https://sarabic.ae/20250221/المنظومة-الروسية-فيربا-9-كيه-333-درع-موثوق-لا-يمكن-التغلب-عليه-1098040803.html
المنظومة الروسية "فيربا 9 كيه 333" درع موثوق لا يمكن التغلب عليه
المنظومة الروسية "فيربا 9 كيه 333" درع موثوق لا يمكن التغلب عليه
سبوتنيك عربي
يستعرض الجناح الروسي في معرضي "أيدكس ونافدكس 2025" المقام في العاصمة أبو ظبي، من 17 إلى 21 فبراير/ شباط 2025، أحدث التقنيات الحديثة والأسلحة المتطورة والصواريخ... 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T13:36+0000
2025-02-21T13:36+0000
2025-02-21T13:36+0000
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من بين الصناعات المتطورة التي يستعرضها الجناح، منظومة "Verba 9K333"، والتي تحقق تدميرا فعالا للطائرات التكتيكية والمروحيات الهجومية والصواريخ المجنحة والمسيرات.يعمل صاروخ "فيربا" بنظام التوجيه الذاتي بعد الإطلاق ويمكنه إسقاط الأهداف الجوية التي تحلق بسرعات خارقة تتجاوز سرعة الصوت، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أن هذا الصاروخ يمثل أحد أحدث أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، التي طورتها روسيا في السنوات الأخيرة.ويمكن لصواريخ "فيربا" تدمير أهدافها في مدى يبدأ من 500 متر إلى 6 كيلومترات، وارتفاع من 10 أمتار إلى 3.5 كيلومتر. فيما تم توسيع إمكانيات نشر الصواريخ على مختلف الحاملات الجوية والبرية البحرية، مع إمكانية دمجها مع المنظومات السابقة من حيث جزء ترتيب الاستخدام القتالي والصيانة الفنية. وتمت زيادة منطقة الإطلاق على الأهداف ذات التوقع الحراري المنخفض، بمقدار 2.5 مرة، مع زيادة القدرة على مقاومة التشويشات الباردوية النارية بمقدار 10 مرات. بالإضافة إلى زيادة فعالية المنظومة بمقدار 1.5 إلى 2 مرة، وتم تقليل استهلاك الصواريخ لتدمير هدف واحد.والجدير بالذكر أن فعاليات معرض "أيدكس 2025" تستمر خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير في مركز "أدنيك" في أبوظبي، بتنظيم من مجموعة "أدنيك" وبالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية ومجلس التوازن.وتُعد النسخة السابعة عشرة من "أيدكس" الدورة الأكبر والأضخم في تاريخ المعرض، وتشهد مشاركة واسعة من الشركات العالمية، والمتخصصين في الصناعات الدفاعية لاستعراض أحدث التقنيات والأنظمة العسكرية في مجالات الدفاع البري والجوي والبحري والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
https://sarabic.ae/20250221/قدرة-فائقة-ودقة-قاتلة-روسيا-تعرض-أحدث-منظومة-مضادة-للدبابات-في-آيدكس-2025-1098035304.html
https://sarabic.ae/20250220/الإعلان-عن-الفائزين-في-مسابقة-الشركات-الناشئة-بـأيدكس-2025-1098010143.html
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حصري, أيدكس 2025, روسيا, سلاح روسيا, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري, أيدكس 2025, روسيا, سلاح روسيا, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة
المنظومة الروسية "فيربا 9 كيه 333" درع موثوق لا يمكن التغلب عليه
حصري
يستعرض الجناح الروسي في معرضي "أيدكس ونافدكس 2025" المقام في العاصمة أبو ظبي، من 17 إلى 21 فبراير/ شباط 2025، أحدث التقنيات الحديثة والأسلحة المتطورة والصواريخ الحديثة.
من بين الصناعات المتطورة التي يستعرضها الجناح، منظومة "Verba 9K333"، والتي تحقق تدميرا فعالا للطائرات التكتيكية والمروحيات الهجومية والصواريخ المجنحة والمسيرات.
يعمل صاروخ "فيربا" بنظام التوجيه الذاتي بعد الإطلاق ويمكنه إسقاط الأهداف الجوية التي تحلق بسرعات خارقة تتجاوز سرعة الصوت، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أن هذا الصاروخ يمثل أحد أحدث أنظمة الدفاع الجوي
المحمولة على الكتف، التي طورتها روسيا في السنوات الأخيرة.
ويتميز الصاروخ بكفاءة عالية تمكنه من تعقب وتدمير جميع الأهداف الجوية التي تحلق في نطاق تغطيته ويشمل ذلك الطائرات ثابتة الأجنحة والمروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة.
ويمكن لصواريخ "فيربا" تدمير أهدافها في مدى يبدأ من 500 متر إلى 6 كيلومترات، وارتفاع من 10 أمتار إلى 3.5 كيلومتر. فيما تم توسيع إمكانيات نشر الصواريخ على مختلف الحاملات الجوية والبرية البحرية، مع إمكانية دمجها مع المنظومات السابقة من حيث جزء ترتيب الاستخدام القتالي والصيانة الفنية.
كما أن منظومة "فيربا" تصبح بخصائصها الفريدة وقدرتها العالية درعا موثوقا لا يمكن التغلب عليه ضد المخاطر الجوية، والدفاع الجوي
القريب للقوات المسلحة في أي دولة كانت.
وتمت زيادة منطقة الإطلاق على الأهداف ذات التوقع الحراري المنخفض، بمقدار 2.5 مرة، مع زيادة القدرة على مقاومة التشويشات الباردوية النارية بمقدار 10 مرات. بالإضافة إلى زيادة فعالية المنظومة بمقدار 1.5 إلى 2 مرة، وتم تقليل استهلاك الصواريخ لتدمير هدف واحد.
والجدير بالذكر أن فعاليات معرض "أيدكس 2025
" تستمر خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير في مركز "أدنيك" في أبوظبي، بتنظيم من مجموعة "أدنيك" وبالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية ومجلس التوازن.
وتُعد النسخة السابعة عشرة من "أيدكس" الدورة الأكبر والأضخم في تاريخ المعرض، وتشهد مشاركة واسعة من الشركات العالمية، والمتخصصين في الصناعات الدفاعية لاستعراض أحدث التقنيات والأنظمة العسكرية في مجالات الدفاع البري والجوي والبحري والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.