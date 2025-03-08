https://sarabic.ae/20250308/مركبة-فضائية-تحطم-صخرة-على-المريخ-وتكشف-عن-مفاجأة-مذهلة-1098504793.html

مركبة فضائية تحطم صخرة على المريخ وتكشف عن مفاجأة مذهلة

مركبة فضائية تحطم صخرة على المريخ وتكشف عن مفاجأة مذهلة

سبوتنيك عربي

شقت المركبة الفضائية "كيوريوسيتي" السطح الخارجي لصخرة على المريخ، عن طريق الخطأ، ما أدى إلى انسكاب كنز أصفر مدهش منها. 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T14:31+0000

2025-03-08T14:31+0000

2025-03-08T14:31+0000

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وتدحرجت المركبة التي يبلغ وزنها 899 كيلوغرامًا (1982 رطلاً) فوق الصخرة، في مايو/ أيار من العام الماضي، وانفتحت الصخرة، لتكشف عن بلورات صفراء من الكبريت.وعلى الرغم من أن الكبريتات شائعة إلى حد ما على المريخ، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على الكبريت على سطح الكوكب الأحمر في شكله العنصري النقي.والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن قناة "غيديز فاليس"، حيث وجدت المركبة "كيوريوسيتي" الصخرة، مليئة بالصخور التي تبدو متشابهة بشكل مريب مع صخرة الكبريت قبل أن يتم سحقها عن طريق الصدفة، ما يشير إلى أنه بطريقة ما، قد يكون الكبريت وفيرًا هناك في بعض الأماكن.الكبريتات هي أملاح تتكون عندما يختلط الكبريت، عادة في صورة مركبة، مع معادن أخرى في الماء. وعندما يتبخر الماء، تختلط المعادن وتجف، تاركة الكبريتات خلفها.وتعد قناة "غيديز فاليس" منطقة غنية بتاريخ المريخ، وهي مجرى مائي قديم تحمل صخوره الآن بصمة النهر القديم، الذي كان يتدفق فوقها ذات يوم، منذ مليارات السنين.وبحسب المقال الذي نشرته مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يمكن لمعادن الكبريتات هذه أن تخبرنا بالكثير عن المريخ، مثل تاريخ المياه فيه، وكيف تآكل بمرور الوقت.علماء صينيون يكتشفون ساحل محيط قديم على سطح المريخدراسة جديدة تكشف سر "الانقسام المريخي"

https://sarabic.ae/20250228/مسبار-صيني-يكتشف-أدلة-حول-وجود-محيطات-قديمة-على-سطح-المريخ-1098249686.html

https://sarabic.ae/20250225/دراسة-جديدة-تكشف-عن-سبب-غير-متوقع-للون-الأحمر-على-كوكب-المريخ-1098162808.html

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