وكالة "ناسا" تعجز عن إرسال رحلة إلى المريخ قبل 5 سنوات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:03 GMT
16 د
بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250408/وكالة-ناسا-تعجز-عن-إرسال-رحلة-إلى-المريخ-قبل-5-سنوات-1099323723.html
وكالة "ناسا" تعجز عن إرسال رحلة إلى المريخ قبل 5 سنوات
وكالة "ناسا" تعجز عن إرسال رحلة إلى المريخ قبل 5 سنوات
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام غربية، أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، لن تتمكن من إطلاق رحلة إلى كوكب المريخ، خلال السنوات الخمس المقبلة. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T06:21+0000
2025-04-08T06:21+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102194/38/1021943807_124:0:1262:640_1920x0_80_0_0_eea03e0de6cc67ed617721e0cb8dd824.png
وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلًا عن القائمة بأعمال مدير الوكالة، جانيت بيترو، أنه من الناحية الواقعية، لا تستطيع "ناسا" إرسال مهمة إلى المريخ في السنوات الخمس المقبلة.وقالت بيترو إن "مثل هذه المهمة تنطوي على مخاطر، وكثير منها لا تعرف "ناسا" عنها الكثير".وفي وقت سابق، قال رائد الفضاء السابق خوسيه هيرنانديز، إنه لن تصبح الرحلة إلى المريخ ممكنة للبشرية قبل 15 عاما على الأقل.وأعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن الموعد المحتمل لهبوط البشر على سطح كوكب المريخ.وقال مؤسس شركة "سبيس إكس" لعلوم الفضاء، في وقت سابق، إن مركبته "ستارشيب" ستنطلق إلى المريخ نهاية العام المقبل 2026، حاملة معها روبوت "تسلا" البشري "أوبتيموس".دراسة: استعمار المريخ يحتاج 22 شخصا فقط لكن بمواصفات محددة
https://sarabic.ae/20250327/روسيا-قد-تعرض-محطة-طاقة-نووية-صغيرة-لمهمة-إيلون-ماسك-إلى-المريخ---1099005441.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102194/38/1021943807_267:0:1120:640_1920x0_80_0_0_d58b9527273a4991959960c361050822.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

وكالة "ناسا" تعجز عن إرسال رحلة إلى المريخ قبل 5 سنوات

06:21 GMT 08.04.2025
© Photo / YOUTUBE//CNET
تابعنا عبر
نقلت وسائل إعلام غربية، أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، لن تتمكن من إطلاق رحلة إلى كوكب المريخ، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلًا عن القائمة بأعمال مدير الوكالة، جانيت بيترو، أنه من الناحية الواقعية، لا تستطيع "ناسا" إرسال مهمة إلى المريخ في السنوات الخمس المقبلة.
وقالت بيترو إن "مثل هذه المهمة تنطوي على مخاطر، وكثير منها لا تعرف "ناسا" عنها الكثير".
بغض النظر عن الشخص الذي أتحدث معه، لا أحد يعتقد أن هذا الأمر ممكن أو قابل للتنفيذ.
رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
روسيا قد تعرض محطة طاقة نووية صغيرة لمهمة إيلون ماسك إلى المريخ
27 مارس, 14:38 GMT
وفي وقت سابق، قال رائد الفضاء السابق خوسيه هيرنانديز، إنه لن تصبح الرحلة إلى المريخ ممكنة للبشرية قبل 15 عاما على الأقل.

وفي وقت سابق، اقترح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، على المليادير الأمريكي إيلون ماسك، إرسال مهمة روسية أمريكية مشتركة إلى المريخ، في عام 2029.

وأعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن الموعد المحتمل لهبوط البشر على سطح كوكب المريخ.
وقال مؤسس شركة "سبيس إكس" لعلوم الفضاء، في وقت سابق، إن مركبته "ستارشيب" ستنطلق إلى المريخ نهاية العام المقبل 2026، حاملة معها روبوت "تسلا" البشري "أوبتيموس".
دراسة: استعمار المريخ يحتاج 22 شخصا فقط لكن بمواصفات محددة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала