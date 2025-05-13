https://sarabic.ae/20250513/دراسة-دواء-جديد-يحقق-طفرة-في-خفض-ضغط-الدم-المقاوم-للعلاج-1100490302.html
دراسة: دواء جديد يحقق طفرة في خفض ضغط الدم المقاوم للعلاج
دراسة: دواء جديد يحقق طفرة في خفض ضغط الدم المقاوم للعلاج
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن نتائج واعدة لعقار جديد يدعى "لوروندروستات"، أظهر فعالية كبيرة في خفض ضغط الدم لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاعه المزمن وغير المنضبط. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T14:13+0000
2025-05-13T14:13+0000
2025-05-13T14:37+0000
مجتمع
أمراض القلب والسكري والضغط
الصحة
علوم
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وشملت الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا في سان دييغو 285 مريضا، حصل 190 منهم على "لوروندروستات"، فيما تلقى الباقون دواء وهميا، مع استمرار جميع المشاركين في تناول أدويتهم التقليدية.وأظهرت النتائج أن العقار أسهم في انخفاض ضغط الدم الانقباضي بمعدل 15 نقطة، مقارنة بانخفاض قدره 7 نقاط فقط لدى المجموعة الأخرى، وفقا لموقع "Sci tech daily".ويعمل الدواء على استهداف اضطراب هرمون "الألدوستيرون"، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء حالات ارتفاع ضغط الدم المقاوم للعلاج.ورغم بقاء بعض الحالات دون استجابة كاملة، فقد اعتبر الباحثون أن هذه النتائج مؤشرا مشجعا لفعالية الدواء، وبارقة أمل للمرضى الذين لم تفلح معهم العلاجات التقليدية.ومن المنتظر أن يتم إجراء تجارب إضافية على نطاق أوسع، للتحقق من سلامة وفعالية "لوروندروستات" في المستقبل.
https://sarabic.ae/20250508/الأقراص-الفوارة-مضرة-لمرضى-ارتفاع-ضغط-الدم-إليك-السبب-1100311906.html
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أمراض القلب والسكري والضغط, الصحة, علوم
أمراض القلب والسكري والضغط, الصحة, علوم
دراسة: دواء جديد يحقق طفرة في خفض ضغط الدم المقاوم للعلاج
14:13 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 14:37 GMT 13.05.2025)
كشفت دراسة حديثة عن نتائج واعدة لعقار جديد يدعى "لوروندروستات"، أظهر فعالية كبيرة في خفض ضغط الدم لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاعه المزمن وغير المنضبط.
وشملت الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا في سان دييغو 285 مريضا، حصل 190 منهم على "لوروندروستات"، فيما تلقى الباقون دواء وهميا، مع استمرار جميع المشاركين في تناول أدويتهم التقليدية.
وأظهرت النتائج أن العقار أسهم في انخفاض ضغط الدم الانقباضي بمعدل 15 نقطة، مقارنة بانخفاض قدره 7 نقاط فقط لدى المجموعة الأخرى، وفقا لموقع
"Sci tech daily".
ويعمل الدواء على استهداف اضطراب هرمون "الألدوستيرون"، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء حالات ارتفاع ضغط الدم المقاوم للعلاج.
ورغم بقاء بعض الحالات دون استجابة كاملة، فقد اعتبر الباحثون أن هذه النتائج مؤشرا مشجعا لفعالية الدواء، وبارقة أمل للمرضى الذين لم تفلح معهم العلاجات التقليدية.
ومن المنتظر أن يتم إجراء تجارب إضافية على نطاق أوسع، للتحقق من سلامة وفعالية "لوروندروستات" في المستقبل.