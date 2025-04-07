https://sarabic.ae/20250407/وزير-التنمية-الاقتصادية-الروسي-التبادل-التجاري-مع-الإمارات-تجاوز-10-مليارات-دولار-في-2023-1099304504.html

وزير التنمية الاقتصادية الروسي: التبادل التجاري مع الإمارات تجاوز 10 مليارات دولار في 2023

وزير التنمية الاقتصادية الروسي: التبادل التجاري مع الإمارات تجاوز 10 مليارات دولار في 2023

سبوتنيك عربي

أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات، تجاوز 10 مليارات دولار في عام 2023، رغم تسجيل انخفاض طفيف في... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T14:46+0000

2025-04-07T14:46+0000

2025-04-07T14:46+0000

قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025

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العالم العربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة

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وقال ريشيتنيكوف في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "في عام 2023، سجلنا رقما قياسيا في حجم التبادل التجاري، حيث تجاوز 10 مليارات دولار أمريكي. ولكن في العام الماضي، شهدنا بعض الانخفاض، ولكن ذلك حدث بسبب ظروف الأسعار وتشكيلة السلع وكثافة الاتصالات وحركة النقل، وهذا يدل على أننا بالطبع، سنتجاوز هذا الركود".وتابع: "استثمارتنا المتبادلة تنمو بنشاط، استثمارات الشركات العربية من دولة الإمارات العربية المتحدة في روسيا، وكذلك استثمارات الشركات الروسية هنا، وهذا يعني أننا نبني أساسا للتعاون الصناعي. مجاولات التعاون تتوسع باستمرار".وأضاف أن "هناك اتجاه كبيرا للتعاون، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والعمل على المنصات الرقمية، مع دعم حكومي من الإمارات لشركات روسية مثل "ياندكس".وانطلقت فعاليات الدورة الـ14 لـ"قمة الاستثمار 2025"، من 7 إلى 9 أبريل/ نيسان الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لاستعراض وبحث أفضل الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال العالمي، وذلك وفقا لموقع القمة.وتجمع القمة نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والسياسات ورجال الأعمال وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، وكبريات الشركات والمنظمات العالمية في مختلف القطاعات.

https://sarabic.ae/20250407/الإمارات-تعلن-عن-الإقامة-الزرقاء-لجذب-المستثمرين-فيديو--1099293778.html

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قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025, حصري, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة