الجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة... صور
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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يستعرض جناح المملكة العربية السعودية في معرض "أيدكس 2025" في أبوظبي أحدث الصناعات والتقنيات الحديثة والأنظمة المتقدمة.
ضمن المنظومات الدفاعية المعروضة في "أيدكس"، تأتي "مرعب 2"، وهو الإصدار المطور من "مرعب 1"، حيث تتجاوز هذه المنظومة الفكرة التقليدية لرصد الأهداف المعادية إلى التعامل معها بفعالية.
ويعد "مرعب 2" من أفضل الوسائل الدفاعية والهجومية، حيث يمكن استخدامه في العمليات النهارية والليلية من خلال المراقبة، التتبع، وتحديد الأهداف بدقة. يتميز النظام بقدرة متقدمة على التحكم في إطلاق النار عن بعد، بدقة عالية، وإصابة الأهداف من مسافات بعيدة، مما يقلل من تعريض الطاقم للخطر. كما يعتمد على نظام رؤية متطور يتكون من كاميرا حرارية وكاميرا نهارية بقدرة فائقة على تحديد الأهداف بدقة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
الجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
الجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
الجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
الجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
5/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
الجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
6/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
الجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
7/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
الجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
1/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
الجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
2/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
الجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
3/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
الجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
4/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
الجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
5/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
الجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
6/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
الجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
7/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
الجناح السعودي في "أيدكس 2025" يقدم أحدث التقنيات والأنظمة
السلاح والذخيرة:
رشاش إم 2 بلجيكي، عيار 12.7 مم، حتى 200 طلقة.
رشاش إم جي 3 أو إم 240، عيار 7.62 مم، حتى 400 طلقة.
قاذف قنابل إم كي 19، عيار 40 مم، حتى 36 قنبلة.
قاذف قنابل إم كي 47، عيار 40 مم، حتى 600 طلقة.
قنابل موجهة متعددة الاستخدام، عيار 76 مم، حتى 12 قنبلة.
نطاق المدى
الكاميرا النهارية:
ملونة، بدقة 1080 بيكسل.
تكبير بصري 36X، وتقريب رقمي 80X.
مجال رؤية من 57.8° إلى 1.7°.
الكاميرا الحرارية:
من نوع Cooled، بدقة 640x512 بيكسل.
تكبير بصري 8X، وتقريب رقمي 80X.
تحديد المسافة بالليزر:
مدى يصل إلى 8 كيلومترات، بدقة ±5 متر، وآمن للعين.
الاعتبارات البيئية:
درجة الحرارة التشغيلية: من -20°C إلى +60°C.
الرطوبة: وفق MIL-STD-810H.
الاهتزاز والصدمة: وفق MIL-STD-810H.
التوافق الكهرومغناطيسي: وفق MIL-STD-461F.
مقاومة الرمل، الشمس، والمطر: وفقMIL-STD-810H.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، يستعرض الجناح السعودي المشارك في معرض "أيدكس 2025" أحدث التقنيات الدفاعية المطورة محليا، في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية، والعديد من المنتجات العسكرية، للتعريف بإمكانات قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، والتي تبرز التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.