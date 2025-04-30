https://sarabic.ae/20250430/لأول-مرة-دولة-عربية-تجري-عملية-زراعة-قلب-بشري-في-خطوة-غير-مسبوقة-1100031399.html
لأول مرة... دولة عربية تجري عملية زراعة قلب بشري في خطوة غير مسبوقة
لأول مرة... دولة عربية تجري عملية زراعة قلب بشري في خطوة غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
نجحت دولة عربية في إجراء أول عملية زراعة قلب بشري، في خطوة اعتُبرت علامة فارقة في مسيرة القطاع الصحي المحلي. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T08:22+0000
2025-04-30T08:22+0000
2025-04-30T08:22+0000
سلطنة عمان
عملية زرع قلب
العالم العربي
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وأوضحت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن "فريقا طبيا وطنيا أجرى أول عملية لزراعة القلب تُجرى في البلاد، وذلك في المستشفى السلطاني بالعاصمة مسقط".وأشارت إلى أنه "تمت العملية في المركز الوطني لطب وجراحة القلب، بمشاركة فريق عماني متعدد التخصصات وبإشراف مباشر من وزير الصحة، إلى جانب وجود فريق دولي تابع مجريات العمل".وأشاد مسؤولو الوزارة بدور أسرة المتبرع، معتبرين "تبرعها مصدر إلهام حقيقي لترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء، فيما دعت الوزارة الجمهور إلى متابعة تفاصيل الحدث ضمن حملة توعوية أطلقتها على منصات التواصل الاجتماعي".ويُعد هذا النجاح نقطة انطلاق نحو إدراج زراعة القلب ضمن الخدمات العلاجية المتقدمة التي تسعى السلطنة لتوفيرها محلياً، ضمن سياسة طبية تركز على بناء منظومة صحية متكاملة تستند إلى الكفاءات الوطنية والتقنيات الحديثة.
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سلطنة عمان, عملية زرع قلب, العالم العربي
سلطنة عمان, عملية زرع قلب, العالم العربي
لأول مرة... دولة عربية تجري عملية زراعة قلب بشري في خطوة غير مسبوقة
نجحت دولة عربية في إجراء أول عملية زراعة قلب بشري، في خطوة اعتُبرت علامة فارقة في مسيرة القطاع الصحي المحلي.
وأوضحت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن "فريقا طبيا وطنيا أجرى أول عملية لزراعة القلب
تُجرى في البلاد، وذلك في المستشفى السلطاني بالعاصمة مسقط".
وقالت الوزارة: "المريض الذي خضع للعملية كان يعاني من فشل مزمن في عضلة القلب، وقد أُجريت له الجراحة الدقيقة بعد تلقي قلب من متبرع متوفى دماغيا، وسط التزام صارم بالمعايير الأخلاقية والطبية المعتمدة دوليا".
وأشارت إلى أنه "تمت العملية في المركز الوطني لطب وجراحة القلب
، بمشاركة فريق عماني متعدد التخصصات وبإشراف مباشر من وزير الصحة، إلى جانب وجود فريق دولي تابع مجريات العمل".
ونقلت وسائل إعلام عمانية نقلا عن أطباء شاركوا في إجراء العملية أن "العملية تمثل تتويجا لسنوات من التدريب والاستعداد، وتعكس القدرة المتنامية للكوادر الطبية العُمانية على التعامل مع الإجراءات المعقدة داخل حدود البلاد، دون الحاجة لنقل المرضى إلى الخارج".
وأشاد مسؤولو الوزارة بدور أسرة المتبرع، معتبرين "تبرعها مصدر إلهام حقيقي لترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء، فيما دعت الوزارة الجمهور إلى متابعة تفاصيل الحدث ضمن حملة توعوية أطلقتها على منصات التواصل الاجتماعي".
ويُعد هذا النجاح نقطة انطلاق نحو إدراج زراعة القلب ضمن الخدمات العلاجية المتقدمة
التي تسعى السلطنة لتوفيرها محلياً، ضمن سياسة طبية تركز على بناء منظومة صحية متكاملة تستند إلى الكفاءات الوطنية والتقنيات الحديثة.