقبول ولن يتم التسامح معه".
يأتي هذا بعد عام مضطرب من الحوادث البارزة في حرم جامعة كولومبيا، منذ بدء حرب إسرائيل و"حماس" في غزة، ما أدى إلى اعتقال أكثر من 100 متظاهر واستقالة رئيس الجامعة في بداية الفصل الدراسي للخريف.