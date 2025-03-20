https://sarabic.ae/20250320/بينها-دول-عربية-موسكو-توسع-صادراتها-غير-النفطية-إلى-157-دولة-حول-العالم-1098803447.html

بينها دول عربية.. موسكو توسع صادراتها غير النفطية إلى 157 دولة حول العالم

بينها دول عربية.. موسكو توسع صادراتها غير النفطية إلى 157 دولة حول العالم

سبوتنيك عربي

أشار نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة مكسيم ليكسوتوف، اليوم الخميس، إلى أن حصة موسكو في إجمالي الصادرات الروسية غير النفطية وغير المرتبطة بالطاقة بلغت، بحلول عام... 20.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-20T09:58+0000

2025-03-20T09:58+0000

2025-03-20T10:03+0000

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وقال ليكسوتوف إن المشترين الرئيسيين لمنتجات موسكو هم بيلاروسيا وكازاخستان والصين وتركيا ومصر وأوزبكستان والهند والبرازيل والجزائر وإندونيسيا.وشكلت منتجات القطاعات الصناعية الجزء الأكبر من عمليات التسليم، حيث بلغت نحو 65% من إجمالي الصادرات غير المواردية وغير المتعلقة بالطاقة من موسكو إلى الدول الصديقة، بزيادة قدرها 7% مقارنة، بعام 2023. وكان المشترون الرئيسيون للسلع هم بيلاروسيا وكازاخستان والصين وتركيا والهند وأوزبكستان.علاوة على ذلك، لا تزال المنتجات الصيدلانية ومستحضرات التجميل المنتجة في موسكو تحظى بطلب كبير في الخارج. ومن بين الدول الشريكة الرئيسية، يمكن تسليط الضوء، على وجه الخصوص، على بلدان أفريقية، على سبيل المثال، جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.وزاد الصناعيون في موسكو صادراتهم من منتجات هندسة الطاقة بنسبة 8%، مثل أجهزة توزيع الكهرباء ذات الجهد المنخفض، والمضخات، والأجهزة الكهربائية الخاصة، ومعدات تبادل الحرارة، والمحركات الهيدروليكية، ومحطات الطاقة، والمحولات الإحصائية. وكانت المنتجات مطلوبة في بلدان رابطة الدول المستقلة والهند وتركيا والصين وبوليفيا وبنغلاديش.ويقع في موسكو مركز "موسبروم" لدعم أنشطة التصدير والصناعة والاستثمار. وفي عام 2024، نظم متخصصو المركز 26 مهمة تجارية دولية وضمنوا مشاركة الصناعيين في موسكو في 4 معارض صناعية كبرى في الخارج. وتضمنت الفعاليات أكثر من 2.8 ألف اجتماع "بي تو بي" و"بي تو جي" مع شركاء أجانب محتملين من 46 دولة، بما في ذلك الصين، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وإيران، والهند، والمغرب، والأردن، ومنغوليا، والبرازيل، وتايلاند، ودول رابطة الدول المستقلة."صنع في روسيا" ينقل زواره إلى قلب الثقافة الروسية في مدينة عربية115 شركة محلية تشارك بأكبر فعالية للمنتجات الروسية في الإمارات

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