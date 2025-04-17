https://sarabic.ae/20250417/روسيا-تصدر-قرارا-جديدا-بشأن-الطلاب-السوريين-في-جامعاتها-1099618009.html
روسيا تصدر قرارا جديدا بشأن الطلاب السوريين في جامعاتها
روسيا تصدر قرارا جديدا بشأن الطلاب السوريين في جامعاتها
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الإنساني الدولي (روس سوترودنيتشيستفو)، بافيل شيفتسوف، أن الوكالة أوقفت مؤقتا قبول الطلاب السوريين في الجامعات... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T07:40+0000
2025-04-17T07:40+0000
2025-04-17T07:40+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
دمشق
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وأوضح شيفتسوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا قررت تعليق استقبال طلاب سوريين جدد في جامعاتها لعام 2025، بسبب الوضع في البلاد.وأشار المسؤول إلى أن هذا التعليق مرتبط بالوضع السياسي في سوريا بالإضافة إلى العديد من المشاكل الفنية، بما في ذلك عدم وجود جوازات سفر لمواطنين سوريين.وأكد شيفتسوف أيضا أن "البيت الروسي" في دمشق لا يزال مغلقا لأسباب أمنية، لكن الوكالة الروسية للتعاون الإنساني الدولي (روس سوترودنستشيستفو) تواصل التعامل مع شركائها السوريين.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، الذي غادر البلاد.وفي 29 يناير/ كانزن الثاني الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.
https://sarabic.ae/20250321/روسيا-تكشف-عن-منصة-ذكية-لإدارة-ملفات-الطلاب-الأجانب-في-جامعاتها-1098831587.html
https://sarabic.ae/20241021/طلاب-روس-يتحدثون-مع-الرئيس-الإماراتي-بالعربية-فيديو-1094002398.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم, دمشق
روسيا, أخبار سوريا اليوم, دمشق
روسيا تصدر قرارا جديدا بشأن الطلاب السوريين في جامعاتها
أعلن نائب رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الإنساني الدولي (روس سوترودنيتشيستفو)، بافيل شيفتسوف، أن الوكالة أوقفت مؤقتا قبول الطلاب السوريين في الجامعات الروسية بسبب الوضع الداخلي في سوريا.
وأوضح شيفتسوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا قررت تعليق استقبال طلاب سوريين جدد في جامعاتها لعام 2025، بسبب الوضع في البلاد.
وقال شيفتسوف: "نواصل العمل ضمن الحصة الحكومية المخصصة لتعليم الطلاب الأجانب، ولكن للأسف، لن يكون هناك طلاب من سوريا هذا العام. بالمقابل، هناك طلاب سوريون يستكملون انتقالهم بين المراحل الدراسية، ونحن مستمرون في دعمهم ضمن برنامج الحصص الحكومية".
وأشار المسؤول إلى أن هذا التعليق مرتبط بالوضع السياسي في سوريا بالإضافة إلى العديد من المشاكل الفنية، بما في ذلك عدم وجود جوازات سفر لمواطنين سوريين.
وقال شيفتسوف: "كنا مستعدين لتقديم الدعم من جانبنا، لكن الوضع السياسي العام وتعطل عمل معظم مؤسسات الدولة أدى إلى اضطرارنا لاتخاذ قرار التوقف لهذا العام على الأقل".
وأكد شيفتسوف أيضا أن "البيت الروسي" في دمشق لا يزال مغلقا لأسباب أمنية، لكن الوكالة الروسية للتعاون الإنساني الدولي (روس سوترودنستشيستفو) تواصل التعامل مع شركائها السوريين.
21 أكتوبر 2024, 13:45 GMT
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، الذي غادر البلاد.
وفي 29 يناير/ كانزن الثاني الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.