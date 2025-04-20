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https://sarabic.ae/20250420/جمجمة-على-الكوكب-الأحمر-مشهد-غريب-بعدسة-بيرسيفيرانس-1099719510.html
"جمجمة" على الكوكب الأحمر... مشهد غريب بعدسة "بيرسيفيرانس"
"جمجمة" على الكوكب الأحمر... مشهد غريب بعدسة "بيرسيفيرانس"
سبوتنيك عربي
شكّل كوكب المريخ عبر الزمن، كنزا من الألغاز المستعصية على العقل البشري، ورغم وصول تكنولوجيا البشر إليه، ما زال الكوكب الأحمر يخفي بجعبته الكثير من المفاجآت. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T09:03+0000
2025-04-20T09:03+0000
علوم
مجتمع
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ورصدت مركبة "بيرسيفيرانس"، صخرة غامضة على شكل جمجمة، وصفها علماء بـ"الغريبة" عن المريخ.وتم تحديد موقع الصخرة الغامضة التي أطلق عليها "تلة الجمجمة"، هذا الشهر، على المريخ عند مرتفع يعرف باسم "ويتش هازل".ومن الفرضيات التي يأخذها العلماء في الاعتبار، أن تكون "تلة الجمجمة" صخرة نارية تآكلت من نتوء صخري قريب أو قُذفت من فوهة ارتطام.وأوضحت "ناسا" أن فهم التركيب الكيميائي لـ"تلة الجمجمة" سيساعد على تفسير أصل هذه الصخرة المميزة.مرصد "هابل" ينشر صورا أخاذة للـ"مجرة المسطحة"... فيديو وصور"نفق غامض" على المريخ يثير حيرة العلماء
https://sarabic.ae/20250408/وكالة-ناسا-تعجز-عن-إرسال-رحلة-إلى-المريخ-قبل-5-سنوات-1099323723.html
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علوم
علوم

"جمجمة" على الكوكب الأحمر... مشهد غريب بعدسة "بيرسيفيرانس"

09:03 GMT 20.04.2025
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASUصورة لصخرة غريبة تم اكتشافها على سطح المريخ
صورة لصخرة غريبة تم اكتشافها على سطح المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASU
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شكّل كوكب المريخ عبر الزمن، كنزا من الألغاز المستعصية على العقل البشري، ورغم وصول تكنولوجيا البشر إليه، ما زال الكوكب الأحمر يخفي بجعبته الكثير من المفاجآت.
ورصدت مركبة "بيرسيفيرانس"، صخرة غامضة على شكل جمجمة، وصفها علماء بـ"الغريبة" عن المريخ.
وتم تحديد موقع الصخرة الغامضة التي أطلق عليها "تلة الجمجمة"، هذا الشهر، على المريخ عند مرتفع يعرف باسم "ويتش هازل".

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إن ما يجعل الصخرة مثيرة للاهتمام هو أنها لا تشبه المنطقة المحيطة بها إطلاقا، كما أن هناك تباينا فريدا بين النتوء المحيط ذي اللون الفاتح وسطحها الداكن، كما أنها تتميز ببعض الحفر.

شعار ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
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واستبعد علماء، وفق "ناسا"، أن تكون الصخرة قد تشكلت بفعل نيزك، لأن تحليلا حديثا من صخور مشابهة قريبة، توصل إلى أن تركيبها لا يتوافق مع فرضية أن تكون من نيزك.

ومن الفرضيات التي يأخذها العلماء في الاعتبار، أن تكون "تلة الجمجمة" صخرة نارية تآكلت من نتوء صخري قريب أو قُذفت من فوهة ارتطام.
وأوضحت "ناسا" أن فهم التركيب الكيميائي لـ"تلة الجمجمة" سيساعد على تفسير أصل هذه الصخرة المميزة.
مرصد "هابل" ينشر صورا أخاذة للـ"مجرة المسطحة"... فيديو وصور
"نفق غامض" على المريخ يثير حيرة العلماء
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