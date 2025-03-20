بينها دول عربية.. موسكو توسع صادراتها غير النفطية إلى 157 دولة حول العالم
09:58 GMT 20.03.2025 (تم التحديث: 10:03 GMT 20.03.2025)
© Photo / press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.صورة لمجموعة من العمال في أحد المعامل الروسية
© Photo / press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.
تابعنا عبر
أشار نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة مكسيم ليكسوتوف، اليوم الخميس، إلى أن حصة موسكو في إجمالي الصادرات الروسية غير النفطية وغير المرتبطة بالطاقة بلغت، بحلول عام 2024، ما يقرب من 19%، وزادت إمدادات العاصمة الروسية بنسبة 11% مقارنة، بعام 2023، وغطت 157 دولة في العالم.
وقال ليكسوتوف إن المشترين الرئيسيين لمنتجات موسكو هم بيلاروسيا وكازاخستان والصين وتركيا ومصر وأوزبكستان والهند والبرازيل والجزائر وإندونيسيا.
وأضاف ليكسوتوف: "بناءً على تعليمات عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، تولي العاصمة اهتمامًا خاصًا لزيادة حجم الصادرات غير المواردية وغير المتعلقة بالطاقة إلى الدول الصديقة. وبحلول نهاية عام 2024، بلغت حصتها أكثر من 93% في هيكل تسليمات رأس المال، أي أكثر بنسبة 10% من عام 2023. كما شهدت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية وقيرغيزستان وبنغلاديش وأذربيجان والمغرب وفيتنام وجنوب أفريقيا زيادة كبيرة".
14 مارس, 08:13 GMT
وشكلت منتجات القطاعات الصناعية الجزء الأكبر من عمليات التسليم، حيث بلغت نحو 65% من إجمالي الصادرات غير المواردية وغير المتعلقة بالطاقة من موسكو إلى الدول الصديقة، بزيادة قدرها 7% مقارنة، بعام 2023. وكان المشترون الرئيسيون للسلع هم بيلاروسيا وكازاخستان والصين وتركيا والهند وأوزبكستان.
وارتفعت صادرات منتجات الصناعات الغذائية، مثل أغذية الأطفال والشوكولاتة والنقانق والمعكرونة، بنسبة 18%، وشكلت نحو 8% من إمدادات العاصمة إلى الخارج.
21 فبراير, 09:24 GMT
وقال وزير حكومة موسكو، رئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، أناتولي غاربوزوف: "إن الأغذية والمشروبات المنتجة في موسكو مطلوبة في بلدان رابطة الدول المستقلة والصين وتركيا".
علاوة على ذلك، لا تزال المنتجات الصيدلانية ومستحضرات التجميل المنتجة في موسكو تحظى بطلب كبير في الخارج. ومن بين الدول الشريكة الرئيسية، يمكن تسليط الضوء، على وجه الخصوص، على بلدان أفريقية، على سبيل المثال، جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.
17 مارس, 07:49 GMT
وزاد الصناعيون في موسكو صادراتهم من منتجات هندسة الطاقة بنسبة 8%، مثل أجهزة توزيع الكهرباء ذات الجهد المنخفض، والمضخات، والأجهزة الكهربائية الخاصة، ومعدات تبادل الحرارة، والمحركات الهيدروليكية، ومحطات الطاقة، والمحولات الإحصائية. وكانت المنتجات مطلوبة في بلدان رابطة الدول المستقلة والهند وتركيا والصين وبوليفيا وبنغلاديش.
ويقع في موسكو مركز "موسبروم" لدعم أنشطة التصدير والصناعة والاستثمار. وفي عام 2024، نظم متخصصو المركز 26 مهمة تجارية دولية وضمنوا مشاركة الصناعيين في موسكو في 4 معارض صناعية كبرى في الخارج. وتضمنت الفعاليات أكثر من 2.8 ألف اجتماع "بي تو بي" و"بي تو جي" مع شركاء أجانب محتملين من 46 دولة، بما في ذلك الصين، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وإيران، والهند، والمغرب، والأردن، ومنغوليا، والبرازيل، وتايلاند، ودول رابطة الدول المستقلة.