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الإعلان عن الفائزين في مسابقة الشركات الناشئة بـ"أيدكس 2025"
الإعلان عن الفائزين في مسابقة الشركات الناشئة بـ"أيدكس 2025"
سبوتنيك عربي
أعلن معرض الدفاع الدولي "أيدكس" 2025"، الذي يقام في أبوظبي، عن الفائزين في مسابقة الشركات الناشئة 2025 المخصصة لدعم واستعراض الجيل المقبل من حلول الدفاع... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T16:03+0000
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وفازت شركة "صناعة تكنولوجي" بالمركز الأول، فيما حصدت شركة "كريسينت إيروسبيس" لتجارة قطع غيار ومكونات الطائرات" المركز الثاني، وحصلت شركة "بروسوارم" على المركز الثالث. وتم تكريم الفائزين من قبل سعيد المنصوري، مستشار الفعاليات الدفاعية في مجموعة "أدنيك"، ومنى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.وجاء الإعلان عن الفائزين بالجائزة بعد عملية تقييم شاملة من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من عدد من الخبراء والمختصين، حيث تم تقييم الحلول المعروضة بناء على مجموعة من المعايير التي شملت أصالة الفكرة، وأسلوب التواصل، وقدرات الفريق، وفرص السوق، واستراتيجيات التسويق، وغيرها.وفازت شركة "صناعة تكنولوجي" ومقرها أبوظبي بالمركز الأول لباقة حلولها المستقلة التي تشمل مركبات "روبوتراك" الآلية، والخدمات القائمة على الطائرات دون طيار، وأنظمة التحكم عن بعد، حيث تعمل هذه الأنظمة بالطاقة الكهربائية وتوفر خدماتها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتتميز بقدرتها على نقل البيانات في الوقت الفعلي وتغطية مساحات كبيرة بصورة فعالة، فضلاً عن قابليتها للاستخدام في تطبيقات مختلفة مثل المراقبة والتفتيش واكتشاف الغاز وغيره، مما يوفر حلولا شاملة وقابلة للتخصيص لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة.أما شركة "كريسينت إيروسبيس لتجارة قطع غيار ومكونات الطائرات" التي نالت المركز الثاني، فقد سلطت الضوء على منتجاتها من المحركات الفضائية عالية القيمة والمصممة لسد الفجوة لهذه المحركات في الأسواق المحلية، حيث تقوم الشركة بتوريد مكونات تتميز بخصائص ومواصفات فريدة من خلال شراكتها مع مورد دولي بارز، وتشمل هذه المكونات آليات التوجيه الهوائي، ومحركات الألواح الشمسية، ومحركات الفضاء، وآليات دوران الاتصالات بالليزر، وآليات توجيه الدفع، حيث تلعب هذه المكونات دورًا حيويًا في تعزيز كفاءة وموثوقية الطيران، وتمكين الشركات العاملة في قطاع الفضاء من تطوير أنظمتها الخاصة.وحصلت شركة "بروسورم" على المركز الثالث لتقنية "إكس راي إيغل" التي تستخدم خوارزمية متطورة لبناء اللقطة المكانية للموقع، وتعمل هذه التقنية على تحسين رؤية الأجسام تحت الأرض والتعرف عليها بواسطة أجهزة استشعار تخترق الأرض مما يسمح بالكشف عن الأجسام الموجودة في أعماق الأرض وبأحجام مختلفة، وتتميز هذه التقنية بقابليتها للاستخدام في مجالات مختلفة كعلم الآثار وإدارة الكوارث والتعدين والعمليات الأمنية وغيرها. كما يمكن تركيب هذه التقنية على أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار لتحسين قدرات المراقبة في بيئات مختلفة.وشكلت منصة الشركات الناشئة فرصة فريدة لرواد الأعمال المبتكرين لعرض أحدث التقنيات والحلول الدفاعية أمام جمهور عالمي من قادة الصناعة والمسؤولين العسكريين وصناع القرار الرئيسيين في قطاع الدفاع والأمن، مما عزز من دور "أيدكس"كمنصة عالمية لتشجيع الابتكار في تكنولوجيا الدفاع والأمن.ومن بين الشركات التسع المشاركة في المسابقة، وصلت خمس شركات إلى القائمة المختصرة وهي شركة "صناعة تكنولوجي"، وشركة "كريسينت إيروسبيس"، وشركة "بروسورم"، وشركة"سمارت أوديو" للتكنولوجيا، وشركة "سكاي ووركس - تيلي آرم". واستعرضت هذه الشركات حلولاً مبتكرة في أنظمة الدفاع المستقلة، وتقنيات الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات المراقبة، ومكونات الفضاء القابلة للتعديل، وأنظمة المراقبة المتقدمة، وغيرها.والجدير بالذكر أن فعاليات معرض أيدكس 2025 تستمر خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير في مركز "أدنيك" في أبوظبي بتنظيم من مجموعة "أدنيك" وبالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية ومجلس التوازن. وتُعد النسخة السابعة عشرة من "أيدكس" الدورة الأكبر والأضخم في تاريخ المعرض، وتشهد مشاركة واسعة من الشركات العالمية، والمتخصصين في الصناعات الدفاعية لاستعراض أحدث التقنيات والأنظمة العسكرية في مجالات الدفاع البري والجوي والبحري والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
https://sarabic.ae/20250220/الإمارات-تعلن-عن-إجمالي-صفقاتها-في-آيدكس-1098005992.html
https://sarabic.ae/20250220/الجناح-السعودي-في-أيدكس-2025-يقدم-أحدث-التقنيات-والأنظمة-صور-1098002887.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أيدكس 2025, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أيدكس 2025, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري

الإعلان عن الفائزين في مسابقة الشركات الناشئة بـ"أيدكس 2025"

16:03 GMT 20.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالإعلان عن الفائزين في مسابقة الشركات الناشئة بـ"أيدكس 2025"
الإعلان عن الفائزين في مسابقة الشركات الناشئة بـأيدكس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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حصري
أعلن معرض الدفاع الدولي "أيدكس" 2025"، الذي يقام في أبوظبي، عن الفائزين في مسابقة الشركات الناشئة 2025 المخصصة لدعم واستعراض الجيل المقبل من حلول الدفاع والأمن.
وفازت شركة "صناعة تكنولوجي" بالمركز الأول، فيما حصدت شركة "كريسينت إيروسبيس" لتجارة قطع غيار ومكونات الطائرات" المركز الثاني، وحصلت شركة "بروسوارم" على المركز الثالث. وتم تكريم الفائزين من قبل سعيد المنصوري، مستشار الفعاليات الدفاعية في مجموعة "أدنيك"، ومنى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.
وجاء الإعلان عن الفائزين بالجائزة بعد عملية تقييم شاملة من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من عدد من الخبراء والمختصين، حيث تم تقييم الحلول المعروضة بناء على مجموعة من المعايير التي شملت أصالة الفكرة، وأسلوب التواصل، وقدرات الفريق، وفرص السوق، واستراتيجيات التسويق، وغيرها.
الإمارات تعلن عن صفقات تقارب 4 مليارات درهم في اليوم الأول لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
الإمارات تعلن عن إجمالي صفقاتها في "آيدكس"
14:20 GMT
وفازت شركة "صناعة تكنولوجي" ومقرها أبوظبي بالمركز الأول لباقة حلولها المستقلة التي تشمل مركبات "روبوتراك" الآلية، والخدمات القائمة على الطائرات دون طيار، وأنظمة التحكم عن بعد، حيث تعمل هذه الأنظمة بالطاقة الكهربائية وتوفر خدماتها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتتميز بقدرتها على نقل البيانات في الوقت الفعلي وتغطية مساحات كبيرة بصورة فعالة، فضلاً عن قابليتها للاستخدام في تطبيقات مختلفة مثل المراقبة والتفتيش واكتشاف الغاز وغيره، مما يوفر حلولا شاملة وقابلة للتخصيص لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة.
أما شركة "كريسينت إيروسبيس لتجارة قطع غيار ومكونات الطائرات" التي نالت المركز الثاني، فقد سلطت الضوء على منتجاتها من المحركات الفضائية عالية القيمة والمصممة لسد الفجوة لهذه المحركات في الأسواق المحلية، حيث تقوم الشركة بتوريد مكونات تتميز بخصائص ومواصفات فريدة من خلال شراكتها مع مورد دولي بارز، وتشمل هذه المكونات آليات التوجيه الهوائي، ومحركات الألواح الشمسية، ومحركات الفضاء، وآليات دوران الاتصالات بالليزر، وآليات توجيه الدفع، حيث تلعب هذه المكونات دورًا حيويًا في تعزيز كفاءة وموثوقية الطيران، وتمكين الشركات العاملة في قطاع الفضاء من تطوير أنظمتها الخاصة.
وحصلت شركة "بروسورم" على المركز الثالث لتقنية "إكس راي إيغل" التي تستخدم خوارزمية متطورة لبناء اللقطة المكانية للموقع، وتعمل هذه التقنية على تحسين رؤية الأجسام تحت الأرض والتعرف عليها بواسطة أجهزة استشعار تخترق الأرض مما يسمح بالكشف عن الأجسام الموجودة في أعماق الأرض وبأحجام مختلفة، وتتميز هذه التقنية بقابليتها للاستخدام في مجالات مختلفة كعلم الآثار وإدارة الكوارث والتعدين والعمليات الأمنية وغيرها. كما يمكن تركيب هذه التقنية على أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار لتحسين قدرات المراقبة في بيئات مختلفة.
الجناح السعودي في أيدكس 2025 يقدم أحدث التقنيات والأنظمة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
الجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة... صور
13:20 GMT
وشكلت منصة الشركات الناشئة فرصة فريدة لرواد الأعمال المبتكرين لعرض أحدث التقنيات والحلول الدفاعية أمام جمهور عالمي من قادة الصناعة والمسؤولين العسكريين وصناع القرار الرئيسيين في قطاع الدفاع والأمن، مما عزز من دور "أيدكس"كمنصة عالمية لتشجيع الابتكار في تكنولوجيا الدفاع والأمن.
ومن بين الشركات التسع المشاركة في المسابقة، وصلت خمس شركات إلى القائمة المختصرة وهي شركة "صناعة تكنولوجي"، وشركة "كريسينت إيروسبيس"، وشركة "بروسورم"، وشركة"سمارت أوديو" للتكنولوجيا، وشركة "سكاي ووركس - تيلي آرم". واستعرضت هذه الشركات حلولاً مبتكرة في أنظمة الدفاع المستقلة، وتقنيات الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات المراقبة، ومكونات الفضاء القابلة للتعديل، وأنظمة المراقبة المتقدمة، وغيرها.
والجدير بالذكر أن فعاليات معرض أيدكس 2025 تستمر خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير في مركز "أدنيك" في أبوظبي بتنظيم من مجموعة "أدنيك" وبالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية ومجلس التوازن. وتُعد النسخة السابعة عشرة من "أيدكس" الدورة الأكبر والأضخم في تاريخ المعرض، وتشهد مشاركة واسعة من الشركات العالمية، والمتخصصين في الصناعات الدفاعية لاستعراض أحدث التقنيات والأنظمة العسكرية في مجالات الدفاع البري والجوي والبحري والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
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