https://sarabic.ae/20250430/علماء-روس-يبتكرون-آلية-عمل-فريدة-لعلاج-احتشاء-عضلة-القلب-1100045429.html

علماء روس يبتكرون آلية عمل فريدة لعلاج احتشاء عضلة القلب

علماء روس يبتكرون آلية عمل فريدة لعلاج احتشاء عضلة القلب

سبوتنيك عربي

نجح علماء من جامعة بشكيريا الطبية الحكومية في روسيا، بالتعاون مع علماء صينيين من جامعة هانغتشو، في إنشاء جزيء بآلية عمل فريدة لعلاج احتشاء عضلة القلب. 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T13:25+0000

2025-04-30T13:25+0000

2025-04-30T13:25+0000

مجتمع

علوم

الصحة

أمراض القلب والسكري والضغط

روسيا

علماء روس

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وذكرت الخدمة الصحفية لجامعة بشكيريا الطبية الحكومية في منشور لها: "بفضل عقار جديد تم إنشاؤه على أساس هذا الجزيء، سيتمكن الأطباء من الحفاظ على حيوية أنسجة القلب واستعادة وظائفها".وتمكن العلماء الروس بقيادة دكتور العلوم الطبية، البروفيسور ألكسندر سامورودوف، من تحديد دور اليوبيكويتين في تطور وتقدم تلف عضلة القلب الإقفاري.وأضاف سامورودوف: "يلعب اليوبيكويتين، من خلال تحديد الخلايا التالفة، دورًا رئيسيًا في تنظيم موت الخلايا المبرمج (الموت الخلوي المبرمج) في مثل هذه الحالات".ويعتمد عمل الجزيء الجديد على آلية فريدة من نوعها: انخفاض اليوبيكويتين في منطقة عضلة القلب "النائمة"، وهو جزء من عضلة القلب فقد مؤقتًا القدرة على الانقباض بسبب نقص الأوكسجين.وقد اجتاز المركب الجديد بالفعل المراحل الأولى من الاختبار، ومن المقرر إجراء التجارب السريرية في المستقبل.في عملية جراحية استثنائية... أطباء روس ينقذون حياة مريض توقف قلبه 25 مرة علماء يحددون يوما في الأسبوع يسبب النوبات القلبية

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علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, روسيا, علماء روس