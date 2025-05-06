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بمشاركة عربية... طلاب من جميع أنحاء العالم يتنافسون في أولمبياد "النصر العظيم" بالعاصمة موسكو
بمشاركة عربية... طلاب من جميع أنحاء العالم يتنافسون في أولمبياد "النصر العظيم" بالعاصمة موسكو
سبوتنيك عربي
يعقد أولمبياد المدارس العالمية "النصر العظيم" في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة طلاب من مختلف الدول العربية. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T11:56+0000
2025-05-06T11:56+0000
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أولمبياد المدارس العالمية "النصر العظيم"، هو مسابقة فكرية يُظهر فيها الأطفال والمراهقون من جميع أنحاء العالم، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 18 عامًا، معرفتهم بالحرب الوطنية العظمى.وهذه هي الدورة الثانية من الأولمبياد، حيث أقيمت الأولى في عام 2020، في إطار الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.وستقام المباراة النهائية من الأولمبياد، في 6 مايو/ أيار الجاري، في متحف النصر بالعالصمة الروسية موسكو، وستقوم لجنة التحكيم باختيار 3 أفراد من بين 10 فائزين، والذين سيتلقون دعوات لحضور موكب النصر في الساحة الحمراء، في 9 مايو الجاري.دولة عربية تطور ممرات مشاة مبتكرة لتحويل الطاقة الحركية إلى كهرباءجامعة سيتشينوف الروسية ودائرة الصحة في أبوظبي تعملان على تطوير التقنيات الطبية الحيوية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الذكرى الثمانين للنصر
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الذكرى الثمانين للنصر
بمشاركة عربية... طلاب من جميع أنحاء العالم يتنافسون في أولمبياد "النصر العظيم" بالعاصمة موسكو
11:56 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 12:01 GMT 06.05.2025)
يعقد أولمبياد المدارس العالمية "النصر العظيم" في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة طلاب من مختلف الدول العربية.
أولمبياد المدارس العالمية "النصر العظيم"، هو مسابقة فكرية يُظهر فيها الأطفال والمراهقون من جميع أنحاء العالم، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 18 عامًا، معرفتهم بالحرب الوطنية العظمى.
وهذه هي الدورة الثانية من الأولمبياد، حيث أقيمت الأولى في عام 2020، في إطار الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وفي عام 2025، تم تسجيل 272,926 شخصًا للمشاركة في الأولمبياد، ويشارك فيه ممثلون عن 125 دولة، من طاجيكستان وقيرغيزستان وبيلاروسيا وكازاخستان ومولدوفا والهند وإندونيسيا وإيطاليا وقبرص والإمارات العربية المتحدة ولوكسمبورغ والمغرب ومصر وغيرها.
وتأهل 5000 مشارك من 19 دولة (أولئك الذين حصلوا على أكبر عدد من النقاط) إلى الجولة الثانية.
وستقام المباراة النهائية من الأولمبياد،
في 6 مايو/ أيار الجاري، في متحف النصر بالعالصمة الروسية موسكو، وستقوم لجنة التحكيم باختيار 3 أفراد من بين 10 فائزين، والذين سيتلقون دعوات لحضور موكب النصر في الساحة الحمراء، في 9 مايو الجاري.