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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
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المقهى الثقافي
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09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
10:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
12:31 GMT
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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20250601/علماء-يبتكرون-جهازا-لاكتشاف-سطح-الشمس-بتفاصيل-غير-مسبوقة-1101185735.html
علماء يبتكرون جهازا لاكتشاف سطح الشمس بتفاصيل غير مسبوقة... فيديو
علماء يبتكرون جهازا لاكتشاف سطح الشمس بتفاصيل غير مسبوقة... فيديو
سبوتنيك عربي
تُمثل مراقبة هالة الشمس واكتشاف بنيتها من الأرض تحديًا صعبًا بسبب التداخل الجوي، لذا يسعى العلماء لابتكار جهاز يُظهر لنا الشمس بشكل لم يسبق له مثيل. 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T12:32+0000
2025-06-01T12:39+0000
مجتمع
علوم
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طوّر باحثون من المرصد الشمسي الوطني التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم ومعهد نيوجيرسي للتكنولوجيا نظامًا للبصريات التكيفية لتلسكوب "غود" الشمسي، الذي يبلغ قطره 1.6 متر، وذلك لمراقبة الهالة الشمسية بتفاصيل دقيقة والكشف عن بنيتها الدقيقة.وأكد الباحثون أن الجهاز قد يُقدم تحليل البُنى الدقيقة في هالة الشمس رؤى أساسية حول الانفجارات السريعة ودرجة حرارة الهالة، كما يظهر سمات لها لم تُرصد من قبل، بحسب موقع "ساينس أليرت" العلمي.ويعتمد الباحثون على الجهاز في إمكانية الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بكيفية تسخُن البلازما في الهالة إلى ملايين درجات كلفن عندما تكون درجة حرارة سطح الشمس 6000 كلفن فقط، بالإضافة إلى كيف ومتى تُثار الانفجارات البركانية؟ويأمل الباحثون أن يسد نظام البصريات التكيفية الإكليلية الجديد هذه الفجوة التي استمرت لعقود، ويوفر صورا لخصائص الإكليل بدقة 63 كيلومترًا، وهو الحد النظري لتلسكوب "غود"، الذي يبلغ 1.6 متر.ويُعدّ نظام البصريات التكيفية الجديد خطوة هائلة إلى الأمام لعلماء الشمس، ما يبشر باكتشافات أخرى كثيرة في السنوات المقبلة.
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علوم
علوم

علماء يبتكرون جهازا لاكتشاف سطح الشمس بتفاصيل غير مسبوقة... فيديو

12:32 GMT 01.06.2025 (تم التحديث: 12:39 GMT 01.06.2025)
© Photo / unsplash/ Braňoالشمس
الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
© Photo / unsplash/ Braňo
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تُمثل مراقبة هالة الشمس واكتشاف بنيتها من الأرض تحديًا صعبًا بسبب التداخل الجوي، لذا يسعى العلماء لابتكار جهاز يُظهر لنا الشمس بشكل لم يسبق له مثيل.
طوّر باحثون من المرصد الشمسي الوطني التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم ومعهد نيوجيرسي للتكنولوجيا نظامًا للبصريات التكيفية لتلسكوب "غود" الشمسي، الذي يبلغ قطره 1.6 متر، وذلك لمراقبة الهالة الشمسية بتفاصيل دقيقة والكشف عن بنيتها الدقيقة.
وأكد الباحثون أن الجهاز قد يُقدم تحليل البُنى الدقيقة في هالة الشمس رؤى أساسية حول الانفجارات السريعة ودرجة حرارة الهالة، كما يظهر سمات لها لم تُرصد من قبل، بحسب موقع "ساينس أليرت" العلمي.
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ويعتمد الباحثون على الجهاز في إمكانية الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بكيفية تسخُن البلازما في الهالة إلى ملايين درجات كلفن عندما تكون درجة حرارة سطح الشمس 6000 كلفن فقط، بالإضافة إلى كيف ومتى تُثار الانفجارات البركانية؟

وبحسب الباحث ديرك شميدت، هذا التقدم التكنولوجي يُحدث نقلة نوعية، في اكتشاف الكثير من أسرار الشمس عن طريق زيادة دقة الصورة بعشرة أضعاف.

ويأمل الباحثون أن يسد نظام البصريات التكيفية الإكليلية الجديد هذه الفجوة التي استمرت لعقود، ويوفر صورا لخصائص الإكليل بدقة 63 كيلومترًا، وهو الحد النظري لتلسكوب "غود"، الذي يبلغ 1.6 متر.
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ويعمل الباحثون على تطبيق الجهاز على تلسكوب "دانيال كي إينوي" الشمسي التابع للمؤسسة الوطنية للعلوم في هاواي، ليكون أكبر تلسكوب شمسيا في العالم بمرآة يبلغ قطرها 4 أمتار.

ويُعدّ نظام البصريات التكيفية الجديد خطوة هائلة إلى الأمام لعلماء الشمس، ما يبشر باكتشافات أخرى كثيرة في السنوات المقبلة.
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