https://sarabic.ae/20250420/جمجمة-على-الكوكب-الأحمر-مشهد-غريب-بعدسة-بيرسيفيرانس-1099719510.html

"جمجمة" على الكوكب الأحمر... مشهد غريب بعدسة "بيرسيفيرانس"

"جمجمة" على الكوكب الأحمر... مشهد غريب بعدسة "بيرسيفيرانس"

سبوتنيك عربي

شكّل كوكب المريخ عبر الزمن، كنزا من الألغاز المستعصية على العقل البشري، ورغم وصول تكنولوجيا البشر إليه، ما زال الكوكب الأحمر يخفي بجعبته الكثير من المفاجآت. 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T09:03+0000

2025-04-20T09:03+0000

2025-04-20T09:03+0000

علوم

مجتمع

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ورصدت مركبة "بيرسيفيرانس"، صخرة غامضة على شكل جمجمة، وصفها علماء بـ"الغريبة" عن المريخ.وتم تحديد موقع الصخرة الغامضة التي أطلق عليها "تلة الجمجمة"، هذا الشهر، على المريخ عند مرتفع يعرف باسم "ويتش هازل".ومن الفرضيات التي يأخذها العلماء في الاعتبار، أن تكون "تلة الجمجمة" صخرة نارية تآكلت من نتوء صخري قريب أو قُذفت من فوهة ارتطام.وأوضحت "ناسا" أن فهم التركيب الكيميائي لـ"تلة الجمجمة" سيساعد على تفسير أصل هذه الصخرة المميزة.مرصد "هابل" ينشر صورا أخاذة للـ"مجرة المسطحة"... فيديو وصور"نفق غامض" على المريخ يثير حيرة العلماء

https://sarabic.ae/20250408/وكالة-ناسا-تعجز-عن-إرسال-رحلة-إلى-المريخ-قبل-5-سنوات-1099323723.html

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