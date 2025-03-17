https://sarabic.ae/20250317/روسيا-تحتل-المركز-الثاني-عالميا-في-تصدير-الأسلحة-لعام-2024-1098707524.html
روسيا تحتل المركز الثاني عالميا في تصدير الأسلحة لعام 2024
روسيا تحتل المركز الثاني عالميا في تصدير الأسلحة لعام 2024
سبوتنيك عربي
احتلت روسيا المركز الثاني في العالم، بين مصدري الأسلحة الرئيسيين، في نهاية عام 2024، حيث باعت للخارج أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 13.75 مليار دولار، وفقًا لتصنيف... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T07:49+0000
2025-03-17T07:49+0000
2025-03-17T07:49+0000
روسيا
سلاح روسيا
اقتصاد
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وقدم المركز تصنيفا لأكبر 20 دولة مصدرة للأسلحة بناء على نتائج 2024 عند إعداد التصنيف، أخذ مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية في الاعتبار، فقط العقود المحددة لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية من قبل البلدان المصدرة.وتمثلت الدول الـ5 الكبرى بتصديرالسلاح كما يلي:وحلت ألمانيا ألمانيا بالمركز السادس، 5.424 مليار دولار (4.86%)، والسابعة السويد – 4.254 مليار دولار (3.81%)، والثامنة إسرائيل 4.163 مليار دولار (3.73%)، والتاسعة النرويج 3.293 مليار دولار (2.95%)، والعاشرة الصين – 3.216 مليار دولار (2.88%).ويأخذ التصنيف المقدم في الاعتبار فقط العقود التجارية لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية للعملاء الأجانب، ولا يشمل المساعدة العسكرية المجانية التي كانت ولا تزال تقدمها دول الغرب لنظام كييف.المنظومة الروسية "فيربا 9 كيه 333" درع موثوق لا يمكن التغلب عليه
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روسيا, سلاح روسيا, اقتصاد
روسيا, سلاح روسيا, اقتصاد
روسيا تحتل المركز الثاني عالميا في تصدير الأسلحة لعام 2024
احتلت روسيا المركز الثاني في العالم، بين مصدري الأسلحة الرئيسيين، في نهاية عام 2024، حيث باعت للخارج أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 13.75 مليار دولار، وفقًا لتصنيف مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية.
وقدم المركز تصنيفا لأكبر 20 دولة مصدرة للأسلحة بناء على نتائج 2024 عند إعداد التصنيف، أخذ مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية في الاعتبار، فقط العقود المحددة لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية من قبل البلدان المصدرة.
وتمثلت الدول الـ5 الكبرى بتصديرالسلاح كما يلي:
1.
الولايات المتحدة الأمريكية - 42.329 مليار دولار (37.92% من الصادرات العالمية).
2.
روسيا - 13.75 مليار دولار (12.32%).
3.
فرنسا - 7.698 مليار دولار (6.9%).
4.
كوريا الجنوبية - 5.691 مليار دولار (5.10%).
5.
إيطاليا - 5.69 مليار دولار (5.10%).
وحلت ألمانيا ألمانيا بالمركز السادس، 5.424 مليار دولار (4.86%)، والسابعة السويد – 4.254 مليار دولار (3.81%)، والثامنة إسرائيل 4.163 مليار دولار (3.73%)، والتاسعة النرويج 3.293 مليار دولار (2.95%)، والعاشرة الصين – 3.216 مليار دولار (2.88%).
وتأتي بعد ذلك إسبانيا (3.152 مليار دولار)، وبريطانيا العظمى (2.552 مليار دولار)، وتركيا (2.536 مليار دولار)، وهولندا (2.183 مليار دولار)، وأستراليا (1.107 مليار دولار)، وسويسرا (757 مليون دولار)، وبولندا (620 مليون دولار)، وكندا (454 مليون دولار)، والهند (430 مليون دولار)، وتغلق البرازيل المراكز العشرين الأولى بمبلغ 410 ملايين دولار.
ويأخذ التصنيف المقدم في الاعتبار فقط العقود التجارية لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية للعملاء الأجانب، ولا يشمل المساعدة العسكرية المجانية التي كانت ولا تزال تقدمها دول الغرب لنظام كييف.