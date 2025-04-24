اليوم الثاني من مؤتمر "فالداي-الجيل الجديد" في موسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:34 GMT
26 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للذكرى المئوية لميلاد الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:28 GMT
31 د
بلا قيود
لماذا تتصاعد معاداة السامية في الولايات المتحدة؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن في بؤرة التوتر والتصعيد مع إسرائيل في ظل استمرار محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
08:18 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:32 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
16:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حظر نشاط جماعة الإخوان في الأردن؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250424/اليوم-الثاني-من-مؤتمر-فالداي-الجيل-الجديد-في-موسكو-1099853625.html
اليوم الثاني من مؤتمر "فالداي-الجيل الجديد" في موسكو
اليوم الثاني من مؤتمر "فالداي-الجيل الجديد" في موسكو
سبوتنيك عربي
تتواصل أعمال المؤتمر الثاني "فالداي - الجيل الجديد" في موسكو، لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة أكثر من 40 خبيرا روسيا وأجنبيا، بالإضافة إلى متخصصين شباب وطلاب... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T12:22+0000
2025-04-24T12:22+0000
روسيا
مؤتمر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/17/1099817166_0:19:959:558_1920x0_80_0_0_9e53e3ec276ed4630c818cb730037b75.jpg
وقال رئيس مركز شنغهاي ريمبا للدراسات الاستراتيجية والدولية، بان بو، خلال مشاركته في المؤتمر: "تعمل دول بريكس بنشاط على خلق نموذج بديل للاقتصاد العالمي يقاوم الاحتكار الغربي والقيود الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة".وأشار إلى أن "المنظمة تعمل على جمع قضايا التجارة والسياسة المالية ومكافحة تغير المناخ، مما يخلق نظاما مستداما للتفاعل، ما يسمح لأعضاء التحالف بالتعامل بفعالية مع التحديات الخارجية، كالضغوط الاقتصادية من الولايات المتحدة".وأكد رئيس مركز شنغهاي ريمبا للدراسات الاستراتيجية والدولية، أن "هذا النهج يساعد على تعزيز الثقة بين الدول، وإنشاء نظام عالمي أكثر توازنا".
https://sarabic.ae/20250423/بمشاركة-أكثر-من-40-خبيرا-المؤتمر-الثاني-لنادي-فالداي--الجيل-الجديد----1099817515.html
https://sarabic.ae/20250423/المؤتمر-الثاني-لمشروع-فالداي--الجيل-الجديد-تشكيل-مجتمع-عالمي-من-العلماء-الشباب-1099817350.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/17/1099817166_96:0:863:575_1920x0_80_0_0_2183ad8d36a5705efd2ea55cbe9fd716.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, مؤتمر
روسيا, مؤتمر

اليوم الثاني من مؤتمر "فالداي-الجيل الجديد" في موسكو

12:22 GMT 24.04.2025
© Sputnik . Maksim Blinovشعار نادي فالداي الدولي للنقاش.
شعار نادي فالداي الدولي للنقاش. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبر
تتواصل أعمال المؤتمر الثاني "فالداي - الجيل الجديد" في موسكو، لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة أكثر من 40 خبيرا روسيا وأجنبيا، بالإضافة إلى متخصصين شباب وطلاب دراسات عليا وخريجي جامعات رائدة في مجال العلاقات الدولية من بلدان عدة.
وقال رئيس مركز شنغهاي ريمبا للدراسات الاستراتيجية والدولية، بان بو، خلال مشاركته في المؤتمر: "تعمل دول بريكس بنشاط على خلق نموذج بديل للاقتصاد العالمي يقاوم الاحتكار الغربي والقيود الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة".
منتدى فالداي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
بمشاركة أكثر من 40 خبيرا... المؤتمر الثاني لنادي "فالداي – الجيل الجديد"
أمس, 10:00 GMT
وبحسب الخبير فإن "دول بريكس طورت آليات تدعم تطوير التجارة الدولية، وعلى النقيض من التوجهات الغربية، التي تركز في كثير من الأحيان على جوانب فردية مثل العقوبات الاقتصادية أو التعريفات الجمركية، تسعى مجموعة البريكس إلى التوصل إلى حل شامل".
وأشار إلى أن "المنظمة تعمل على جمع قضايا التجارة والسياسة المالية ومكافحة تغير المناخ، مما يخلق نظاما مستداما للتفاعل، ما يسمح لأعضاء التحالف بالتعامل بفعالية مع التحديات الخارجية، كالضغوط الاقتصادية من الولايات المتحدة".
شعار نادي فالداي الدولي للنقاش. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
المؤتمر الثاني لمشروع "فالداي – الجيل الجديد"... تشكيل مجتمع عالمي من العلماء الشباب
أمس, 09:51 GMT
وأضاف بان بو: "من أهم مميزات مجموعة بريكس، التركيز على الحوار المتساوي بين الدول"، موضحا أن "الأنظمة الغربية تنبع في كثير من الأحيان من فكرة تفوق ثقافة أو اقتصاد على الآخرين، فيما تعمل مجموعة البريكس على تعزيز مبادئ العدالة والاحترام المتبادل".
وأكد رئيس مركز شنغهاي ريمبا للدراسات الاستراتيجية والدولية، أن "هذا النهج يساعد على تعزيز الثقة بين الدول، وإنشاء نظام عالمي أكثر توازنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала