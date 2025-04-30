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https://sarabic.ae/20250430/علماء-روس-يبتكرون-آلية-عمل-فريدة-لعلاج-احتشاء-عضلة-القلب-1100045429.html
علماء روس يبتكرون آلية عمل فريدة لعلاج احتشاء عضلة القلب
علماء روس يبتكرون آلية عمل فريدة لعلاج احتشاء عضلة القلب
سبوتنيك عربي
نجح علماء من جامعة بشكيريا الطبية الحكومية في روسيا، بالتعاون مع علماء صينيين من جامعة هانغتشو، في إنشاء جزيء بآلية عمل فريدة لعلاج احتشاء عضلة القلب. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T13:25+0000
2025-04-30T13:25+0000
مجتمع
علوم
الصحة
أمراض القلب والسكري والضغط
روسيا
علماء روس
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وذكرت الخدمة الصحفية لجامعة بشكيريا الطبية الحكومية في منشور لها: "بفضل عقار جديد تم إنشاؤه على أساس هذا الجزيء، سيتمكن الأطباء من الحفاظ على حيوية أنسجة القلب واستعادة وظائفها".وتمكن العلماء الروس بقيادة دكتور العلوم الطبية، البروفيسور ألكسندر سامورودوف، من تحديد دور اليوبيكويتين في تطور وتقدم تلف عضلة القلب الإقفاري.وأضاف سامورودوف: "يلعب اليوبيكويتين، من خلال تحديد الخلايا التالفة، دورًا رئيسيًا في تنظيم موت الخلايا المبرمج (الموت الخلوي المبرمج) في مثل هذه الحالات".ويعتمد عمل الجزيء الجديد على آلية فريدة من نوعها: انخفاض اليوبيكويتين في منطقة عضلة القلب "النائمة"، وهو جزء من عضلة القلب فقد مؤقتًا القدرة على الانقباض بسبب نقص الأوكسجين.وقد اجتاز المركب الجديد بالفعل المراحل الأولى من الاختبار، ومن المقرر إجراء التجارب السريرية في المستقبل.في عملية جراحية استثنائية... أطباء روس ينقذون حياة مريض توقف قلبه 25 مرة علماء يحددون يوما في الأسبوع يسبب النوبات القلبية
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علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, روسيا, علماء روس
علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, روسيا, علماء روس

علماء روس يبتكرون آلية عمل فريدة لعلاج احتشاء عضلة القلب

13:25 GMT 30.04.2025
© Fotolia / Bits and Splitsمشاكل في القلب
مشاكل في القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Fotolia / Bits and Splits
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نجح علماء من جامعة بشكيريا الطبية الحكومية في روسيا، بالتعاون مع علماء صينيين من جامعة هانغتشو، في إنشاء جزيء بآلية عمل فريدة لعلاج احتشاء عضلة القلب.
وذكرت الخدمة الصحفية لجامعة بشكيريا الطبية الحكومية في منشور لها: "بفضل عقار جديد تم إنشاؤه على أساس هذا الجزيء، سيتمكن الأطباء من الحفاظ على حيوية أنسجة القلب واستعادة وظائفها".
وتمكن العلماء الروس بقيادة دكتور العلوم الطبية، البروفيسور ألكسندر سامورودوف، من تحديد دور اليوبيكويتين في تطور وتقدم تلف عضلة القلب الإقفاري.
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وقال سامورودوف: "اليوبيكويتين بروتين يلعب دورًا مهما في أجسامنا، إذ يساعد على التخلص من الخلايا التالفة. في حالات نقص تروية عضلة القلب، عندما لا تتلقى عضلة القلب كمية كافية من الأوكسجين بسبب ضعف إمداد الدم، تتضرر خلايا القلب".

وأضاف سامورودوف: "يلعب اليوبيكويتين، من خلال تحديد الخلايا التالفة، دورًا رئيسيًا في تنظيم موت الخلايا المبرمج (الموت الخلوي المبرمج) في مثل هذه الحالات".
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ويعتمد عمل الجزيء الجديد على آلية فريدة من نوعها: انخفاض اليوبيكويتين في منطقة عضلة القلب "النائمة"، وهو جزء من عضلة القلب فقد مؤقتًا القدرة على الانقباض بسبب نقص الأوكسجين.
وقد اجتاز المركب الجديد بالفعل المراحل الأولى من الاختبار، ومن المقرر إجراء التجارب السريرية في المستقبل.
في عملية جراحية استثنائية... أطباء روس ينقذون حياة مريض توقف قلبه 25 مرة
علماء يحددون يوما في الأسبوع يسبب النوبات القلبية
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