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روسيا تنشئ مركزا لتطوير الذكاء الاصطناعي
روسيا تنشئ مركزا لتطوير الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أعلن دميتري غريغورينكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن روسيا تعتزم نشر وثيقة حول إنشاء مركز لتطوير الذكاء الاصطناعي تحت إشراف الحكومة الروسية في المستقبل القريب. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T14:23+0000
2025-06-09T14:23+0000
روسيا
علوم
تكنولوجيا المعلومات
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وقال غريغورينكو خلال فعاليات مؤتمر "سيبر-2025": "اتخذ رئيس الوزراء قرارًا بإنشاء مركز متخصص تابع لحكومة روسيا الاتحادية. سيتم إنشاء مركز لتطوير الذكاء الاصطناعي في مركز الأبحاث التابع للحكومة الروسية. آمل أن يتم إصدار الوثيقة في المستقبل القريب، حرفيًا، نخطط لذلك الأسبوع المقبل".وتابع: "نحن ننتقل بشكل منهجي من الحديث ومناقشة ماهية الذكاء الاصطناعي، ومن بعض الحلول إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة".وأكد أن "الهدف الثاني للمركز هو جمع كل أفضل الممارسات الموجودة في البلاد، حيث سيتم إطلاق مشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي في كيانات روسيا، وسيقوم المركز بتنسيق وجمع كل هذا وتوسيع نطاقه إلى مناطق أخرى".وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الروسية عن إنشاء مركز لتطوير الذكاء الاصطناعي، وتشمل مهامه بناء تنسيق تشغيلي شامل بين الجهات الحكومية والمناطق والشركات.روسيا تعتزم نشر أكثر من 100 قمر صناعي للتحكم بالمسيراتروسيا تستضيف "المنتدى الرقمي العالمي 2025" بمشاركة أكثر من 1500 ضيف دولي
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روسيا, علوم, تكنولوجيا المعلومات
روسيا, علوم, تكنولوجيا المعلومات

روسيا تنشئ مركزا لتطوير الذكاء الاصطناعي

14:23 GMT 09.06.2025
© Fotolia / Artur Marciniecمخترق كمبيوتر
مخترق كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
تابعنا عبر
أعلن دميتري غريغورينكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن روسيا تعتزم نشر وثيقة حول إنشاء مركز لتطوير الذكاء الاصطناعي تحت إشراف الحكومة الروسية في المستقبل القريب.
وقال غريغورينكو خلال فعاليات مؤتمر "سيبر-2025": "اتخذ رئيس الوزراء قرارًا بإنشاء مركز متخصص تابع لحكومة روسيا الاتحادية. سيتم إنشاء مركز لتطوير الذكاء الاصطناعي في مركز الأبحاث التابع للحكومة الروسية. آمل أن يتم إصدار الوثيقة في المستقبل القريب، حرفيًا، نخطط لذلك الأسبوع المقبل".

وأوضح أن الهدف من المركز هو التنسيق الشامل لجميع الجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتابع: "نحن ننتقل بشكل منهجي من الحديث ومناقشة ماهية الذكاء الاصطناعي، ومن بعض الحلول إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة".
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وأكد أن "الهدف الثاني للمركز هو جمع كل أفضل الممارسات الموجودة في البلاد، حيث سيتم إطلاق مشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي في كيانات روسيا، وسيقوم المركز بتنسيق وجمع كل هذا وتوسيع نطاقه إلى مناطق أخرى".
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الروسية عن إنشاء مركز لتطوير الذكاء الاصطناعي، وتشمل مهامه بناء تنسيق تشغيلي شامل بين الجهات الحكومية والمناطق والشركات.
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