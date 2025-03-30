https://sarabic.ae/20250330/إيلون-ماسك-يريد-إعادة-هيكلة-ناسا-لإرسال-رحلات-بشرية-إلى-المريخ-1099082377.html
إيلون ماسك يريد إعادة هيكلة ناسا لإرسال رحلات بشرية إلى المريخ
إيلون ماسك يريد إعادة هيكلة ناسا لإرسال رحلات بشرية إلى المريخ
سبوتنيك عربي
يواصل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خططه لإعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية منذ توليه منصب وزير الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T16:07+0000
2025-03-30T16:07+0000
2025-03-30T16:07+0000
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وأصبحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على قائمة ماسك، الذي يسعى لإعادة هيكلة برامجها حتى تكون قادرة على إرسال رحلات بشرية إلى الفضاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد.ولفتت الصحيفة إلى أن الرحلات الفضائية التي يخطط ماسك لإرسالها بواسطة ناسا ستكون إلى كوكب المريخ.ولتنفيذ تلك الخطة يعمل ماسك، على إعادة توزيع الإنفاق الفيدرالي لتحقيق أفضل استفادة من موارد الوكالة الفضائية.يذكر أن إيلون ماسك، هو مؤسس شركة الفضاء "سبيس إكس"، كما أنه يعمل على إقناع ترامب بأهمية الوصول إلى المريخ، مؤكدا أن ذلك سيكون حدثا تاريخيا.
https://sarabic.ae/20250108/ناسا-قد-تستعين-بإيلون-ماسك-لجمع-التربة-من-المريخ-1096577754.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, دونالد ترامب, ناسا
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, دونالد ترامب, ناسا
إيلون ماسك يريد إعادة هيكلة ناسا لإرسال رحلات بشرية إلى المريخ
يواصل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خططه لإعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية منذ توليه منصب وزير الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وأصبحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على قائمة ماسك، الذي يسعى لإعادة هيكلة برامجها حتى تكون قادرة على إرسال رحلات بشرية إلى الفضاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد.
ولفتت الصحيفة إلى أن الرحلات الفضائية
التي يخطط ماسك لإرسالها بواسطة ناسا ستكون إلى كوكب المريخ.
ولتنفيذ تلك الخطة يعمل ماسك، على إعادة توزيع الإنفاق الفيدرالي لتحقيق أفضل استفادة من موارد الوكالة الفضائية
.
يذكر أن إيلون ماسك، هو مؤسس شركة الفضاء "سبيس إكس"، كما أنه يعمل على إقناع ترامب بأهمية الوصول إلى المريخ
، مؤكدا أن ذلك سيكون حدثا تاريخيا.