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أول مريض في العالم يغادر المستشفى بقلب اصطناعي كامل
أول مريض في العالم يغادر المستشفى بقلب اصطناعي كامل
سبوتنيك عربي
أعلن مستشفى سانت فينسنت في سيدني، اليوم الأربعاء، عن مغادرة أول مريض في العالم للمستشفى مزودا بقلب اصطناعي بالكامل، بعد عملية جراحية ناجحة. 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T12:58+0000
2025-03-12T12:58+0000
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وذكر المشفى أن رجلا في الأربعينات من عمره، عانى من فشل قلبي حاد وعاش بالقلب الاصطناعي، وهو مضخة دم مصنوعة من التيتانيوم، لأكثر من 100 يوم قبل أن يخضع لعملية زراعة قلب في مارس/ آذار.وخضع المريض لزراعة القلب الاصطناعي في المستشفى كإجراء انتقالي أثناء انتظاره متبرعا بالقلب، في أول عملية من نوعها تُجرى في أستراليا. وتم السماح له بمغادرة المستشفى مع الجهاز في فبراير/ شباط الماضي، قبل أن يتلقى قلبا متبرعا به في مارس/ آذار.وقالت المستشفى في بيان إن المريض يحمل الرقم القياسي لأطول فترة يقضيها شخص مزود بقلب اصطناعي، "مما يُعد خطوة كبيرة نحو مستقبل تقنية القلوب الاصطناعية".وخلصت المستشفى في بيانها إلى أن الهدف طويل المدى هو أن يتمكن المرضى من العيش بالجهاز إلى أجل غير مسمى دون الحاجة إلى زراعة قلب حقيقي.علماء روس يطورون جهازا منزليا ينقذك من الجلطات القلبية قبل وقوعهااكتشاف مثير عن القلب البشري.. يمتلك "صفة مشتركة" مع اللسان
https://sarabic.ae/20240914/دولة-عربية-تنجح-في-إجراء-أول-عملية-زراعة-قلب-كاملة-بالروبوت-في-العالم-1092701945.html
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منوعات, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط
منوعات, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط

أول مريض في العالم يغادر المستشفى بقلب اصطناعي كامل

12:58 GMT 12.03.2025
© Photo / Unsplash/ National Cancer Instituteعملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© Photo / Unsplash/ National Cancer Institute
تابعنا عبر
أعلن مستشفى سانت فينسنت في سيدني، اليوم الأربعاء، عن مغادرة أول مريض في العالم للمستشفى مزودا بقلب اصطناعي بالكامل، بعد عملية جراحية ناجحة.
وذكر المشفى أن رجلا في الأربعينات من عمره، عانى من فشل قلبي حاد وعاش بالقلب الاصطناعي، وهو مضخة دم مصنوعة من التيتانيوم، لأكثر من 100 يوم قبل أن يخضع لعملية زراعة قلب في مارس/ آذار.
وخضع المريض لزراعة القلب الاصطناعي في المستشفى كإجراء انتقالي أثناء انتظاره متبرعا بالقلب، في أول عملية من نوعها تُجرى في أستراليا. وتم السماح له بمغادرة المستشفى مع الجهاز في فبراير/ شباط الماضي، قبل أن يتلقى قلبا متبرعا به في مارس/ آذار.
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
مجتمع
دولة عربية تنجح في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة بالروبوت في العالم
14 سبتمبر 2024, 06:27 GMT
وقالت المستشفى في بيان إن المريض يحمل الرقم القياسي لأطول فترة يقضيها شخص مزود بقلب اصطناعي، "مما يُعد خطوة كبيرة نحو مستقبل تقنية القلوب الاصطناعية".
وخلصت المستشفى في بيانها إلى أن الهدف طويل المدى هو أن يتمكن المرضى من العيش بالجهاز إلى أجل غير مسمى دون الحاجة إلى زراعة قلب حقيقي.
علماء روس يطورون جهازا منزليا ينقذك من الجلطات القلبية قبل وقوعها
اكتشاف مثير عن القلب البشري.. يمتلك "صفة مشتركة" مع اللسان
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