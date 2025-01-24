https://sarabic.ae/20250124/طلاب-بالكوفية-يوقفون-درس-تاريخ-إسرائيل-الحديثة-في-جامعة-كولومبيا-فيديو-1097100663.html

طلاب بالكوفية يوقفون درس "تاريخ إسرائيل الحديثة" في جامعة كولومبيا... فيديو

طلاب بالكوفية يوقفون درس "تاريخ إسرائيل الحديثة" في جامعة كولومبيا... فيديو

سبوتنيك عربي

تم تداول مقطع فيديو لطلاب متظاهرين ملثمين بالكوفية، في اليوم الأول للفصل الدراسي، قاموا بمنع درس تاريخ إسرائيل الحديثة في جامعة كولومبيا. 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T08:21+0000

2025-01-24T08:21+0000

2025-01-24T08:21+0000

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وأعلنت الجامعة أنها تجري تحقيقا سريعا وتنشر قوات أمنية في الفصول الدراسية التي قد تكون مستهدفة أيضا. وقالت جامعة كولومبيا إنها تكثف تحقيقاتها بشأن المجموعة التي عطلت الفصل الدراسي، وتعدّل إجراءاتها الأمنية.وأضافت الجامعة في بيان إن المتظاهرين وزعوا منشورات تحتوي على "صور عنيفة" على الطلاب الذين حضروا درس تاريخ إسرائيل الحديثة يوم الثلاثاء .كان ذلك اليوم الأول من دورة الأستاذ آفي شيلون، وكان الطلاب قد بدأوا للتو في التعرف على الدورة التدريبية عندما دخل المتظاهرون الذين كانت وجوههم مغطاة ويبدو أنهم يرتدون الكوفية، وهو غطاء تقليدي في الشرق الأوسط غالبًا ما يتم تحديده كرمز للهوية الفلسطينية ووزعوا منشورات معادية لإسرائيل.قالت رئيسة الجامعة المؤقتة كاترينا أرمسترونغ في بيان : "لا يحق لأي مجموعة من الطلاب إزعاج مجموعة أخرى من الطلاب في فصل دراسي في جامعة كولومبيا".وتابعت: "نريد أن نكون واضحين تمامًا في أن أي عمل من أعمال معاداة السامية، أو أي شكل آخر من أشكال التمييز أو المضايقة أو الترهيب ضد أعضاء مجتمعنا أمر غير مقبول ولن يتم التسامح معه".يأتي هذا بعد عام مضطرب من الحوادث البارزة في حرم جامعة كولومبيا، منذ بدء حرب إسرائيل و"حماس" في غزة، ما أدى إلى اعتقال أكثر من 100 متظاهر واستقالة رئيس الجامعة في بداية الفصل الدراسي للخريف.قيادية في حركة فتح لـ "سبوتنيك": جرائم إسرائيل في جنين ترتبط بإبادة غزةاستئناف الحرب بعد تحرير المحتجزين... تقرير يكشف نوايا إسرائيل تجاه غزة

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أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, نادي الفيديو, قطاع, إسرائيل