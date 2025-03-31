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https://sarabic.ae/20250331/اكتشاف-صخرة-في-المريخ-لا-مثيل-لها-على-الإطلاق-صور---1099091781.html
اكتشاف صخرة في المريخ "لا مثيل لها على الإطلاق"... صور
اكتشاف صخرة في المريخ "لا مثيل لها على الإطلاق"... صور
سبوتنيك عربي
عثرت مركبة "بيرسيفيرانس" على المنحدرات السفلية لتل "ويتش هازل" على سطح المريخ على صخرة تبدو فقاعية، تتكون من مئات الكريات الرمادية الداكنة الصغيرة، قطر كلٍّ... 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T07:50+0000
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تُعرف المعادن البلورية التي تتكون من مجموعات من الكرات باسم "التكوينات البوتريويدية" على الأرض، وهي شائعة في العديد من المعادن، ولها آلية تكوين مفهومة جيدًا.لكن قد تختلف طريقة تكوّن هذه التكوينات على المريخ اختلافًا كبيرًا، لا سيما وأن خليج سانت بول يبدو مختلفًا بعض الشيء عن التكوينات الأرضية الشبيهة بالبوتريويد، مثل عقيق العنب أو الهيماتيت.عُثر على العديد من الصخور الكروية على المريخ. الكرات الصغيرة الملقبة بـ"التوت الأزرق" هي تكتلات من مادة غنية بالهيماتيت تتشكل بوجود الماء. ويُعتقد أيضًا أن صخور "الفشار" الفوارة في فوهة جيزيرو قد تشكلت بوجود الماء. كما فُسِّرت الكريات المستديرة الصغيرة التي عثر عليها مسبار "كيوريوسيتي" في فوهة غيل على أنها تكتلات مائية.ووفقا للمقال الذي نشرته مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه من المستحيل حاليًا تحديد آلية تكوّن خليج سانت بول، وبالتالي سياق تشكّله غير معروف، لتحديد ما إذا كان النار أم الماء هو الذي أنتج هذه الكتلة الغريبة من الكرات الصغيرة.دراسة جديدة تكشف عن سبب غير متوقع للون الأحمر على كوكب المريخبحجم 36 مليار شمس.. اكتشاف ثقب أسود في قلب مجرات "حدوة الحصان".. فيديو
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علوم, الفضاء, كوكب المريخ, كوكب, كواكب, الكواكب, أخبار الكواكب, الفلك, علم الفلك, رصد الفلك
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اكتشاف صخرة في المريخ "لا مثيل لها على الإطلاق"... صور

07:50 GMT 31.03.2025
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASUصورة لصخرة "الحمار الوحشي" على المريخ التقطتها وكالة "ناسا"
صورة لصخرة الحمار الوحشي على المريخ التقطتها وكالة ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASU
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عثرت مركبة "بيرسيفيرانس" على المنحدرات السفلية لتل "ويتش هازل" على سطح المريخ على صخرة تبدو فقاعية، تتكون من مئات الكريات الرمادية الداكنة الصغيرة، قطر كلٍّ منها نحو مليمتر، مُتكتلة جميعها في تكوين واحد. وأطلق العلماء على الصخرة اسم "خليج سانت بول".
تُعرف المعادن البلورية التي تتكون من مجموعات من الكرات باسم "التكوينات البوتريويدية" على الأرض، وهي شائعة في العديد من المعادن، ولها آلية تكوين مفهومة جيدًا.
لكن قد تختلف طريقة تكوّن هذه التكوينات على المريخ اختلافًا كبيرًا، لا سيما وأن خليج سانت بول يبدو مختلفًا بعض الشيء عن التكوينات الأرضية الشبيهة بالبوتريويد، مثل عقيق العنب أو الهيماتيت.
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASUصورة لصخرة غريبة تم اكتشافها على سطح المريخ
صورة لصخرة غريبة تم اكتشافها على سطح المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
صورة لصخرة غريبة تم اكتشافها على سطح المريخ
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASU
وهناك طريقة أخرى لتكوّن الكريات الصغيرة، وهي من الصخور المنصهرة التي تبرد بسرعة. يمكن أن تحدث هذه العملية أثناء اصطدام نيزك، عندما تُذيب حرارة الاصطدام بين النيزك والأرض كريات المادة وتدفعها بعيدًا، وكذلك أثناء النشاط البركاني.
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASUصورة لصخرة غريبة تم اكتشافها على سطح المريخ
صورة لصخرة غريبة تم اكتشافها على سطح المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
صورة لصخرة غريبة تم اكتشافها على سطح المريخ
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASU
عُثر على العديد من الصخور الكروية على المريخ. الكرات الصغيرة الملقبة بـ"التوت الأزرق" هي تكتلات من مادة غنية بالهيماتيت تتشكل بوجود الماء.
منظر للحفرة في السهل الشمالي العظيم لكوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
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مسبار صيني يكتشف أدلة حول وجود محيطات قديمة على سطح المريخ
28 فبراير, 05:53 GMT
ويُعتقد أيضًا أن صخور "الفشار" الفوارة في فوهة جيزيرو قد تشكلت بوجود الماء. كما فُسِّرت الكريات المستديرة الصغيرة التي عثر عليها مسبار "كيوريوسيتي" في فوهة غيل على أنها تكتلات مائية.
ووفقا للمقال الذي نشرته مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه من المستحيل حاليًا تحديد آلية تكوّن خليج سانت بول، وبالتالي سياق تشكّله غير معروف، لتحديد ما إذا كان النار أم الماء هو الذي أنتج هذه الكتلة الغريبة من الكرات الصغيرة.
دراسة جديدة تكشف عن سبب غير متوقع للون الأحمر على كوكب المريخ
بحجم 36 مليار شمس.. اكتشاف ثقب أسود في قلب مجرات "حدوة الحصان".. فيديو
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