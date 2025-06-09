https://sarabic.ae/20250609/ذكاء-اصطناعي-يتنبأ-بالأعاصير-بدقة-غير-مسبوقة-1101478150.html
ذكاء اصطناعي يتنبأ بالأعاصير بدقة غير مسبوقة
ذكاء اصطناعي يتنبأ بالأعاصير بدقة غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
صرح باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا بأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحدث نقلة في التنبؤ بالأعاصير والعواصف، عبر تقديم تحذيرات أسرع... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T10:06+0000
2025-06-09T10:06+0000
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وأوضح فريق بحثي أمريكي أن نموذج الذكاء الاصطناعي "أورورا" تمكّن من التفوق على نماذج التنبؤ التقليدية في مجالات عدة، منها جودة الهواء وأمواج المحيط ومسارات الأعاصير المدارية.ولفت الفريق البحثي إلى أن هذا النموذج يعتمد على أكثر من مليون ساعة من البيانات الجيوفيزيائية، ما يمكّنه من تقديم توقعات عالية الدقة باستخدام أنظمة حوسبة منخفضة التكلفة.وفي دراسة أخرى، أعلن باحثون من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي وجامعة أوكلاهوما، أنهم استخدموا أداة "غراف كاست" من "غوغل ديب مايند" لتطوير نموذج جديد قادر على التنبؤ بالأعاصير بسرعة تفوق النماذج التقليدية بعشر مرات.
https://sarabic.ae/20240626/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-لـترويض-الطقس-والأعاصير-1090198475.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
ذكاء اصطناعي يتنبأ بالأعاصير بدقة غير مسبوقة
صرح باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا بأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحدث نقلة في التنبؤ بالأعاصير والعواصف، عبر تقديم تحذيرات أسرع وأكثر دقة من النماذج التقليدية.
وأوضح فريق بحثي أمريكي أن نموذج الذكاء الاصطناعي "أورورا" تمكّن من التفوق على نماذج التنبؤ التقليدية في مجالات عدة، منها جودة الهواء وأمواج المحيط ومسارات الأعاصير المدارية
.
ولفت الفريق البحثي إلى أن هذا النموذج يعتمد على أكثر من مليون ساعة من البيانات الجيوفيزيائية
، ما يمكّنه من تقديم توقعات عالية الدقة باستخدام أنظمة حوسبة منخفضة التكلفة.
كما أشار الباحثون إلى أن النموذج يقدم تحليلات دقيقة لمجموعة واسعة من الظواهر المناخية، ضمن ما يُعرف بـ"السلاسل الاسترجاعية".
وفي دراسة أخرى، أعلن باحثون من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي وجامعة أوكلاهوما، أنهم استخدموا أداة "غراف كاست" من "غوغل ديب مايند" لتطوير نموذج جديد قادر على التنبؤ بالأعاصير
بسرعة تفوق النماذج التقليدية بعشر مرات.