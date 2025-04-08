https://sarabic.ae/20250408/وكالة-ناسا-تعجز-عن-إرسال-رحلة-إلى-المريخ-قبل-5-سنوات-1099323723.html

وكالة "ناسا" تعجز عن إرسال رحلة إلى المريخ قبل 5 سنوات

وكالة "ناسا" تعجز عن إرسال رحلة إلى المريخ قبل 5 سنوات

سبوتنيك عربي

نقلت وسائل إعلام غربية، أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، لن تتمكن من إطلاق رحلة إلى كوكب المريخ، خلال السنوات الخمس المقبلة. 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T06:21+0000

2025-04-08T06:21+0000

2025-04-08T06:21+0000

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علوم

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وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلًا عن القائمة بأعمال مدير الوكالة، جانيت بيترو، أنه من الناحية الواقعية، لا تستطيع "ناسا" إرسال مهمة إلى المريخ في السنوات الخمس المقبلة.وقالت بيترو إن "مثل هذه المهمة تنطوي على مخاطر، وكثير منها لا تعرف "ناسا" عنها الكثير".وفي وقت سابق، قال رائد الفضاء السابق خوسيه هيرنانديز، إنه لن تصبح الرحلة إلى المريخ ممكنة للبشرية قبل 15 عاما على الأقل.وأعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن الموعد المحتمل لهبوط البشر على سطح كوكب المريخ.وقال مؤسس شركة "سبيس إكس" لعلوم الفضاء، في وقت سابق، إن مركبته "ستارشيب" ستنطلق إلى المريخ نهاية العام المقبل 2026، حاملة معها روبوت "تسلا" البشري "أوبتيموس".دراسة: استعمار المريخ يحتاج 22 شخصا فقط لكن بمواصفات محددة

https://sarabic.ae/20250327/روسيا-قد-تعرض-محطة-طاقة-نووية-صغيرة-لمهمة-إيلون-ماسك-إلى-المريخ---1099005441.html

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