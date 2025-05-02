https://sarabic.ae/20250502/علماء-يعلنون-عثورهم-على-أقوى-دليل-حتى-الآن-لوجود-حياة-خارج-النظام-الشمسي-1100111295.html

علماء يعلنون عثورهم على "أقوى دليل حتى الآن" لوجود حياة خارج النظام الشمسي

علماء يعلنون عثورهم على "أقوى دليل حتى الآن" لوجود حياة خارج النظام الشمسي

سبوتنيك عربي

تصدّر فريق من علماء الفلك بقيادة جامعة كامبريدج، عناوين الصحف العالمية، بعد إعلانهم العثور على "أقوى دليل حتى الآن" لوجود حياة خارج نظامنا الشمسي. 02.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-02T15:27+0000

2025-05-02T15:27+0000

2025-05-02T15:27+0000

علوم

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واستندت ادعاءاتهم، في دراسة أعدوها، إلى رصد مركبات عضوية في الغلاف الجوي لكوكب "K2-18b"، الواقع على بُعد 124 سنة ضوئية في كوكبة الأسد، ما يعزز فرضية وجود ظروف قد تدعم الحياة خارج كوكب الأرض.ويصنف الكوكب ضمن الكواكب الصالحة للسكن بفضل احتوائه على الماء، وقد كشف تحليل بيانات تلسكوب "جيمس ويب" عن وجود مركبات مثل "DMS" و"DMDS"، التي تتواجد على الأرض تنتجها كائنات دقيقة فقط.ورغم أن هذه المؤشرات لا تعد دليلا قاطعا على وجود حياة، إلا أنها تشكل دافعا قويا لمواصلة البحث.ويأتي هذا الاكتشاف ضمن سلسلة من الجهود العالمية للعثور على حياة في الفضاء، مثل مهمة "أوروبا كليبر" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ومبادرة "الاستماع الاختراقي" الهادفة لرصد إشارات من حضارات ذكية.ووصف علماء مستقلون نتائج الدراسة الجديدة بأنها "مثيرة للاهتمام"، ولكنها ليست كافية لإثبات وجود حياة على كوكب آخر.وقال نيكو مادوسودان، عالم الفيزياء الفلكية من جامعة كامبريدج، خلال بث مباشر: "إنها أقوى إشارة حتى الآن على احتمال وجود نشاط بيولوجي خارج النظام الشمسي".وفي المقابل، قال عالم الفيزياء الفلكية في إمبريال كوليدج لندن، ديفيد كليمنتس، إن "الأغلفة الجوية على الكواكب الأخرى معقدة ويصعب فهمها، خاصة مع محدودية المعلومات المُتاحة من كوكب بعيد جدا".

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