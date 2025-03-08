مركبة فضائية تحطم صخرة على المريخ وتكشف عن مفاجأة مذهلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
24 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:28 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:46 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. والرئيس بوتين يؤكد على خيار سلام في أوكرانيا يضمن الأمن المستدام
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250308/مركبة-فضائية-تحطم-صخرة-على-المريخ-وتكشف-عن-مفاجأة-مذهلة-1098504793.html
مركبة فضائية تحطم صخرة على المريخ وتكشف عن مفاجأة مذهلة
مركبة فضائية تحطم صخرة على المريخ وتكشف عن مفاجأة مذهلة
سبوتنيك عربي
شقت المركبة الفضائية "كيوريوسيتي" السطح الخارجي لصخرة على المريخ، عن طريق الخطأ، ما أدى إلى انسكاب كنز أصفر مدهش منها. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T14:31+0000
2025-03-08T14:31+0000
مجتمع
علوم
الفضاء
كوكب المريخ
كوكب
كواكب
الكواكب
أخبار الكواكب
الفلك
علم الفلك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095760840_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3a60b39448d57d2a2e0d786fc904f23.jpg
وتدحرجت المركبة التي يبلغ وزنها 899 كيلوغرامًا (1982 رطلاً) فوق الصخرة، في مايو/ أيار من العام الماضي، وانفتحت الصخرة، لتكشف عن بلورات صفراء من الكبريت.وعلى الرغم من أن الكبريتات شائعة إلى حد ما على المريخ، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على الكبريت على سطح الكوكب الأحمر في شكله العنصري النقي.والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن قناة "غيديز فاليس"، حيث وجدت المركبة "كيوريوسيتي" الصخرة، مليئة بالصخور التي تبدو متشابهة بشكل مريب مع صخرة الكبريت قبل أن يتم سحقها عن طريق الصدفة، ما يشير إلى أنه بطريقة ما، قد يكون الكبريت وفيرًا هناك في بعض الأماكن.الكبريتات هي أملاح تتكون عندما يختلط الكبريت، عادة في صورة مركبة، مع معادن أخرى في الماء. وعندما يتبخر الماء، تختلط المعادن وتجف، تاركة الكبريتات خلفها.وتعد قناة "غيديز فاليس" منطقة غنية بتاريخ المريخ، وهي مجرى مائي قديم تحمل صخوره الآن بصمة النهر القديم، الذي كان يتدفق فوقها ذات يوم، منذ مليارات السنين.وبحسب المقال الذي نشرته مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يمكن لمعادن الكبريتات هذه أن تخبرنا بالكثير عن المريخ، مثل تاريخ المياه فيه، وكيف تآكل بمرور الوقت.علماء صينيون يكتشفون ساحل محيط قديم على سطح المريخدراسة جديدة تكشف سر "الانقسام المريخي"
https://sarabic.ae/20250228/مسبار-صيني-يكتشف-أدلة-حول-وجود-محيطات-قديمة-على-سطح-المريخ-1098249686.html
https://sarabic.ae/20250225/دراسة-جديدة-تكشف-عن-سبب-غير-متوقع-للون-الأحمر-على-كوكب-المريخ-1098162808.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095760840_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_70e99eb415c72c69a968943178a36736.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الفضاء, كوكب المريخ, كوكب, كواكب, الكواكب, أخبار الكواكب, الفلك, علم الفلك, علماء الفلك, رصد الفلك
علوم, الفضاء, كوكب المريخ, كوكب, كواكب, الكواكب, أخبار الكواكب, الفلك, علم الفلك, علماء الفلك, رصد الفلك

مركبة فضائية تحطم صخرة على المريخ وتكشف عن مفاجأة مذهلة

14:31 GMT 08.03.2025
© AP Photoكوكب المريخ
كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
شقت المركبة الفضائية "كيوريوسيتي" السطح الخارجي لصخرة على المريخ، عن طريق الخطأ، ما أدى إلى انسكاب كنز أصفر مدهش منها.
وتدحرجت المركبة التي يبلغ وزنها 899 كيلوغرامًا (1982 رطلاً) فوق الصخرة، في مايو/ أيار من العام الماضي، وانفتحت الصخرة، لتكشف عن بلورات صفراء من الكبريت.
وعلى الرغم من أن الكبريتات شائعة إلى حد ما على المريخ، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على الكبريت على سطح الكوكب الأحمر في شكله العنصري النقي.
والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن قناة "غيديز فاليس"، حيث وجدت المركبة "كيوريوسيتي" الصخرة، مليئة بالصخور التي تبدو متشابهة بشكل مريب مع صخرة الكبريت قبل أن يتم سحقها عن طريق الصدفة، ما يشير إلى أنه بطريقة ما، قد يكون الكبريت وفيرًا هناك في بعض الأماكن.
منظر للحفرة في السهل الشمالي العظيم لكوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
مجتمع
مسبار صيني يكتشف أدلة حول وجود محيطات قديمة على سطح المريخ
28 فبراير, 05:53 GMT

وقال العالم أشوين فاسافادا، من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة "ناسا" (وكالة الفضاء الأمريكية)، إن "العثور على حقل من حجارة الكبريت النقي يشبه العثور على واحة في الصحراء".

الكبريتات هي أملاح تتكون عندما يختلط الكبريت، عادة في صورة مركبة، مع معادن أخرى في الماء. وعندما يتبخر الماء، تختلط المعادن وتجف، تاركة الكبريتات خلفها.
المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
مجتمع
دراسة جديدة تكشف عن سبب غير متوقع للون الأحمر على كوكب المريخ
25 فبراير, 13:29 GMT
وتعد قناة "غيديز فاليس" منطقة غنية بتاريخ المريخ، وهي مجرى مائي قديم تحمل صخوره الآن بصمة النهر القديم، الذي كان يتدفق فوقها ذات يوم، منذ مليارات السنين.
وبحسب المقال الذي نشرته مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يمكن لمعادن الكبريتات هذه أن تخبرنا بالكثير عن المريخ، مثل تاريخ المياه فيه، وكيف تآكل بمرور الوقت.
علماء صينيون يكتشفون ساحل محيط قديم على سطح المريخ
دراسة جديدة تكشف سر "الانقسام المريخي"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала