https://sarabic.ae/20250317/روسيا-تحتل-المركز-الثاني-عالميا-في-تصدير-الأسلحة-لعام-2024-1098707524.html

روسيا تحتل المركز الثاني عالميا في تصدير الأسلحة لعام 2024

روسيا تحتل المركز الثاني عالميا في تصدير الأسلحة لعام 2024

سبوتنيك عربي

احتلت روسيا المركز الثاني في العالم، بين مصدري الأسلحة الرئيسيين، في نهاية عام 2024، حيث باعت للخارج أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 13.75 مليار دولار، وفقًا لتصنيف... 17.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-17T07:49+0000

2025-03-17T07:49+0000

2025-03-17T07:49+0000

روسيا

سلاح روسيا

اقتصاد

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وقدم المركز تصنيفا لأكبر 20 دولة مصدرة للأسلحة بناء على نتائج 2024 عند إعداد التصنيف، أخذ مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية في الاعتبار، فقط العقود المحددة لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية من قبل البلدان المصدرة.وتمثلت الدول الـ5 الكبرى بتصديرالسلاح كما يلي:وحلت ألمانيا ألمانيا بالمركز السادس، 5.424 مليار دولار (4.86%)، والسابعة السويد – 4.254 مليار دولار (3.81%)، والثامنة إسرائيل 4.163 مليار دولار (3.73%)، والتاسعة النرويج 3.293 مليار دولار (2.95%)، والعاشرة الصين – 3.216 مليار دولار (2.88%).ويأخذ التصنيف المقدم في الاعتبار فقط العقود التجارية لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية للعملاء الأجانب، ولا يشمل المساعدة العسكرية المجانية التي كانت ولا تزال تقدمها دول الغرب لنظام كييف.المنظومة الروسية "فيربا 9 كيه 333" درع موثوق لا يمكن التغلب عليه

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