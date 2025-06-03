https://sarabic.ae/20250603/في-سابقة-من-نوعها-اكتشاف-ماء-حول-نجم-شاب-يشبه-الشمس-1101255282.html

في سابقة من نوعها... اكتشاف ماء حول نجم شاب يشبه الشمس

في سابقة من نوعها... اكتشاف ماء حول نجم شاب يشبه الشمس

سبوتنيك عربي

لعقود من الزمن، ساد الاعتقاد بأن الماء كان منتشرا في الأطراف الخارجية للنظام الشمسي في بداياته، حيث نقلت المذنبات والكويكبات الرطوبة إلى الأرض والكواكب... 03.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-03T09:00+0000

2025-06-03T09:00+0000

2025-06-03T09:00+0000

مجتمع

الشمس

الأرض

كوكب

نجم

النظام الشمسي

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1096993336_0:0:2164:1217_1920x0_80_0_0_80005cfd273511e9f6557febcbae8654.jpg

وتدعم هذه الفكرة وفرة الجليد في أماكن مثل حزام كايبر - حلقة "الكويكبات الجليدية" في النظام الشمسي الخارجي، ومع ذلك، لم يكن من الممكن اختبار هذه الفرضية إلا بعد أن أصبح من الممكن دراسة الأنظمة خارج المجموعة الشمسية في المراحل الأولى من تكوينها.وقال الباحث المساعد في جامعة جونز هوبكنز والمؤلف الرئيسي للدراسة، تشن شيه في بيان صحفي صدر مؤخرا عن "ناسا": "اكتشف تلسكوب ويب، بشكل لا لبس فيه، ليس فقط جليدا مائيا، بل جليدا مائيا بلوريا، موجود أيضا في مواقع مثل حلقات زحل والأجسام الجليدية في حزام كايبر بنظامنا الشمسي".وأكد أن "وجود الجليد المائي يسهل تكون الكواكب، وقد تنتقل المواد الجليدية في النهاية إلى الكواكب الأرضية التي قد تتشكل على مدى مئات الملايين من السنين في مثل هذه الأنظمة".ورصد الباحثون النجم HD 181327 باستخدام مطياف الأشعة تحت الحمراء القريب التابع لتلسكوب جيمس ويب الفضائي، والذي كشف عن آثار كيميائية دالة للماء في الأطراف الخارجية لقرص الحطام الخاص بالنظام.وبينت الدراسة أنه كلما اقترب الباحثون من النجم، قلت كمية الماء التي عثروا عليها، 8% فقط من المادة في منتصف حافة القرص تتكون من الجليد، بينما لم يرصد أي منها تقريبا باتجاه مركز النظام. ويرجح أن يكون ذلك نتيجة لتبخر الأشعة فوق البنفسجية للنجم، مع أنه من الممكن أيضا أن تكون كمية كبيرة من الماء محجوزة في الصخور والكواكب الصغيرة.وبما أن الجليد المائي يؤثر بشدة على تكون الكواكب حول النجوم الفتية، فإن النتائج تتيح فرصا جديدة للباحثين لدراسة العمليات التي تنظم تطور النظام الشمسي. كما تؤكد ما ألمح إليه تلسكوب سبيتزر الفضائي التابع لوكالة ناسا عندما رصد هذا النظام عام 2008.وستتيح هذه الدراسة أمام علماء الفلك مواصلة البحث عن الجليد المائي وأقراص الحطام لرصدها عن كثب باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي وغيره من تلسكوبات الجيل التالي، والتي سيطلق بعضها قريبا.

https://sarabic.ae/20250527/لماذا-ينكمش-كوكب-المشتري؟-وكيف-يعيش-الحيوان-المنوي-البشري؟-1101018131.html

https://sarabic.ae/20250526/دراسة-تكشف-عن-مصدر-99-من-ذهب-كوكب-الأرض-1100985715.html

https://sarabic.ae/20250420/جمجمة-على-الكوكب-الأحمر-مشهد-غريب-بعدسة-بيرسيفيرانس-1099719510.html

https://sarabic.ae/20250601/علماء-يبتكرون-جهازا-لاكتشاف-سطح-الشمس-بتفاصيل-غير-مسبوقة-1101185735.html

https://sarabic.ae/20250502/علماء-يعلنون-عثورهم-على-أقوى-دليل-حتى-الآن-لوجود-حياة-خارج-النظام-الشمسي-1100111295.html

الشمس

الأرض

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الشمس, الأرض, كوكب, نجم, النظام الشمسي, علوم