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https://sarabic.ae/20250319/بطقوس-مصرية-السفارة-الروسية-تنظم-حفل-إفطار-خيري-بالقاهرة-1098790637.html
بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة
بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة
سبوتنيك عربي
أقامت السفارة الروسية لدى القاهرة، اليوم الأربعاء، حفل إفطار خيري بمنطقة الدقي. 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T17:36+0000
2025-03-19T17:36+0000
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نظمت السفارة الروسية حفل إفطار خيري بمناسبة شهر رمضان، حيث تم تقديم الوجبات والمشروبات العربية المفضَّلة لسكان حي الدقي الذي يقع فيه مقر البعثة الدبلوماسية الروسية.وقام الدبلوماسيون الروس بأنفسهم بتوزيع الطعام وإجلاس الضيوف، الذين بلغ عددهم نحو 400 شخص، كما حضر الحفل أيضا برلمانيون وأعضاء جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية وممثلون عن الدوائر العامة والعلمية وصحفيون.وقبل بداية الإفطار، ألقى سفير روسيا في مصر غيورغي بوريسينكو، كلمة أمام الحضور، حيث أشار إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات الخيرية سنويا أصبحت تقليدا طيبا يسهم في تعزيز علاقات الصداقة بين شعبي البلدين وتمنى للحضور الصحة والعافية وهنأهم بقرب حلول عيد الفطر.وبعد انتهاء الإفطار، تم توزيع سلل غذائية رمضانية تحتوي على المكونات الأساسية لإعداد أشهر الأطباق المحلية.يأتي حفل الإفطار الخيري في إطار التفاعل الكبير بين البلدين والشعبين الصديقين في العديد من المناسبات الدينية والوطنية.ويعد حفل الإفطار بمثابة تعبير عن مشاركة الشعب الروسي الأجواء الرمضانية والاحتفاء بطقوس الشهر المبارك، التي يحييها الشعب المصري في شهر رمضان، من خلال تنظيم موائد رمضانية وحفلات إفطار جماعية.وعبّر الحضور من الأهالي والمشاركين في حفل الإفطار عن تقديرهم للشعب الروسي، ومشاركة السفارة الروسية بالقاهرة مظاهر وطقوس شهر رمضان مع عامة الشعب المصري، إذ أثنوا على تنظيمها لحفل الإفطار للمارة وأهالي المنطقة على غرار موائد الإفطار، التي تقام في الأحياء منذ عقود طويلة بمصر.
https://sarabic.ae/20230819/القائم-بأعمال-سفارة-روسيا-لدى-القاهرة-الشركات-الروسية-مهتمة-بتوسيع-نطاق-استثماراتها-في-مصر-1080243267.html
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حصري, روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
حصري, روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

17:36 GMT 19.03.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالسفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة
السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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حصري
أقامت السفارة الروسية لدى القاهرة، اليوم الأربعاء، حفل إفطار خيري بمنطقة الدقي.
نظمت السفارة الروسية حفل إفطار خيري بمناسبة شهر رمضان، حيث تم تقديم الوجبات والمشروبات العربية المفضَّلة لسكان حي الدقي الذي يقع فيه مقر البعثة الدبلوماسية الروسية.
وقام الدبلوماسيون الروس بأنفسهم بتوزيع الطعام وإجلاس الضيوف، الذين بلغ عددهم نحو 400 شخص، كما حضر الحفل أيضا برلمانيون وأعضاء جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية وممثلون عن الدوائر العامة والعلمية وصحفيون.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

1/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

2/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

3/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

4/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

5/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

6/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

7/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة

وقبل بداية الإفطار، ألقى سفير روسيا في مصر غيورغي بوريسينكو، كلمة أمام الحضور، حيث أشار إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات الخيرية سنويا أصبحت تقليدا طيبا يسهم في تعزيز علاقات الصداقة بين شعبي البلدين وتمنى للحضور الصحة والعافية وهنأهم بقرب حلول عيد الفطر.
وبعد انتهاء الإفطار، تم توزيع سلل غذائية رمضانية تحتوي على المكونات الأساسية لإعداد أشهر الأطباق المحلية.
يأتي حفل الإفطار الخيري في إطار التفاعل الكبير بين البلدين والشعبين الصديقين في العديد من المناسبات الدينية والوطنية.
القائم بأعمال سفارة روسيا في القاهرة يوري ماتفيف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
القائم بأعمال سفارة روسيا لدى القاهرة: الشركات الروسية مهتمة بتوسيع نطاق استثماراتها في مصر
19 أغسطس 2023, 18:52 GMT
ويعد حفل الإفطار بمثابة تعبير عن مشاركة الشعب الروسي الأجواء الرمضانية والاحتفاء بطقوس الشهر المبارك، التي يحييها الشعب المصري في شهر رمضان، من خلال تنظيم موائد رمضانية وحفلات إفطار جماعية.
وعبّر الحضور من الأهالي والمشاركين في حفل الإفطار عن تقديرهم للشعب الروسي، ومشاركة السفارة الروسية بالقاهرة مظاهر وطقوس شهر رمضان مع عامة الشعب المصري، إذ أثنوا على تنظيمها لحفل الإفطار للمارة وأهالي المنطقة على غرار موائد الإفطار، التي تقام في الأحياء منذ عقود طويلة بمصر.
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