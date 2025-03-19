نظمت السفارة الروسية حفل إفطار خيري بمناسبة شهر رمضان، حيث تم تقديم الوجبات والمشروبات العربية المفضَّلة لسكان حي الدقي الذي يقع فيه مقر البعثة الدبلوماسية الروسية.وقام الدبلوماسيون الروس بأنفسهم بتوزيع الطعام وإجلاس الضيوف، الذين بلغ عددهم نحو 400 شخص، كما حضر الحفل أيضا برلمانيون وأعضاء جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية وممثلون عن الدوائر العامة والعلمية وصحفيون.وقبل بداية الإفطار، ألقى سفير روسيا في مصر غيورغي بوريسينكو، كلمة أمام الحضور، حيث أشار إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات الخيرية سنويا أصبحت تقليدا طيبا يسهم في تعزيز علاقات الصداقة بين شعبي البلدين وتمنى للحضور الصحة والعافية وهنأهم بقرب حلول عيد الفطر.وبعد انتهاء الإفطار، تم توزيع سلل غذائية رمضانية تحتوي على المكونات الأساسية لإعداد أشهر الأطباق المحلية.يأتي حفل الإفطار الخيري في إطار التفاعل الكبير بين البلدين والشعبين الصديقين في العديد من المناسبات الدينية والوطنية.ويعد حفل الإفطار بمثابة تعبير عن مشاركة الشعب الروسي الأجواء الرمضانية والاحتفاء بطقوس الشهر المبارك، التي يحييها الشعب المصري في شهر رمضان، من خلال تنظيم موائد رمضانية وحفلات إفطار جماعية.وعبّر الحضور من الأهالي والمشاركين في حفل الإفطار عن تقديرهم للشعب الروسي، ومشاركة السفارة الروسية بالقاهرة مظاهر وطقوس شهر رمضان مع عامة الشعب المصري، إذ أثنوا على تنظيمها لحفل الإفطار للمارة وأهالي المنطقة على غرار موائد الإفطار، التي تقام في الأحياء منذ عقود طويلة بمصر.
وقام الدبلوماسيون الروس بأنفسهم بتوزيع الطعام وإجلاس الضيوف، الذين بلغ عددهم نحو 400 شخص، كما حضر الحفل أيضا برلمانيون وأعضاء جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية وممثلون عن الدوائر العامة والعلمية وصحفيون.
بطقوس مصرية… السفارة الروسية تنظم حفل إفطار خيري بالقاهرة
وقبل بداية الإفطار، ألقى سفير روسيا في مصر غيورغي بوريسينكو، كلمة أمام الحضور، حيث أشار إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات الخيرية سنويا أصبحت تقليدا طيبا يسهم في تعزيز علاقات الصداقة بين شعبي البلدين وتمنى للحضور الصحة والعافية وهنأهم بقرب حلول عيد الفطر.
وبعد انتهاء الإفطار، تم توزيع سلل غذائية رمضانية تحتوي على المكونات الأساسية لإعداد أشهر الأطباق المحلية.
يأتي حفل الإفطار الخيري في إطار التفاعل الكبير بين البلدين والشعبين الصديقين في العديد من المناسبات الدينية والوطنية.
ويعد حفل الإفطار بمثابة تعبير عن مشاركة الشعب الروسي الأجواء الرمضانية والاحتفاء بطقوس الشهر المبارك، التي يحييها الشعب المصري في شهر رمضان، من خلال تنظيم موائد رمضانية وحفلات إفطار جماعية.
وعبّر الحضور من الأهالي والمشاركين في حفل الإفطار عن تقديرهم للشعب الروسي، ومشاركة السفارة الروسية بالقاهرة مظاهر وطقوس شهر رمضان مع عامة الشعب المصري، إذ أثنوا على تنظيمها لحفل الإفطار للمارة وأهالي المنطقة على غرار موائد الإفطار، التي تقام في الأحياء منذ عقود طويلة بمصر.