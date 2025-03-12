https://sarabic.ae/20250312/أول-مريض-في-العالم-يغادر-المستشفى-بقلب-اصطناعي-كامل--1098603925.html

أول مريض في العالم يغادر المستشفى بقلب اصطناعي كامل

أول مريض في العالم يغادر المستشفى بقلب اصطناعي كامل

سبوتنيك عربي

أعلن مستشفى سانت فينسنت في سيدني، اليوم الأربعاء، عن مغادرة أول مريض في العالم للمستشفى مزودا بقلب اصطناعي بالكامل، بعد عملية جراحية ناجحة. 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T12:58+0000

2025-03-12T12:58+0000

2025-03-12T12:58+0000

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وذكر المشفى أن رجلا في الأربعينات من عمره، عانى من فشل قلبي حاد وعاش بالقلب الاصطناعي، وهو مضخة دم مصنوعة من التيتانيوم، لأكثر من 100 يوم قبل أن يخضع لعملية زراعة قلب في مارس/ آذار.وخضع المريض لزراعة القلب الاصطناعي في المستشفى كإجراء انتقالي أثناء انتظاره متبرعا بالقلب، في أول عملية من نوعها تُجرى في أستراليا. وتم السماح له بمغادرة المستشفى مع الجهاز في فبراير/ شباط الماضي، قبل أن يتلقى قلبا متبرعا به في مارس/ آذار.وقالت المستشفى في بيان إن المريض يحمل الرقم القياسي لأطول فترة يقضيها شخص مزود بقلب اصطناعي، "مما يُعد خطوة كبيرة نحو مستقبل تقنية القلوب الاصطناعية".وخلصت المستشفى في بيانها إلى أن الهدف طويل المدى هو أن يتمكن المرضى من العيش بالجهاز إلى أجل غير مسمى دون الحاجة إلى زراعة قلب حقيقي.علماء روس يطورون جهازا منزليا ينقذك من الجلطات القلبية قبل وقوعهااكتشاف مثير عن القلب البشري.. يمتلك "صفة مشتركة" مع اللسان

https://sarabic.ae/20240914/دولة-عربية-تنجح-في-إجراء-أول-عملية-زراعة-قلب-كاملة-بالروبوت-في-العالم-1092701945.html

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منوعات, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط