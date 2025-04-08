https://sarabic.ae/20250408/وكالة-ناسا-تعجز-عن-إرسال-رحلة-إلى-المريخ-قبل-5-سنوات-1099323723.html
وكالة "ناسا" تعجز عن إرسال رحلة إلى المريخ قبل 5 سنوات
وكالة "ناسا" تعجز عن إرسال رحلة إلى المريخ قبل 5 سنوات
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام غربية، أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، لن تتمكن من إطلاق رحلة إلى كوكب المريخ، خلال السنوات الخمس المقبلة. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T06:21+0000
2025-04-08T06:21+0000
2025-04-08T06:21+0000
مجتمع
علوم
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وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلًا عن القائمة بأعمال مدير الوكالة، جانيت بيترو، أنه من الناحية الواقعية، لا تستطيع "ناسا" إرسال مهمة إلى المريخ في السنوات الخمس المقبلة.وقالت بيترو إن "مثل هذه المهمة تنطوي على مخاطر، وكثير منها لا تعرف "ناسا" عنها الكثير".وفي وقت سابق، قال رائد الفضاء السابق خوسيه هيرنانديز، إنه لن تصبح الرحلة إلى المريخ ممكنة للبشرية قبل 15 عاما على الأقل.وأعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن الموعد المحتمل لهبوط البشر على سطح كوكب المريخ.وقال مؤسس شركة "سبيس إكس" لعلوم الفضاء، في وقت سابق، إن مركبته "ستارشيب" ستنطلق إلى المريخ نهاية العام المقبل 2026، حاملة معها روبوت "تسلا" البشري "أوبتيموس".دراسة: استعمار المريخ يحتاج 22 شخصا فقط لكن بمواصفات محددة
https://sarabic.ae/20250327/روسيا-قد-تعرض-محطة-طاقة-نووية-صغيرة-لمهمة-إيلون-ماسك-إلى-المريخ---1099005441.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
وكالة "ناسا" تعجز عن إرسال رحلة إلى المريخ قبل 5 سنوات
نقلت وسائل إعلام غربية، أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، لن تتمكن من إطلاق رحلة إلى كوكب المريخ، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلًا عن القائمة بأعمال مدير الوكالة، جانيت بيترو، أنه من الناحية الواقعية، لا تستطيع "ناسا" إرسال مهمة إلى المريخ في السنوات الخمس المقبلة.
وقالت بيترو إن "مثل هذه المهمة تنطوي على مخاطر، وكثير منها لا تعرف "ناسا" عنها الكثير".
بغض النظر عن الشخص الذي أتحدث معه، لا أحد يعتقد أن هذا الأمر ممكن أو قابل للتنفيذ.
وفي وقت سابق، قال رائد الفضاء السابق خوسيه هيرنانديز، إنه لن تصبح الرحلة إلى المريخ ممكنة للبشرية قبل 15 عاما على الأقل.
وفي وقت سابق، اقترح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، على المليادير الأمريكي إيلون ماسك، إرسال مهمة روسية أمريكية مشتركة إلى المريخ، في عام 2029.
وأعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن الموعد المحتمل لهبوط البشر على سطح كوكب المريخ
.
وقال مؤسس شركة "سبيس إكس" لعلوم الفضاء، في وقت سابق، إن مركبته "ستارشيب" ستنطلق إلى المريخ نهاية العام المقبل 2026، حاملة معها روبوت "تسلا" البشري "أوبتيموس".