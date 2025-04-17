روسيا تصدر قرارا جديدا بشأن الطلاب السوريين في جامعاتها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: ازدواجية المعايير الأوروبية لا مصداقية لها وهي مسألة مصالح وغايات
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:20 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:38 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
16:37 GMT
23 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250417/روسيا-تصدر-قرارا-جديدا-بشأن-الطلاب-السوريين-في-جامعاتها-1099618009.html
روسيا تصدر قرارا جديدا بشأن الطلاب السوريين في جامعاتها
روسيا تصدر قرارا جديدا بشأن الطلاب السوريين في جامعاتها
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الإنساني الدولي (روس سوترودنيتشيستفو)، بافيل شيفتسوف، أن الوكالة أوقفت مؤقتا قبول الطلاب السوريين في الجامعات... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T07:40+0000
2025-04-17T07:40+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
دمشق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099617842_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_0715736ad4085ecd045323c911b14c13.jpg
وأوضح شيفتسوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا قررت تعليق استقبال طلاب سوريين جدد في جامعاتها لعام 2025، بسبب الوضع في البلاد.وأشار المسؤول إلى أن هذا التعليق مرتبط بالوضع السياسي في سوريا بالإضافة إلى العديد من المشاكل الفنية، بما في ذلك عدم وجود جوازات سفر لمواطنين سوريين.وأكد شيفتسوف أيضا أن "البيت الروسي" في دمشق لا يزال مغلقا لأسباب أمنية، لكن الوكالة الروسية للتعاون الإنساني الدولي (روس سوترودنستشيستفو) تواصل التعامل مع شركائها السوريين.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، الذي غادر البلاد.وفي 29 يناير/ كانزن الثاني الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.
https://sarabic.ae/20250321/روسيا-تكشف-عن-منصة-ذكية-لإدارة-ملفات-الطلاب-الأجانب-في-جامعاتها-1098831587.html
https://sarabic.ae/20241021/طلاب-روس-يتحدثون-مع-الرئيس-الإماراتي-بالعربية-فيديو-1094002398.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099617842_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_eb41b6cc8bb33a56f2d80e6febb2d279.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار سوريا اليوم, دمشق
روسيا, أخبار سوريا اليوم, دمشق

روسيا تصدر قرارا جديدا بشأن الطلاب السوريين في جامعاتها

07:40 GMT 17.04.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiyطلاب في جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا
طلاب في جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الإنساني الدولي (روس سوترودنيتشيستفو)، بافيل شيفتسوف، أن الوكالة أوقفت مؤقتا قبول الطلاب السوريين في الجامعات الروسية بسبب الوضع الداخلي في سوريا.
وأوضح شيفتسوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا قررت تعليق استقبال طلاب سوريين جدد في جامعاتها لعام 2025، بسبب الوضع في البلاد.

وقال شيفتسوف: "نواصل العمل ضمن الحصة الحكومية المخصصة لتعليم الطلاب الأجانب، ولكن للأسف، لن يكون هناك طلاب من سوريا هذا العام. بالمقابل، هناك طلاب سوريون يستكملون انتقالهم بين المراحل الدراسية، ونحن مستمرون في دعمهم ضمن برنامج الحصص الحكومية".

جامعة موسكو الحكومية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
روسيا تكشف عن منصة ذكية لإدارة ملفات الطلاب الأجانب في جامعاتها
21 مارس, 10:12 GMT
وأشار المسؤول إلى أن هذا التعليق مرتبط بالوضع السياسي في سوريا بالإضافة إلى العديد من المشاكل الفنية، بما في ذلك عدم وجود جوازات سفر لمواطنين سوريين.

وقال شيفتسوف: "كنا مستعدين لتقديم الدعم من جانبنا، لكن الوضع السياسي العام وتعطل عمل معظم مؤسسات الدولة أدى إلى اضطرارنا لاتخاذ قرار التوقف لهذا العام على الأقل".

وأكد شيفتسوف أيضا أن "البيت الروسي" في دمشق لا يزال مغلقا لأسباب أمنية، لكن الوكالة الروسية للتعاون الإنساني الدولي (روس سوترودنستشيستفو) تواصل التعامل مع شركائها السوريين.
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
مجتمع
طلاب روس يتحدثون مع الرئيس الإماراتي بالعربية... فيديو
21 أكتوبر 2024, 13:45 GMT
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، الذي غادر البلاد.
وفي 29 يناير/ كانزن الثاني الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала