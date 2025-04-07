وزير التنمية الاقتصادية الروسي: التبادل التجاري مع الإمارات تجاوز 10 مليارات دولار في 2023
© Sputnikوزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف
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أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات، تجاوز 10 مليارات دولار في عام 2023، رغم تسجيل انخفاض طفيف في العام الماضي، بسبب عوامل مؤقتة.
وقال ريشيتنيكوف في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "في عام 2023، سجلنا رقما قياسيا في حجم التبادل التجاري، حيث تجاوز 10 مليارات دولار أمريكي. ولكن في العام الماضي، شهدنا بعض الانخفاض، ولكن ذلك حدث بسبب ظروف الأسعار وتشكيلة السلع وكثافة الاتصالات وحركة النقل، وهذا يدل على أننا بالطبع، سنتجاوز هذا الركود".
🟠وزير التنمية الاقتصادية الروسي: التبادل التجاري بين روسيا والإمارات تجاوز 10 مليارات دولار في عام 2023— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 7, 2025
أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات، تجاوز 10 مليارات دولار في عام 2023، رغم تسجيل… https://t.co/l7CSEoGjxM pic.twitter.com/dxbQzFuGot
وتابع: "استثمارتنا المتبادلة تنمو بنشاط، استثمارات الشركات العربية من دولة الإمارات العربية المتحدة في روسيا، وكذلك استثمارات الشركات الروسية هنا، وهذا يعني أننا نبني أساسا للتعاون الصناعي. مجاولات التعاون تتوسع باستمرار".
وأضاف أن "هناك اتجاه كبيرا للتعاون، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والعمل على المنصات الرقمية، مع دعم حكومي من الإمارات لشركات روسية مثل "ياندكس".
وأوضح أن "السياحة بين البلدين تشهد نموًا كبيرًا، مع ارتفاع عدد الرحلات إلى أكثر من 300 رحلة".
🟧وزير التجارة الخارجية الإماراتي الشيخ ثاني الزيود، برفقة عدد من المسؤولين وكبار المستثمرين العرب والأجانب، يفتتحون أقسام وأجنحة مؤتمر "قمة الاستثمار 2025"، في مدينة المعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي https://t.co/yN0vl6YEew pic.twitter.com/WK9h7eT8XE— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 7, 2025
وانطلقت فعاليات الدورة الـ14 لـ"قمة الاستثمار 2025"، من 7 إلى 9 أبريل/ نيسان الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لاستعراض وبحث أفضل الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال العالمي، وذلك وفقا لموقع القمة.
وتوفر "قمة آي أي إم للاستثمار"، وهي مبادرة من مؤسسة "أيم" العالمية، المنصة الدولية الرائدة التي تكرس جهودها لتمكين الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية الاقتصادية، منصة مثالية تمكّن جميع المشاركين من مناقشة أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، بهدف العمل على تعزيز اقتصاد عالمي متوازن، ويتمتع بالازدهار والاستدامة.
وتجمع القمة نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والسياسات ورجال الأعمال وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، وكبريات الشركات والمنظمات العالمية في مختلف القطاعات.