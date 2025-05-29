https://sarabic.ae/20250529/اكتشاف-دواء-يطيل-العمر-بنسبة-30-1101096396.html
دراسة: اكتشاف دواء يطيل العمر بنسبة 30%
دراسة: اكتشاف دواء يطيل العمر بنسبة 30%
سبوتنيك عربي
نجح علماء أوروبيون في تطوير مزيج دوائي أطال عمر الفئران بنسبة تصل إلى 30%، في خطوة واعدة نحو اختباره على البشر لمكافحة الشيخوخة. 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T12:06+0000
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الدراسة، التي نشرها موقع "ساينس أليرت"، أظهرت أن مزيج دواءي "راباميسين" و"تراميتينيب"، المستخدمين في علاج السرطان ومنع رفض الأعضاء، أدى إلى إطالة عمر الفئران وتحسين صحتها عبر تقليل الالتهابات المزمنة، تأخير ظهور السرطان، وتحسين وظائف القلب والنشاط البدني.وأوضحت الدراسة، التي قادها باحثون من معهد "ماكس بلانك" في ألمانيا، أن "راباميسين" بمفرده زاد عمر الفئران بنسبة 17-18%، و"تراميتينيب" بنسبة 7-16%، بينما وصلت النسبة إلى 26-35% عند دمجهما. كما لوحظ انخفاض في أورام الكبد والطحال والالتهابات المرتبطة بالعمر، مع زيادة في النشاط البدني وتباطؤ تدهور القلب.تم تغذية الفئران بجرعات منتظمة من الدواءين من عمر ستة أشهر، وأظهر العلاج المشترك زيادة في متوسط العمر بنسبة 34.9% للإناث و27.4% للذكور، وبنسبة 32.4% و26.1% لأقصى عمر للإناث والذكور على التوالي. ولم تُسجل آثار جانبية إضافية للدمج بين الدواءين.ومع موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الدواءين للاستخدام البشري، من المتوقع بدء تجارب على البشر قريباً لاستكشاف فوائدهما المضادة للشيخوخة.
https://sarabic.ae/20250513/دراسة-دواء-جديد-يحقق-طفرة-في-خفض-ضغط-الدم-المقاوم-للعلاج-1100490302.html
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الصحة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الصحة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
دراسة: اكتشاف دواء يطيل العمر بنسبة 30%
12:06 GMT 29.05.2025 (تم التحديث: 12:07 GMT 29.05.2025)
نجح علماء أوروبيون في تطوير مزيج دوائي أطال عمر الفئران بنسبة تصل إلى 30%، في خطوة واعدة نحو اختباره على البشر لمكافحة الشيخوخة.
الدراسة، التي نشرها موقع
"ساينس أليرت"، أظهرت أن مزيج دواءي "راباميسين" و"تراميتينيب"، المستخدمين في علاج السرطان ومنع رفض الأعضاء، أدى إلى إطالة عمر الفئران وتحسين صحتها عبر تقليل الالتهابات المزمنة، تأخير ظهور السرطان، وتحسين وظائف القلب والنشاط البدني.
وأوضحت الدراسة، التي قادها باحثون من معهد "ماكس بلانك" في ألمانيا، أن "راباميسين" بمفرده زاد عمر الفئران بنسبة 17-18%، و"تراميتينيب" بنسبة 7-16%، بينما وصلت النسبة إلى 26-35% عند دمجهما. كما لوحظ انخفاض في أورام الكبد والطحال والالتهابات المرتبطة بالعمر، مع زيادة في النشاط البدني وتباطؤ تدهور القلب.
ورغم هذه النتائج، حذر العلماء من توقع إطالة عمر البشر بشكل مماثل، مشيرين إلى أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة الحياة في سنوات العمر الأخيرة. وأكدت الباحثة ليندا بارتريدج أن الأدوية قد تساعد على بقاء البشر بصحة جيدة لفترة أطول، مع ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث.
تم تغذية الفئران
بجرعات منتظمة من الدواءين من عمر ستة أشهر، وأظهر العلاج المشترك زيادة في متوسط العمر بنسبة 34.9% للإناث و27.4% للذكور، وبنسبة 32.4% و26.1% لأقصى عمر للإناث والذكور على التوالي. ولم تُسجل آثار جانبية إضافية للدمج بين الدواءين.
ومع موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الدواءين للاستخدام البشري، من المتوقع بدء تجارب على البشر قريباً لاستكشاف فوائدهما المضادة للشيخوخة.