https://sarabic.ae/20250416/نفق-غامض-على-المريخ-يثير-حيرة-العلماء----1099590147.html
"نفق غامض" على المريخ يثير حيرة العلماء
"نفق غامض" على المريخ يثير حيرة العلماء
سبوتنيك عربي
أثارت صورة لنفق غامض على سطح كوكب المريخ حيرة علماء الفلك، متسائلين عن سبب وجود هذه الحفرة غير العادية على الكوكب الأحمر. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T09:02+0000
2025-04-16T09:02+0000
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الصورة الجديدة نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وهي صورة غريبة لحفرة أو نفق غامض على سطح الكوكب الأحمر.وكتب موقع "صورة اليوم الفلكية" في تعليق على هذه الصورة الغريبة، على حساب "إكس": "ما الذي أوجد هذه الحفرة غير العادية في المريخ؟"وتابع: "توجد الحفرة الأكثر غرابة في أعلى اليمين، وتمتد نحو 100 متر، ويبدو أنها تخترق مستوى أدنى". وذكر أن سبب وجود هذه الحفرة غير العادية، ولماذا تحيط بها حفرة دائرية لا تزال موضوع تكهنات، على الرغم من أن الفرضية الرائدة هي أنها نشأت بسبب اصطدام نيزك.وأشار الحساب إلى أن مثل هذه الحفر تعتبر ذات أهمية خاصة لأنها "قد تكون بوابات إلى مستويات أدنى تمتد إلى كهوف واسعة تحت سطح المريخ". وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذه الأنفاق التي تحدث بشكل طبيعي محمية نسبيا من سطح المريخ القاسي، مما يجعلها مرشحة جيدة نسبيا لاحتواء حياة المريخ.وختمت التغريدة بالقول: "بالتالي، تعد هذه الحفر أيضا أهدافا رئيسية للمركبات الفضائية المستقبلية المحتملة والروبوتات وحتى مستكشفي الكواكب الخارجية البشرية".إيلون ماسك يريد إعادة هيكلة ناسا لإرسال رحلات بشرية إلى المريخمركبة فضائية تحطم صخرة على المريخ وتكشف عن مفاجأة مذهلة
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علوم, الفلك, علم الفلك, الفلك, علماء الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي, كوكب المريخ, كوكب, كواكب, الكواكب
علوم, الفلك, علم الفلك, الفلك, علماء الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي, كوكب المريخ, كوكب, كواكب, الكواكب
"نفق غامض" على المريخ يثير حيرة العلماء
أثارت صورة لنفق غامض على سطح كوكب المريخ حيرة علماء الفلك، متسائلين عن سبب وجود هذه الحفرة غير العادية على الكوكب الأحمر.
الصورة الجديدة نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وهي صورة غريبة لحفرة أو نفق غامض على سطح الكوكب الأحمر.
وكتب موقع "صورة اليوم الفلكية" في تعليق على هذه الصورة الغريبة، على حساب "إكس": "ما الذي أوجد هذه الحفرة غير العادية في المريخ؟"
وأضافت التغريدة المرفقة للصورة الغريبة: "في الواقع، هناك العديد من الحفر المصورة في هذا المشهد الشبيه بـ"الجبنة السويسرية"، وجميعها باستثناء واحدة تظهر تضاريس مريخية مظلمة ومغبرة تحت جليد ثاني أكسيد الكربون الخفيف المتبخر".
وتابع: "توجد الحفرة الأكثر غرابة في أعلى اليمين، وتمتد نحو 100 متر، ويبدو أنها تخترق مستوى أدنى". وذكر أن سبب وجود هذه الحفرة غير العادية، ولماذا تحيط بها حفرة دائرية
لا تزال موضوع تكهنات، على الرغم من أن الفرضية الرائدة هي أنها نشأت بسبب اصطدام نيزك.
وأشار الحساب إلى أن مثل هذه الحفر تعتبر ذات أهمية
خاصة لأنها "قد تكون بوابات إلى مستويات أدنى تمتد إلى كهوف واسعة تحت سطح المريخ". وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذه الأنفاق التي تحدث بشكل طبيعي محمية نسبيا من سطح المريخ القاسي، مما يجعلها مرشحة جيدة نسبيا لاحتواء حياة المريخ.
وختمت التغريدة بالقول: "بالتالي، تعد هذه الحفر أيضا أهدافا رئيسية للمركبات الفضائية المستقبلية المحتملة والروبوتات وحتى مستكشفي الكواكب الخارجية البشرية".