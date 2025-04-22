ناسا تنشر مقطعا لكويكب "ملتصق" عمره 150 مليون عام... فيديو
© AP Photo / Steve Gribben/Johns Hopkins APL/NASAمركبة "اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج" (DART) تصطدم بكويكب صغير كجزء من مهمة اختبار كوكبي تاريخية
© AP Photo / Steve Gribben/Johns Hopkins APL/NASA
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ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن مركبة لوسي الفضائية التقطت صورا لكويكب ذي شكل فريد، تشكل قبل نحو 150 مليون عام، نتيجة اصطدام بين جرمين.
والتقط دونالد جوهانسون الصورة للكويكب، بواسطة كاميرا مركبة لوسي الفضائية طويلة المدى على مسافة تتراوح بين 1100 و1600 كيلومتر.
وتظهر الصور أن الكويكب يبدو وكأنه "ثنائي الأصل"، والذي يتشكل عندما يصطدم جسمان صغيران.
وتفاجأ الخبراء بالشكل غير المعتاد للجسر الضيق للكويكب، والذي يربط بين فصين يشبهان مخروطين متداخلين ببعضهما البعض.
Luuucy, 'splain that if you can!— NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 21, 2025
The first images from the #LucyMission's asteroid Donaldjohanson flyby show an elongated contact binary shape, with an odd narrow neck between the two lobes. More data from Lucy will be analyzed in the coming weeks.https://t.co/VmrztGF8tc pic.twitter.com/7tFZy5iGBZ
وقال هال ليفيسون، الباحث الرئيسي في مشروع لوسي بمعهد ساوث ويست في كولورادو: "يتميز هذا الكويكب بتركيبة جيولوجية معقدة بشكل مذهل، ومع دراستنا للهياكل المعقدة بالتفصيل، سنكشف عن معلومات مهمة حول لبنات البناء وعمليات الاصطدام التي شكلت الكواكب في نظامنا الشمسي".
يشير التحليل الأولي للصور الأولى المتاحة إلى أن الكويكب أكبر مما كان يعتقد في الأصل، حيث يبلغ طوله حوالي 8 كيلومترات (5 أميال) وعرضه 3.5 كيلومتر (2.2 ميل) في أوسع نقطة له.
7) Long neck of asteroid Donaldjohanson vs comet Hartley— TP - Vinny (@VinnyChirayil) April 21, 2025
Consistent double belts on both necks
These objects elongated into this shape. Calling them contact binary is really stupid pic.twitter.com/EMqOMno23p
وكما أشرنا، فإن الكويكب ليس الهدف العلمي الأساسي للمركبة الفضائية لوسي، التي ستقضي بقية عام 2025 في السفر عبر حزام الكويكبات الرئيسي.
وستصل لوسي إلى الهدف الرئيسي للمهمة، وهو الكويكب الطروادي يوريباتيس، التابع لكوكب المشتري، في أغسطس/آب 2027. الكويكبات الطروادية للمشتري هي مجموعتان من الكويكبات الكبيرة التي تتحرك حول الشمس في نفس مدار المشتري.