https://sarabic.ae/20250414/موسكو-تفوز-بثلاث-جوائز-مرموقة-في-ملتقى-الاستثمار-السنوي-الدولي-2025-بأبوظبي-1099529294.html

موسكو تفوز بثلاث جوائز مرموقة في ملتقى الاستثمار السنوي الدولي 2025 بأبوظبي

موسكو تفوز بثلاث جوائز مرموقة في ملتقى الاستثمار السنوي الدولي 2025 بأبوظبي

سبوتنيك عربي

أفاد نائب عمدة موسكو، للنقل والصناعة، مكسيم ليكسوتوف، اليوم الإثنين، بأن موسكو فازت بثلاثة ترشيحات في منتدى الاستثمار الدولي 2025، في أبو ظبي، ولا سيما لتنفيذ... 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T12:02+0000

2025-04-14T12:02+0000

2025-04-14T12:10+0000

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وبناءً على توجيهات عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تُولي المدينة اهتمامًا خاصًا لتطوير إمكاناتها الاستثمارية الخاصة: الاستثمار في تطوير المؤسسات الصناعية عالية التقنية، وإدخال الابتكارات، وتعزيز التعاون الدولي.وأضاف ليكسوتوف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة في موسكو هي الرائدة في التنمية الصناعية في المدينة، حيث يوجد بها أكثر من 220 شركة عالية التقنية، 120 منها تتمتع بوضع المقيم. كما يتم تطوير أربعة تجمعات صناعية مشتركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة.وفي إطار منتدى الاستثمار السنوي الدولي 2025، عرض جناح حكومة موسكو مشاريع استثمارية رئيسية وحلول تكنولوجية في الصناعة والاقتصاد والنقل والتطوير الحضري. وحضر جلسة العرض التقديمي للمدينة نائب رئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في مدينة موسكو ستيبان كوفالينكو.وفي كلمته، أشار إلى اهتمام العاصمة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحدث عن المشاريع التي تطورها المدينة لتنفيذ هذه المهمة، ولا سيما منطقة "تكنوبوليس موسكو" الاقتصادية الخاصة. وشاركت المديرة العامة لمؤسسة "أوبشيستفيني كابيتال" آسيات باغاتيروفا المستمعين الأجانب في تجربة تطوير معيار رأس المال العام للأعمال في روسيا.ولطالما أشاد خبراء التقييم بالإمكانات الاستثمارية والصناعية للمنطقة الاقتصادية الخاصة في العاصمة، والتي يُسهّل تطويرها مجموعة واسعة من إجراءات دعم المدينة والاستثمارات في تطوير بنيتها التحتية الصناعية والنقلية والاجتماعية.واليوم، تُعدّ منطقة "تكنوبوليس موسكو" الاقتصادية الخاصة رائدةً في صناعة التكنولوجيا الفائقة في العاصمة، بمساحة إجمالية تبلغ 392 هكتارًا. وخلال فترة تشغيلها، شُيّدت فيها 1.6 مليون متر مربع من المرافق الصناعية والتجارية العامة، مما وفّر 22.1 ألف فرصة عمل.وبفضل بنيتها التحتية الحديثة وامتيازاتها الضريبية، تحظى "تكنوبوليس موسكو" بشعبية كبيرة بين المستثمرين، حيث تم استثمار أكثر من 215 مليار روبل في تنفيذ مشاريع مبتكرة تهدف إلى استبدال الواردات وتحقيق السيادة التكنولوجية، وفقًا لأناتولي غاربوزوف، وزير حكومة موسكو ورئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية.موسكو تكشف عن خريطة "مترو" مخصصة للسياح العرب... صور"صنع في روسيا" ينقل زواره إلى قلب الثقافة الروسية في مدينة عربية

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