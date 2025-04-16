https://sarabic.ae/20250416/جامعة-سيتشينوف-الروسية-ودائرة-الصحة-في-أبوظبي-تعملان-على-تطوير-التقنيات-الطبية-الحيوية-1099603449.html
جامعة سيتشينوف الروسية ودائرة الصحة في أبوظبي تعملان على تطوير التقنيات الطبية الحيوية
جامعة سيتشينوف الروسية ودائرة الصحة في أبوظبي تعملان على تطوير التقنيات الطبية الحيوية
سبوتنيك عربي
وقعت جامعة الطب الحكومية الأولى في موسكو "سيتشينوف"، ودائرة الصحة في أبوظبي، مذكرة تفاهم بشأن التعاون البحثي في مجال العلوم الطبية الحيوية ودعم الأبحاث... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T13:31+0000
2025-04-16T13:31+0000
2025-04-16T13:31+0000
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وتتضمن الاتفاقية تبادلا نشطا للمعرفة والمنهجيات، وإنشاء مجموعات بحثية مشتركة، وإقحام المشاركين في التجارب السريرية، فضلا عن التطوير المتبادل للإمكانات العلمية للأطراف، وتعزيز العلاقات بين البلدين.وتم توقيع المذكرة من قبل ميخائيل بروفكو، نائب رئيس جامعة سيتشينوف للشؤون الدولية، ونورا الغيثي، نائبة رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، خلال المنتدى الدولي لأسبوع أبوظبي للصحة العالمية، الذي يقام في مركز أدنيك في أبوظبي.بالإضافة إلى ذلك، تخطط جامعة سيتشينوف ودائرة الصحة في أبوظبي لإجراء تبادل نشط للخبرات، والمعرفة بين مؤسسات الرعاية الصحية الروسية والإماراتية، وتطوير وتنفيذ استراتيجيات وبرامج وسياسات بحثية مشتركة تهدف إلى تحقيق نتائج متقدمة في العلوم الطبية وتحسين نوعية حياة الناس.وسوف يعمل الطرفان أيضًا على الترويج بشكل نشط للمنشورات العلمية للمتخصصين الطبيين الروس والعرب، بما في ذلك المنشورات المطبوعة المتخصصة لدول البريكس، بما في ذلك مجلة "بريكس هيلث جورنال"، التي تم إنشاؤها مؤخرًا.وفي تعليقه على توقيع المذكرة، قال بيوتر غليبوتشكو، رئيس جامعة سيتشينوف وعضو الأكاديمية الروسية للعلوم أثناء تواجده في موسكو، لـ"سبوتنيك"، "لقد اتخذت روسيا والإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في قطاع الرعاية الصحية".وانطلقت فعاليات أسبوع أبوظبي للصحة العالمية، في 15 أبريل/ نيسان، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) بأبوظبي.ويقام الحدث، الذي يجمع كبار الخبراء وصناع السياسات وممثلي الشركات المبتكرة من جميع أنحاء العالم، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويستمر المنتدى حتى 17 أبريل.وفي وقت سابق، وقعت جامعة سيتشينوف اتفاقيات للتعاون الأكاديمي مع جامعات طبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، منها جامعة الشارقة وجامعة العين.وسيقوم برنامج الماجستير بدوام كامل باللغة الإنجليزية بتدريب المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا في مجال إدارة المنظمات الطبية وشركات التأمين والأدوية.ومن المقرر أن يبدأ أول طلاب الماجستير تدريبهم، في سبتمبر/ أيلول 2025، في فرع جامعة بليخانوف في دبي.روسيا: الإمكانيات متاحة أمام الجزائر للانضمام لـ"بريكس"
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, علوم
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, علوم
جامعة سيتشينوف الروسية ودائرة الصحة في أبوظبي تعملان على تطوير التقنيات الطبية الحيوية
وقعت جامعة الطب الحكومية الأولى في موسكو "سيتشينوف"، ودائرة الصحة في أبوظبي، مذكرة تفاهم بشأن التعاون البحثي في مجال العلوم الطبية الحيوية ودعم الأبحاث السريرية.
وتتضمن الاتفاقية تبادلا نشطا للمعرفة والمنهجيات، وإنشاء مجموعات بحثية مشتركة، وإقحام المشاركين في التجارب السريرية، فضلا عن التطوير المتبادل للإمكانات العلمية للأطراف، وتعزيز العلاقات بين البلدين.
وتم توقيع المذكرة من قبل ميخائيل بروفكو، نائب رئيس جامعة سيتشينوف للشؤون الدولية، ونورا الغيثي، نائبة رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، خلال المنتدى الدولي لأسبوع أبوظبي للصحة العالمية، الذي يقام في مركز أدنيك في أبوظبي.
وتفتح الاتفاقية الموقعة آفاقا واسعة لتطوير وتنفيذ برامج تعليمية مشتركة للباحثين والطلاب تهدف إلى إتقان المعرفة العلمية المتقدمة والمهارات العملية.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط جامعة سيتشينوف ودائرة الصحة في أبوظبي لإجراء تبادل نشط للخبرات، والمعرفة بين مؤسسات الرعاية الصحية الروسية والإماراتية، وتطوير وتنفيذ استراتيجيات وبرامج وسياسات بحثية مشتركة تهدف إلى تحقيق نتائج متقدمة في العلوم الطبية وتحسين نوعية حياة الناس.
وستؤدي الاتفاقية إلى إطلاق مشاريع بحثية مشتركة، لا سيما في مجال علم الأدوية الجينية وعلم الجينوم، فضلاً عن البحث والتطوير لأساليب العلاج المبتكرة.
وسوف يعمل الطرفان أيضًا على الترويج بشكل نشط للمنشورات العلمية للمتخصصين الطبيين الروس والعرب، بما في ذلك المنشورات المطبوعة المتخصصة لدول البريكس، بما في ذلك مجلة "بريكس هيلث جورنال"، التي تم إنشاؤها مؤخرًا.
وفي تعليقه على توقيع المذكرة، قال بيوتر غليبوتشكو، رئيس جامعة سيتشينوف وعضو الأكاديمية الروسية للعلوم أثناء تواجده في موسكو، لـ"سبوتنيك"، "لقد اتخذت روسيا والإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في قطاع الرعاية الصحية".
نحن نقدر عالياً تعاوننا مع دائرة الصحة في أبوظبي، وتهدف المذكرة إلى توحيد الإمكانات الفكرية والموارد للأطراف - لضمان تطوير وتنفيذ البرامج التعليمية لتدريب وتأهيل المتخصصين الطبيين، ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة لجامعتنا، التفاعل مع جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مراكز معترف بها للأبحاث الطبية المتقدمة والتعليم الأكاديمي.
وانطلقت فعاليات أسبوع أبوظبي للصحة العالمية، في 15 أبريل/ نيسان، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) بأبوظبي.
ويقام الحدث، الذي يجمع كبار الخبراء وصناع السياسات وممثلي الشركات المبتكرة من جميع أنحاء العالم، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويستمر المنتدى حتى 17 أبريل.
وفي وقت سابق، وقعت جامعة سيتشينوف اتفاقيات للتعاون الأكاديمي مع جامعات طبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، منها جامعة الشارقة وجامعة العين.
بالإضافة إلى ذلك، في شهر مارس/ آذار من هذا العام، وافقت لجنة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على البرنامج التعليمي لدرجة الماجستير في إدارة الرعاية الصحية في جامعة سيتشينوف، والذي تم تطويره بالاشتراك مع الجامعة الروسية للاقتصاد "بليخانوف".
وسيقوم برنامج الماجستير بدوام كامل باللغة الإنجليزية بتدريب المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا في مجال إدارة المنظمات الطبية وشركات التأمين والأدوية.
ومن المقرر أن يبدأ أول طلاب الماجستير تدريبهم، في سبتمبر/ أيلول 2025، في فرع جامعة بليخانوف في دبي.