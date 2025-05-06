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وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله": عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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30 د
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
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بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
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بمشاركة عربية... طلاب من جميع أنحاء العالم يتنافسون في أولمبياد "النصر العظيم" بالعاصمة موسكو
بمشاركة عربية... طلاب من جميع أنحاء العالم يتنافسون في أولمبياد "النصر العظيم" بالعاصمة موسكو
سبوتنيك عربي
يعقد أولمبياد المدارس العالمية "النصر العظيم" في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة طلاب من مختلف الدول العربية. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
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الذكرى الثمانين للنصر
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أولمبياد المدارس العالمية "النصر العظيم"، هو مسابقة فكرية يُظهر فيها الأطفال والمراهقون من جميع أنحاء العالم، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 18 عامًا، معرفتهم بالحرب الوطنية العظمى.وهذه هي الدورة الثانية من الأولمبياد، حيث أقيمت الأولى في عام 2020، في إطار الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.وستقام المباراة النهائية من الأولمبياد، في 6 مايو/ أيار الجاري، في متحف النصر بالعالصمة الروسية موسكو، وستقوم لجنة التحكيم باختيار 3 أفراد من بين 10 فائزين، والذين سيتلقون دعوات لحضور موكب النصر في الساحة الحمراء، في 9 مايو الجاري.دولة عربية تطور ممرات مشاة مبتكرة لتحويل الطاقة الحركية إلى كهرباءجامعة سيتشينوف الروسية ودائرة الصحة في أبوظبي تعملان على تطوير التقنيات الطبية الحيوية
https://sarabic.ae/20250429/13-دولة-تنضم-إلى-روسيا-والصين-في-مشروع-بناء-المحطة-العلمية-القمرية-الدولية-1099990664.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الذكرى الثمانين للنصر
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الذكرى الثمانين للنصر

بمشاركة عربية... طلاب من جميع أنحاء العالم يتنافسون في أولمبياد "النصر العظيم" بالعاصمة موسكو

11:56 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 12:01 GMT 06.05.2025)
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورطلاب المؤسسات التعليمية العليا والثانوية في قازان ونشطاء "الحرس الشاب لروسيا الموحدة" والمنظمات العامة في جمهورية تتارستان يشاركون في مسيرة وطنية مفاجئة عشية يوم إعادة توحيد جمهورية القرم مع روسيا
طلاب المؤسسات التعليمية العليا والثانوية في قازان ونشطاء الحرس الشاب لروسيا الموحدة والمنظمات العامة في جمهورية تتارستان يشاركون في مسيرة وطنية مفاجئة عشية يوم إعادة توحيد جمهورية القرم مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
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يعقد أولمبياد المدارس العالمية "النصر العظيم" في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة طلاب من مختلف الدول العربية.
أولمبياد المدارس العالمية "النصر العظيم"، هو مسابقة فكرية يُظهر فيها الأطفال والمراهقون من جميع أنحاء العالم، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 18 عامًا، معرفتهم بالحرب الوطنية العظمى.
وهذه هي الدورة الثانية من الأولمبياد، حيث أقيمت الأولى في عام 2020، في إطار الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وفي عام 2025، تم تسجيل 272,926 شخصًا للمشاركة في الأولمبياد، ويشارك فيه ممثلون عن 125 دولة، من طاجيكستان وقيرغيزستان وبيلاروسيا وكازاخستان ومولدوفا والهند وإندونيسيا وإيطاليا وقبرص والإمارات العربية المتحدة ولوكسمبورغ والمغرب ومصر وغيرها.

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وتأهل 5000 مشارك من 19 دولة (أولئك الذين حصلوا على أكبر عدد من النقاط) إلى الجولة الثانية.
وستقام المباراة النهائية من الأولمبياد، في 6 مايو/ أيار الجاري، في متحف النصر بالعالصمة الروسية موسكو، وستقوم لجنة التحكيم باختيار 3 أفراد من بين 10 فائزين، والذين سيتلقون دعوات لحضور موكب النصر في الساحة الحمراء، في 9 مايو الجاري.
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