https://sarabic.ae/20250220/الإمارات-تعلن-عن-إجمالي-صفقاتها-في-آيدكس-1098005992.html

الإمارات تعلن عن إجمالي صفقاتها في "آيدكس"

الإمارات تعلن عن إجمالي صفقاتها في "آيدكس"

سبوتنيك عربي

أعلن مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية، في الإمارات، اليوم الخميس، عن توقيع 12 صفقات بقيمة... 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T14:20+0000

2025-02-20T14:20+0000

2025-02-20T14:20+0000

حصري

أيدكس 2025

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097882146_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8ccb49f1e8182f411b00e39159f578fe.jpg

وبالصفقات الجديدة، يصل إجمالي عدد الصفقات التي تم إبرامها منذ انطلاق المعرض "آيدكس ونافدكس" في نسخته الحالية إلى 40 صفقة، بقيمة اجمالية وصلت إلى 23.72 مليارات درهم.وقالت مهرة بلال الظاهري، المتحدثة الرسمية، خلال المؤتمر الصحفي عن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الرابع من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، والتي بلغت 7 صفقات بقيمة 1.25 مليارات درهم إماراتي، شملت التعاقد مع شركة "ترست" لشراء منظومة ضابط الرصد بقيمة وصلت إلى 487.7 مليون درهم، والتعاقد مع "المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة" لشراء الأحذية العسكرية، بقيمة 233 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "إتقان الخليج للحاسب الآلي" لتقديم خدمات الدعم الفني، بقيمة 22.5 مليون درهم، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وتضمنت الصفقات التعاقد مع شركة "الإمارات للسيارات" لتوفير قطع الغيار للآليات، بقيمة 10 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة "بيانات" لتنفيذ وتطوير برنامج (ترجمة) بقيمة 6 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة "إيه إم" للصناعات لشراء أهداف ميادين الرماية، بقيمة 4.54 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة "إنترناشيونال غولدن جروب" لشراء الذخائر، بقيمة 488 مليون درهم.وحول الصفقات الدولية، أشار محمد سيف الزعابي، المتحدث الرسمي، إلى أن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الرابع من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025"، بلغت عدد 5 صفقات، بلغت قيمتها الاجمالية، 2.51 مليار درهم، إذ شملت التعاقد مع شركة "لوكهيد مارتن" لتوفير خدمات الدعم الفني وتوفير قطع الغيار لطائرات "بلاك هوك" بقيمة 764.6 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "SAAB" السويدية لتوفير خدمات صيانة طائرات الإنذار المبكر (G6000 SRSS) بقيمة 753 مليون درهم.وأشار إلى ان الصفقات تضمنت كذلك التعاقد مع شركة "NEXTER MUNITIONS" لتوفير قطع الغيار والإسناد الفني لدبابة لوكليرك"، بقيمة 766 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "LEONARDO S.P.A" لشراء مروحيات من نوع (AW-139 HELICOPTER) AGUSTA الإيطالية، بقيمة 219.1 مليون درهم، التعاقد مع شركة "ROHDE & SCHWARZ" لشراء أنظمة استطلاع لاسلكي مع ملحقاتها، بقيمة 10.8 ملايين درهم.

https://sarabic.ae/20250220/الجناح-السعودي-في-أيدكس-2025-يقدم-أحدث-التقنيات-والأنظمة-صور-1098002887.html

https://sarabic.ae/20250220/منصة-إطلاق-جديدة-تظهر-تفوق-الصناعات-الروسية-في-معرض-آيدكس-2025-1098000201.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أيدكس 2025